I dieci colpi di scena più scioccanti della storia del cinema

Cosa c'è di meglio che essere colti di sorpresa e completamente spazzati via da un film davvero bello? Sai di cosa sto parlando. Ti siedi lì al buio, completamente assorbito dal dramma, la tua mano sepolta in una vasca di popcorn. Poi arriva, il colpo di scena, un pugno martellante dritto al plesso solare che ti fa prendere dal panico o saltare in piedi dal divano. I popcorn volano ovunque, ma non te ne può fregare di meno. Ti afferri i capelli per lo stress e rimani a bocca aperta come un idiota sulla poltrona del dentista.

Sì, la maggior parte di noi ama i colpi di scena e, dopo tutto, questo è uno dei motivi per cui guardiamo i film in primo luogo, per essere colti di sorpresa, ingannati e lasciati seduti lì, storditi e senza parole. In un certo senso, è l'equivalente cinematografico di un mago che tira fuori un coniglio dal cilindro. Ma come tante altre cose, deve anche sentirsi meritato. Dovrebbe essere una conseguenza logica di ciò che è stato detto, non un sasso a caso lanciato dritto in faccia. Come se lo sceneggiatore si fosse dimenticato di pianificare il finale e si fosse fatto prendere dal panico e avesse lanciato un colpo basso.

No, il colpo di scena migliore è quello che ti fa venire subito voglia di riavvolgere, guardare il film dalla prima scena e studiare ogni piccolo momento, linea e dettaglio in ombra sullo sfondo. Si tratta di struttura, sì, ma anche di sentimento. Quando il colpo di scena non solo sorprende, ma è così dannatamente intelligente e inaspettato che la pelle d'oca ti esplode in tutto il corpo. Un brivido di intuizione, proprio lì per lì, è magia, e in alcuni casi anche qualcosa che può cementare il film nei libri di storia. Un eterno punto di discussione che non smette mai di affascinare.

Perché cosa sarebbe il mondo del cinema senza quell'AHA! momento? Uno schiaffo emotivo che distrugge completamente le tue ultime due ore di supposizioni radicate. Un gancio destro narrativo che ti manda sulla luna. La storia del cinema ne è piena, e nella mia follia ho pensato di provare a elencare i dieci migliori. Viene emesso un avviso spoiler, ovviamente, ma in tutta onestà, avresti dovuto vedere comunque la maggior parte di questi film.

10. Ragazza andata

Il thriller elegantemente tossico di David Fincher sulla scomparsa di Amy Dunne fa un brutale salto narrativo circa a metà strada, quando scopriamo che non solo è viva, ma ha messo in scena la sua intera scomparsa. Tutto per vendicarsi del marito. È uno spettacolo di marionette psicopatico del miglior tipo e un classico moderno che ti fa davvero chiedere chi sia davvero pazzo.

9. Gli altri

Nicole Kidman in una casa stregata nel bel mezzo della campagna britannica potrebbe non sembrare la cosa più eccitante del mondo. Ma con una sceneggiatura intelligente e piccoli dettagli da notare per l'osservatore, riesce a capovolgersi quando viene rivelato che non è la casa ad essere infestata, ma che sono lei stessa e i suoi figli ad essere i fantasmi. La regia evocativa di Alejandro Amenábar e gli occhi terrorizzati della Kidman quando tutto va al suo posto sono in parti uguali tragedia e orrore esistenzialista.

8. Il prestigio

Sappiamo quanto Christopher Nolan ami giocare con il tempo e lo spazio, ma questa epica storia di due maghi è qualcosa di completamente diverso. Un duello tematicamente denso e amaro di magia e inganno, le cui scene finali lasciano un groppo allo stomaco. Il fatto che Robert Angier usi una macchina per clonare (e sacrificarsi) notte dopo notte, mentre il suo rivale Borden si rivela in realtà essere due gemelli che vivono una vita condivisa. È una risoluzione tragica, spaventosa e scomoda che ti rimane impressa.

7. Ragazzo vecchio

No, non l'inutile remake hollywoodiano, ovviamente. Sto parlando del capolavoro di Park Chan-wook. Una palude spirituale di disagio che lentamente ti trascina sempre più in profondità. Quando Oh Dae-su viene rilasciato dopo essere stato imprigionato per 15 anni senza spiegazioni e scopre che è tutto solo un gioco sadico: la vendetta. Seguito dalla verità su sua figlia, dai suoi ricordi del gioco incestuoso. Non è solo inquietante, è decisamente devastante. Nella vera tradizione cinematografica sudcoreana.

6. Club di lotta

Il nichilismo industriale di David Fincher incontra la prosa brutale di Chuck Palahniuk, e il risultato è un colpo di scena che ha plasmato un'intera generazione di amanti del cinema. Il fatto che il personaggio anonimo di Edward Norton e Tyler siano la stessa persona è un colpo di scena narrativo che atterra esattamente dove dovrebbe e ha causato a tutti gli adolescenti degli anni '90 un crollo mentale involontario.

5. Psicopatico

Il classico di Alfred Hitchcock ci fa inciampare a soli 45 minuti dall'inizio in cui Marion Crane viene brutalmente assassinata sotto la doccia. Ma questo è, ovviamente, solo il preludio; il vero colpo di scena che fa crollare l'intera casa è quando viene rivelato che Norman Bates vive una doppia vita come sua madre. Completamente innovativo per l'epoca, e anche sePsycho oggi non spaventa esattamente nessuno, non si può negare il potere di ciò che Hitchcock ha realizzato lì per lì.

4. Il sesto senso

Naturalmente, non si può avere una top ten dei colpi di scena senza includere almeno uno dei film di M. Night Shyamalan e, in questo caso, il suo notevole debutto alla regia. Bruce Willis interpreta uno psicologo infantile che aiuta il piccolo Cole ad affrontare le sue visioni, fino a quando non ci rendiamo conto alla fine che è morto da sempre. È uno dei momenti più classici della storia del cinema e solo uno dei motivi per cui The Sixth Sense è un classico moderno che sarà ricordato per sempre. Recitazione sobria e scene brillantemente composte che ti ingannano completamente. È uno studio di manipolazione, perfettamente eseguito dall'inizio alla fine.

3. Il pianeta delle scimmie

Conosci la scena, conosci le battute. Queste parole iconiche pronunciate da Charlton Heston nei panni dell'astronauta George Taylor quando si rende conto che il pianeta su cui si trova non è un corpo celeste alieno lontano, molto lontano, ma la Terra diversi anni nel futuro. Una spiaggia con il Statue of Liberty, parzialmente sepolta da sabbia e macerie. È un momento che ha stabilito lo standard per tutta la fantascienza successiva.

2. Se7en

Quindi cosa c'è effettivamente in quella scatola? David Fincher ritorna, ma in una forma molto più oscura in quello che probabilmente è anche il suo più grande capolavoro. Il serial killer John Doe si lascia arrestare e poi conduce la polizia al suo ultimo "lavoro". Pensiamo che sia finita, almeno fino a quando non appare quella scatola, e anche se non riusciamo mai a vederne il contenuto. Questo rende tutto molto chiaro. La moglie incinta di Mills, o almeno la sua testa. Nel contesto, è una terribile tragedia e un crescendo che toglie il fiato.

1. Star Wars: Episodio V - L'Impero colpisce ancora

In tutta onestà, cos'altro? Probabilmente la linea di film più iconica di tutti i tempi e anche lo shock più inaspettato che abbia mai colpito gli schermi cinematografici. "No, sono tuo padre." Parole che hanno scioccato e sconvolgono ancora oggi chi le vive per la prima volta. Darth Vader ha capovolto l'intera galassia e, sulla scia del film, il mondo potrebbe essere diviso in un prima e un dopo. Nessun altro momento nella storia del cinema ha un peso maggiore.

Sei d'accordo con l'elenco? Qual è il tuo momento cinematografico più strabiliante?