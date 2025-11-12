Top 5: questi sono i migliori giochi di Yoshi

HQ

Yoshi che si trova in The Super Mario Galaxy Movie, il sequel di The Super Mario Bros. Movie, è noto fin dalla scena post-crediti del blockbuster del 2023 (anche se l'originale presentava già alcuni yoshi selvatici che correvano sullo sfondo). Con il primo trailer del film del 2026 in uscita oggi, è il nostro turno di dare un'occhiata al lato più giocoso del personaggio che venderà ogni bambola che Nintendo e Universal mai realizzare.

Yoshi è probabilmente la mascotte più amata nella storia dei videogiochi, un personaggio animalesco che ha mantenuto lo status più classico del termine (peluche coccoloso che parla a malapena) attraverso i decenni e le generazioni e che, invece di perdere popolarità sempre all'ombra di Mario, ha saputo intraprendere le sue avventure con autentica personalità. Infatti, a poco a poco, dopo essersi dilettato in alcuni generi al di fuori del suo ecosistema (puzzle, FPS!), è arrivato a definire il proprio stile di platform.

Ma quali sono i migliori Yoshi videogiochi? In questo elenco non includeremo solo i titoli con protagonista il dinosauro e che portano necessariamente il suo nome sulla copertina, ma anche quelli che sono stati rilevanti o che hanno cambiato le regole del gioco grazie alla sua presenza. Forse non sei d'accordo, cambieresti l'ordine o vedresti quelli che abbiamo lasciato fuori come imperdonabili, quindi ti invitiamo a condividere il tuo top personale nei commenti.

5. Mondo di Super Mario (SNES)

La rivoluzione platform della generazione a 16 bit e probabilmente il miglior Mario degli anni '90 (con il permesso della nostra Top 1 di oggi),Super Mario World non solo ha dato all'idraulico una certa profondità nel suo studio del movimento e del suo universo narrativo (probabilmente forgiato qui). Era anche la porta d'accesso a una nuova specie di alleati di Mario, gli yoshi, presenti fin dai primi livelli in World 1-1, che era, appunto, il primo Yoshi's Island. Cavalcature di dinosauri con appetiti infiniti, lunghe lingue camaleontiche e strani poteri a seconda del loro colore (un bel cenno ai draghi cromatici di D&D, tra l'altro), hanno aiutato Mario sulla terra, sul mare e nell'aria nella sua avventura.

"Quando abbiamo finito Super Mario World, mi è sembrato di aver esplorato a fondo ciò che si poteva fare con Mario in 2D. Poi, quando siamo passati al 3D con Super Mario 64, mi ha riportato alla mente i ricordi della mia infanzia" - Shigeru Miyamoto, alla rivista giapponese Casa Brutus, all'inizio di questa settimana.

Yoshi è stato presentato come una vittima di Bowser e un inviato della sua tribù per recuperare le uova rubate dal Koopalings, ma il suo vero peso era nell'aggiungere un nuovo mondo platform a Mario, con nuovi doppi salti, poteri per distruggere i nemici e persino volare, a seconda di quale guscio mettevano in bocca o se trovavi il Yoshi colorato nel 'Star Road ' mondo tra i mondi.

Tale era la sua importanza e l'affetto da parte dei giocatori che il successivo gioco di Mario era proprio un "sequel" di Super Mario World che ruotava attorno ad esso.

Anche se SMW non è incentrato su Yoshi, è il gioco che ha dato il via a tutto.

4. Super Mario Galassia 2 (Wii)

Non ha nemmeno l'inizio Yoshi, ma ragazzi, ha cambiato il gioco! I fan volevano di più Yoshi in 3D dopo il teaser sul tetto in Super Mario 64 e la prima vera esperienza in Super Mario Sunshine, ma Super Mario Galaxy 2 ha fornito un personaggio così grande e idee originali che hanno fatto sognare i giocatori. In un sequel che probabilmente ha superato l'originale nel level design - e stiamo parlando di uno dei migliori platform di tutti i tempi - fare la differenza era fondamentale e, senza Yoshi, SMG2 non ce l'avrebbe fatta.

Per una rilevanza ancora maggiore oggi, a parte il recente rilascio di Super Mario Galaxy 1 and 2 per Switch 2, questo gioco, con questo ambiente e con Yoshi in un ruolo di primo piano definisce ciò che possiamo aspettarci dal nuovo film.

"La passione per Yoshi. Dal team di sviluppo a tutte le persone di Nintendo of America, fino ai membri del Club Mario. Le persone che sono davvero devote a Yoshi inviano ogni tipo di commento fervente" - Kenta Motokura, direttore del design di SMG2, nelle interviste di "Iwata Chiede".

SMG2 vede Yoshi eseguire nuove azioni in 3D.

3. Il mondo lanoso di Yoshi (Wii U)

Nonostante sia stato sviluppato dai migliori talenti di Nintendo come sequel di Yoshi's Island, Yoshi's Story per l'N64 è stato un po' deludente, anche se utilizzava una grafica pre-renderizzata con un delizioso sapore SNES Rare. Tuttavia, ha piantato un seme che in seguito avrebbe dato i suoi frutti sotto forma di una sottoserie ispirata a Yoshi's Island.

Dopo l'assenza del Gamecube, quando il progetto è stato messo in frigo, quel seme è stato annaffiato dallo studio giapponese Good-Feel Co. sin dai tempi di Wii. Per prima cosa, ha preso il mondo della stoffa e degli scarti e ha tentato la fortuna con il successo Kirby's Epic Yarn (o pensavate che quelle texture fossero una loro idea?). Poi, dopo aver dimostrato il loro valore con quello e il precedenteWario Land: The Shake Dimension, Nintendo ha permesso loro di lavorare su quello che sarebbe diventatoYoshi's Woolly World per Wii U, probabilmente il miglior gioco di Yoshi moderno.

Anche se in seguito lo studio ha realizzato Yoshi's Crafted World per Nintendo Switch utilizzando materiali di fabbricazione, non hanno raggiunto il livello del gioco della lana. Ad oggi, Woolly World è la massima espressione di tutto ciò che Yoshi's Island inventato in termini di meccaniche, profondità, ritmo e oggetti da collezione, motivo per cui è un peccato assolutamente inspiegabile che non ci sia ancora una versione Switch o Switch 2. È vero che il gioco è stato reso portatile insieme a Poochy il cane su 3DS, ma il fatto che non sia ancora sugli ibridi è un crimine. Ci sarà un annuncio imminente di una versione Full-HD e 4K?

L'inverno sta arrivando e non c'è niente di più accogliente e caldo del gioco lanoso di Yoshi.

2. Tetris Attack / Panel de Pon (SNES)

"Ma cosa ci fa questo gioco qui?! "

Alcuni di voi probabilmente se lo staranno chiedendo. Altri, soprattutto se hai i capelli grigi, non così tanto. E se accettiamo Super Mario Bros. 2 (quello con le verdure) come un gioco di Mario, allora Tetris Attack deve apparire qui non solo come uno dei migliori giochi Yoshi, ma anche come uno dei migliori giochi di puzzle che possiamo ricordare.

Dove Game Freak (!) ha fallito con Yoshi / Mario & Yoshi / Yoshi's Egg per NES, o Bullet-Proof con Yoshi's Cookie anche per NES, Intelligent Systems ha avuto successo, non sorprendentemente, sul SNES.

La terza volta è il fascino, e IntSys aveva la formula perfetta con uno dei puzzle a pannelli più avvincenti di tutti i tempi, e il primo che avrebbe dato origine a quello che è noto come Puzzle League, in seguito con elementi di Pokémon e Mario. Nintendo ha scambiato le fate con Yoshi's Island personaggi è stata una brillante mossa di marketing che allo stesso tempo ha aggiunto una memorabile dose di carineria.

A quanto pare, la rabbia di Henk Rogers per l'uso da parte di Nintendo del "suo" marchio in questa "mostruosità" avrebbe sicuramente portato a Tetris: The Movie - Part II. E questo non fa che rendere questa storia più affascinante.

Henk Rogers ci proibisce di utilizzare le immagini di Tetris Attack. Se provi Panel de Pon in questo momento sul catalogo SNES NSO, lascerai questo articolo non letto.

1. Super Mario World 2: L'isola di Yoshi (SNES)

A livello personale, il nostro gioco preferito Super Nintendo. Una seconda avventura numerata che è, di fatto, la vera storia delle origini di Mario e Luigi e del loro rapporto con il Yoshis. Bowser ha inviato lo stregone Kamek a rapire due bambini (Mario e Luigi) prima che la cicogna li consegni ai loro genitori. Ci riescono con Luigi, ma Mario cade nel vuoto... e finisce sul retro di un Yoshi, che insieme ai suoi colorati "cugini" viaggia in tutto Yoshi's Island per raggiungere il castello di Bowser e salvare Baby Luigi.

Yoshi's Island ha aggiunto un mantello da guerriero al personaggio, facendolo inghiottire i nemici e generare fino a sei uova che avrebbero felicemente "trottato" dietro il personaggio, che poi potevano essere utilizzate come munizioni per sparare con precisione, come meccanica principale del gioco. Come giocatori abbiamo perso il "doppio salto" che avevamo fatto con il duo di personaggi in "World", ma in cambio abbiamo ottenuto quell'istante di fluttuazione nell'aria mentre Yoshi "sbatteva le gambe" con tutta la sua forza facendo quel rumore caratteristico. Yoshi's Island ha anche notevolmente ampliato il design di ogni livello, ora pieno di angoli e fessure e oggetti da collezione come monete rosse e fiori, con i quali si poteva poi, se si era fortunati al volante, accedere a un mini-gioco bonus per guadagnare più materiali di consumo o vite.

Questo definiva il ramo che avrebbe portato al semi-fallito Yoshi's Story il Nintendo 64 e ai successivi Woolly World e Crafted World di Good Feel.

Tra l'altro, oltre a una colonna sonora imbattibile, è qui che i suoni di Yoshi hanno preso forma e sono ancora rilevanti oggi. Avranno il coraggio di dargli voce in The Super Mario Galaxy Movie, o continuerà a emettere solo quegli adorabili piccoli rumori?

Le autorità sanitarie raccomandano di giocare a Super Metroid e Yoshi's Island almeno una volta all'anno.

Mancano da questa lista esperimenti curiosi come lo sparatutto Yoshi's Safari per Super Scope e il puzzle di inclinazione GBA Yoshi's Universal Gravitation, o tentativi falliti come Arzest scarso New Yoshi's Island per il 3DS.

Dobbiamo ricordare che Nintendo Switch 2 riceverà un nuovo gioco Yoshi nella primavera del 2026 intitolato Yoshi and the Mysterious Book. Questo spin-off che catapulta i giocatori in un libro parlante chiamato Mr. E sembra tanto misterioso quanto tranquillo e promettente, ma meriterà un posto in questa top five? Lo scopriremo presto...