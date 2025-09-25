Ecco tutti i titoli dello State of Play di stasera

HQ

Le voci girano da settimane, con gli addetti ai lavori affermati che puntano sempre più alla stessa finestra per il prossimo State of Play.

E ora è finita. Naturalmente, Saros è stato al centro dell'attenzione fin dall'inizio, ma c'erano anche molte date di uscita per il nuovo anno, così come un primo sguardo a Marvel's Wolverine.

Puoi vedere tutti i grandi titoli qui sotto e farci sapere cosa ne pensi dello spettacolo!

Saros ottiene un enorme trailer di gioco

Saros è stato rivelato un po' di tempo fa con la promessa di un'importante presentazione del gameplay nel 2025, e ora Housemarque ha consegnato. Non solo, ma gli è stata data una data di uscita: 20 marzo 2026. Il gioco ha dato il via alla presentazione State of Play e puoi guardare il video qui sotto.

Zero Parades arriva il prossimo anno

Zero Parades è il prossimo gioco di ZA/UM, che è stato fatto a pezzi. Ma è ancora lo studio che ha consegnato Disco Elysium, e ora sappiamo che arriverà nel 2026.

Microsoft Flight Simulator arriverà su PS5 a dicembre

Microsoft continua a rilasciare i principali titoli Xbox su PlayStation e il prossimo sarà Microsoft Flight Simulator 2024, in arrivo l'8 dicembre.

Battlefield 6 ha un nuovo trailer incentrato sulla campagna

Battlefield 6 ha molte cose da offrire, e una di queste cose è una gigantesca campagna sviluppata da Ripple Effect, tra gli altri. Quella campagna ha un trailer, che potete vedere qui sotto.

Halloween: il gioco ha un trailer

Michael Myers è tornato, questa volta in un gioco horror multiplayer asimmetrico in cui i sopravvissuti devono aiutarsi a vicenda a fuggire mentre Michael Myers ne massacra il maggior numero possibile. Il gioco uscirà in... sì, un anno, l'8 settembre 2026.

Nioh 3 ha una data di uscita

Il Soulslike di Team Ninja si è evoluto per essere molto più di questo. Il gioco ha ora un nuovo trailer e una data di uscita. Arriva il 6 febbraio.

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered è stato rivelato

Sebbene la serie abbia molti fan fedeli, probabilmente ce ne sono di più che ricordano i bei vecchi tempi. Il terzo gioco della serie rimane uno dei preferiti e questo è ora in fase di rimasterizzazione. Uscirà il 19 marzo.

Anche Code Vein II ha una data di uscita

Code Vein è un altro di quei giochi Soulslike che ha trovato il proprio pubblico, e ora è in arrivo un sequel con una data di uscita. Più specificamente, uscirà il 30 gennaio.

Crimson Desert ottiene sia un nuovo trailer che una data di uscita

Abbiamo letto molte anteprime e visto molti trailer, ma ora è finalmente arrivato il momento di una data di uscita. È il 19 marzo 2026.

Sony svela i nuovi altoparlanti per PlayStation 5

Sì, non ce lo aspettavamo, ma Sony ha presentato nuovi altoparlanti, due spessi con driver planari che possono essere collegati in modalità wireless a un PC, Mac o console, e funzionano anche con Portal in modalità wireless. Sono wireless, ma la confezione include due dock per la ricarica e saranno disponibili nel 2026.

Marvel's Wolverine ha un nuovo trailer di gioco

Sì, le voci erano vere. Marvel's Wolverine esiste, è pieno di molti personaggi Marvel e ha un bell'aspetto. Insomniac afferma che il gioco uscirà nell'autunno del 2026 e puoi vedere un assaggio del gioco qui sotto.

