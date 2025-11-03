Altri 10 libri che ogni fan di Warhammer dovrebbe leggere

HQ

All'inizio dell'anno, abbiamo pubblicato un elenco dei libri che ogni fan di Warhammer 40,000 dovrebbe leggere per perdersi nell'infinito conflitto del lontano futuro grimdark. Anche se non siamo ancora alla fine dell'anno, siamo abbastanza vicini a quel punto in cui possiamo guardare ancora un po' del meglio della Black Library per mantenere pieni i nostri scaffali. Se vuoi vedere la prima lista, puoi farlo qui, soprattutto per non far saltare i commenti di questa lista dicendo che abbiamo dimenticato Eisenhorn, l'Eresia di Horus e simili.

10. Uccisore di troll - William King

I lettori più attenti avranno notato che il titolo di questo elenco menziona i libri di Warhammer, non solo quelli ambientati nel 41° millennio. Ciò significa che possiamo dirigerci verso il Vecchio Mondo e i Reami Mortali in questo elenco, e quale modo migliore per iniziare se non con una delle serie più famose di Warhammer. Gotrek e Felix sono due dei nomi più noti del Vecchio Mondo, e per una buona ragione. L'inizio delle avventure di King è ricco di azione e ti tiene incollato a una saga di 12 libri in attesa.

9. Il figlio del mangiatore di dei: Noah Van Nguyen

Spesso, Warhammer è abbastanza chiaro su chi siano i buoni e i cattivi. L'Imperium o i servitori di Sigmar potrebbero non essere gli eroi puri di altre IP, ma se paragonati al Caos, sono innocenti come un cucciolo che insegue una farfalla. Questo non è il caso di Godeater's Son, il che mostra che c'è un po' di sfumatura nel modo in cui i Reami Mortali percepiscono i loro dei, e la mancanza di percezione da parte degli dei che può condannare il loro popolo. Per Heldanarr Fall, è Sigmar che si dimostra arrogante e crudele, mentre i poteri del Caos sembrano più giusti ad ogni prova. È uno dei migliori libri per entrare in Age of Sigmar, anche se capovolge molti tropi di Warhammer.

Annuncio pubblicitario:

8. Il leone: figlio della foresta

Ti dirò subito che sono un fan e un giocatore dei Dark Angels in tutto e per tutto. Il ritorno del Leone ha acceso un fuoco in me che mi ha fatto tornare a Warhammer come un wargame e solo per la tradizione. The Lion: Son of the Forest sembra una lettura chiave per chiunque voglia sapere come sono i primarchi dopo il loro ritorno, oltre a vedere una nuova versione della prima legione di Space Marine dell'Imperatore.

Annuncio pubblicitario:

7. Il libro dei martiri - Danie Ware, Alec Worley, Phil Kelly

Gli Adepta Sororitas sono una delle fazioni dell'Imperium in cui sembra che i meme superino di gran lunga la loro effettiva rappresentazione nella tradizione. Le "suore con le pistole" potrebbero essere ottime ragazze manifesto per l'Imperium, ma se vuoi scoprire di cosa si tratta, questo libro di tre storie di tre autori diversi mostra diversi ordini degli Adepta Sororitas e offre una buona introduzione a chiunque si chieda se il rosso, il nero e il bianco siano i loro colori.

6. Nagash: Il re immortale - Josh Reynolds

Al di fuori dell'Imperatore, di Sigmar e degli dei del Caos, ci sono poche altre figure negli universi di Warhammer che hanno il potere di cambiare un'intera ambientazione. Uno di loro è Nagash. Se vuoi dare un'occhiata al Regno della Morte, ai servitori di Nagash e a una visione più ampia dei conflitti dei Reami Mortali e di come possono influenzare vaste aree di territorio contemporaneamente, allora ti consigliamo di prendere questo. Vale la pena ricordare che, a differenza di Warhammer 40,000, dove tutto ciò che non è l'Imperium o il Caos è sotto un'unica etichetta Xenos, le forze della morte sono una fazione incredibilmente importante che a volte può essere buona o cattiva a seconda della direzione in cui soffiano i venti della magia.

5. Il Signore della Fine dei Tempi - Josh Reynolds

Menzionare Warhammer e la Fine dei Tempi nella stessa frase è un modo rapido per ottenere un coro di fischi, ma penso che qualsiasi fan che si chiede cosa sia successo al Vecchio Mondo dovrebbe capirlo. La Fine dei Tempi è composto da cinque libri, e Il Signore della Fine dei Tempi è l'ultimo, ma se volete vedere il pasticcio che è stata la frettolosa decisione commerciale di far saltare in aria il Vecchio Mondo, potreste anche dargli un'occhiata. Meno di una raccomandazione sulla qualità, purtroppo, e più di una raccomandazione per un momento interessante nella tradizione che probabilmente non vedremo mai più.

4. Sfregiato dal Vuoto - Mike Brooks

Non è che i libri incentrati su Xenos siano una rarità nella gamma Black Library. Dopotutto, ci sono così tanti libri che si potrebbe facilmente passare una buona quantità di tempo a sfogliare i romanzi dedicati a qualsiasi fazione. Tuttavia, gli Xeno non sempre ottengono l'amore che meritano. In particolare gli Aeldari, secondo me. È rinfrescante quindi, non solo abbandonare il tropo di essere bloccati in un Craftworld morente e far sì che Brooks consegni una storia d'amore piratesca ambientata nella cupa oscurità dello spazio, ma anche averne uno che si legga come un'avventura divertente e avvincente.

3. Gloomspite - Andy Clark

I goblin sono spesso raffigurati come piccoli goffi. Certo, stanno cercando di staccarti la rotula con un coltello arrugginito, ma non puoi odiarli per i loro deboli tentativi perché sono così adorabili. Questo non è il caso di Gloomspite. Clark rende l'invasione di un'orda di mostri verdi storditi dai funghi un incubo vivente, e un promemoria del fatto che, anche se potrebbero essere dei peluche coccolosi, i goblin sono letali come ogni altra fazione in Age of Sigmar.

2. Ravenor - Dan Abnett

Ciao Dan, è un piacere rivederti. Mentre Ravenor potrebbe essere considerato una sorta di sequel, considerando che segue gli eventi trattati nei libri di Eisenhorn, è una trilogia a sé stante e quindi può entrare in questa lista come un'altra raccomandazione. Metterei anche i libri di Bequin qui, se non fosse per il fatto che sembra che Games Workshop sia in competizione con George R.R. Martin per vedere chi può concludere la propria serie più lentamente su questo fronte. Ravenor cattura l'essenza dell'Imperium. Come funziona, come funziona e la maggiore attenzione al cast ti consentono di affezionarti di più al tuo elenco di personaggi rispetto alla prospettiva in prima persona di Eisenhorn. Se hai la pazienza di scavare in otto libri come introduzione, dovresti davvero prendere in mano i libri di Eisenhorn, Ravenor e Bequin in una volta.

1. Assassinorum: Kingmaker - Robert Rath

Un mondo sull'orlo della secessione dall'Imperium. Un monarca impazzito. Tre assassini che possono far crollare l'intera cospirazione. Rath non si limita a far partire la storia di cavalieri contro assassini, lasciando che la tensione cresca in un brillante crescendo e ricordandoci che 40k potrebbe offrire una guerra costante, ma i momenti tra i conflitti possono essere tra i più interessanti. È anche molto bello vedere due personaggi che potrebbero facilmente essere macchine per uccidere prive di personalità in Raithe e Sycorax svilupparsi effettivamente come persone. Potrebbe non essere la migliore introduzione, ma è un libro in cui non è necessario sapere molto su 40k per essere coinvolti.