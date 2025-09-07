I migliori giochi ninja del mondo: Parte 1

HQ

Per me, che sono cresciuto negli anni '80, i ninja erano la cosa più bella di sempre. Costruivamo le nostre stelle da lancio (come si chiamavano allora), facevamo bastoni da karate (che all'epoca si chiamavano nunchaku) durante le lezioni di falegnameria, cucivamo cappelli ninja e guardavamo tutti i film a tema ninja su cui potevamo mettere le mani. Abbiamo avuto anche i giganti GI Joe Snake Eyes e Storm Shadow, e verso la fine del decennio è apparso il Teenage Mutant Ninja Turtles.

Ancora oggi, i ninja continuano a mettermi di buon umore. Ogni volta che un gioco ninja appare in redazione, puoi star certo che mi ci getterò a capofitto in modo selvaggio e frenetico, e sono felice di acquistare edizioni da collezione e giochi ninja moderni per Mega Drive e altre piattaforme tramite Kickstarter. Dopo aver giocato all'eccellente Shinobi: Art of Vengeance e al non così eccellente Ninja Gaiden: Ragebound, ho deciso di incoronare il miglior gioco ninja del mondo.

Ho pensato di fare una top 10, ma mi sono subito resa conto che sarebbe stato completamente impossibile perché ce ne sono troppe buone. Pertanto, doveva essere una top 20 in due parti, il che è stata anche una sfida difficile in cui si è dovuto tagliare molto.

Cosa costituisca un gioco ninja è aperto al dibattito. Se è sufficiente avere un ninja al suo interno, allora giochi come Double Dragon III: The Sacred Stones e Street Fighter 6 si qualificherebbero, quindi richiedo che almeno un protagonista sia un ninja a tutti gli effetti che è anche descritto come un ninja.

Così... Detto questo, ecco i migliori giochi ninja del mondo, posti 20-11.

20. Lama ninja (Xbox 360 - 2009)

Questa è probabilmente la scelta più controversa della lista e molti potrebbero non ricordare nemmeno il titolo esclusivo di FromSoftware. Tuttavia, all'epoca si distingueva davvero dalla massa con la sua presentazione estremamente cinematografica e piena di eventi Quick Time e offriva un'avventura ninja davvero fantastica. Dal momento che era piuttosto breve, non è mai diventato noioso. Sfortunatamente, è difficile da godere oggi in quanto non è retrocompatibile, quindi la tua unica possibilità è trovare un disco, ma se ne hai l'opportunità, fallo, anche se alcune persone cercheranno di convincerti del contrario.

19. Ombra blu (NES - 1990)

Alla fine degli anni '80, i politici europei avevano capito come superare tutti i principali problemi dell'epoca, in particolare censurando la parola "ninja" nel tentativo di definire chiaramente il concetto di politica dei manifesti. Ninja Turtles è stato rinominato Hero Turtles, Ninja Gaiden è stato rinominato Shadow Warriors e Shadow of the Ninja è diventato Blue Shadow. Non è chiaro se questo abbia davvero migliorato il mondo come previsto, ma ciò che è chiaro è che quest'ultimo è stato un vero successo e ha offerto un'interpretazione perfetta di ciò che dovrebbe essere un vero ninja del gioco.

18. Shinobi (Sistema principale - 1987)

8-bit ed Europa è fondamentalmente sinonimo di NES, ma il fatto è che il meraviglioso Master System di Sega era ancora più potente e offriva una deliziosa azione arcade e più intrattenimento per adulti di quello che abbiamo trovato nel Nintendo adatto ai bambini. Un esempio perfetto di questo è Shinobi, un'avventura ninja selvaggiamente cool con i livelli bonus più fantastici del suo tempo. Io stesso non ho mai avuto un Master System, quindi ho praticamente vissuto allo scambio di videogiochi locale e ho giocato a questo gioco il più possibile.

17. Tattiche ombra: La scelta di Aiko (PC - 2021)

Invece di fare affidamento sui riflessi e sull'hack-and-slash come altri titoli ninja, Shadow Tactics: Aiko's Choice si basa sulla pianificazione, la pazienza e il posizionamento intelligente. Ogni missione di questa espansione standalone funge da puzzle in cui devi giocare l'ombra invisibile per eliminare i nemici in modo soddisfacente. Avevo aspettative molto basse per questo, ma è una delle esperienze ninja più fresche che abbia mai avuto.

16. I Salvatori Ninja: Il ritorno dei guerrieri (PS4, Switch - 2019)

Certo, avrei potuto facilmente includere il gioco originale Super Nintendo del 1995, ma dal momento che questo remake esiste e migliora tutti gli aspetti dell'originale, è ovviamente questo gioco che sto scegliendo per la lista. Combina la classica azione arcade con guerrieri ninja cibernetici e il fascino grezzo tipico dell'epoca. È un ottimo esempio di come un picchiaduro possa sembrare sia nostalgico che fresco allo stesso tempo, ed è sicuramente qualcosa a cui devi dare una possibilità se ti piacciono i pixel e prendere a pugni le persone in faccia.

15. Shinobi: L'arte della vendetta (PC, PS5, Switch, Xbox Series X/S - 2025)

Non dovresti mai avere aspettative per i giochi, almeno non quelli grandi. Di solito è il modo più sicuro per rimanere delusi. Ma nonostante ciò, Lizardcube e Sega sono riusciti a sorprendermi positivamente con un'avventura Metroidvania davvero potente che mi ha fatto continuare a giocare dopo che la recensione è stata scritta per trovare tutti i segreti. Ci sono diversi giochi davvero buoni nella serie Shinobi e, per fortuna, questo è stato pienamente all'altezza della sua orgogliosa eredità.

14. Mystical Ninja 2 con Goemon (Nintendo 64 - 1999)

I giochi ninja non devono essere storie oscure con adulti in pigiama che si fanno strada furtivamente o si fanno strada a colpi di hacker. Invece di ombre oscure e omicidi sanguinosi, la gemma di Konami Mystical Ninja 2 Starring Goemon offriva umorismo colorato, nemici bizzarri e un tono di avventura spensierata. Goemon e i suoi compagni hanno combinato l'azione con elementi platform in un'avventura epica e variegata che si distingue come uno dei giochi ninja più originali di sempre.

13. Ninja Gaiden II (Xbox 360 - 2008)

Dopo il titolo assolutamente magistrale, incredibilmente elegante e assolutamente eccezionale Ninja Gaiden Black, Ninja Gaiden II è stato rilasciato per Xbox 360. Sono circolate voci su problemi che circondano il creatore Tomonobu Itagaki, che potrebbero aver avuto un impatto negativo sullo sviluppo, ma quando finalmente è arrivato, è stato un knockout di artisti del calibro raramente visti prima. Era assolutamente pieno di azione, violenza e animazioni di un tipo che il mondo dei giochi non aveva mai visto prima. Come per Ninja Gaiden, è stata successivamente rilasciata una versione Sigma che ha aggiunto alcuni nuovi contenuti, ma che era notevolmente inferiore in termini di gameplay e altri aspetti, e nemmeno Ninja Gaiden 2 Black, rilasciato all'inizio di quest'anno, è riuscito a migliorare sufficientemente l'originale. In definitiva, Ninja Gaiden II è la versione definitiva e il tredicesimo miglior gioco ninja del mondo.

12. Teenage Mutant Ninja Turtles: Tartarughe nel tempo (Super Nintendo - 1991)

Questa classifica probabilmente farà sì che alcuni di voi colpiscano il tetto. Sicuramente questo è il miglior momento digitale di sempre per le tartarughe? Sì lo è. O meglio... Era... fino al 2022 (e questo ti dà un indizio su un gioco che potrebbe apparire nella top 10). Farsi strada attraverso ambienti diversi, combattere in epici combattimenti contro i boss e scagliare soldati a piedi contro la telecamera non sarà mai e poi mai divertente. Un capolavoro.

11. Tenchu: L'ira del cielo (PS2 - 2003)

C'era più di un gioco della serie Tenchu che stava per intrufolarsi nella lista. In effetti, era un gioco Tenchu che ho finito per rimuovere dalla lista per inserire tutti i 20 giochi (Tenchu: Stealth Assassins, quindi consideralo un 21° posto non ufficiale). Tuttavia, Wrath of Heaven è il migliore della serie, e sgattaiolare sui tetti nel buio della notte, nascondersi nell'ombra e aspettare il momento perfetto per un attacco ninja fornisce un'intensità che pochi giochi d'azione possono eguagliare, nonostante l'elemento stealth. È stato anche uno dei primi giochi a mettere seriamente la furtività al centro del genere ninja, completa di una distinta atmosfera del Giappone feudale mescolata a un misticismo oscuro.