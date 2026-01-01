GOTY 2025: Il gioco più atteso di Ben per il 2026... quello non è Grand Theft Auto VI... è Fable (di nuovo)

HQ

Il 2026 si sta davvero profilando come un anno immensamente positivo per i videogiochi, soprattutto per chi ha interessi simili ai miei. 007 First Light, Saros, Resident Evil Requiem, Forza Horizon 6, Lego Batman, Marvel 1943: Rise of Hydra, Marvel's Wolverine, Halo: Campaign Evolved... si preannuncia un anno speciale e questo senza nemmeno contare quello che probabilmente sarà Gears of War: E-Day, diversi successi Nintendo, una marea di sorprese rivelate ai prossimi concerti e, naturalmente, Grand Theft Auto VI.

Ora, se chiedessi alla persona media quale gioco aspetta con più ansia nel 2026, la risposta sarebbe molto probabilmente il progetto previsto di Rockstar, ed è per questo che riflettiamo la nostra premessa del 2024 in questi articoli, dato che GTA VI è troppo ovvio. Allora, qual è il mio secondo gioco più atteso per il 2026? Temo di dire che dovremo soffiare ancora un po' di hopium perché aggiungo un po' di déjà vu e dico Playground Games ' Fable...

HQ

Scusa, non scusa, ma Fable è una delle mie serie di videogiochi preferite di sempre e la promessa di un nuovo capitolo per me è magica. Non vedo l'ora di tornare nel regno fantasy di Albion per un'avventura immersiva e probabilmente esilarante con ogni tipo di commedia britannica e temi incarnati.

Annuncio pubblicitario:

Finora non ho avuto motivo di dubitare di ciò che Playground Games produce, anche se con la precisazione che lo studio è notoriamente noto per realizzare ultimamente Forza Horizon puntate, di cui una nuova (e importante) arriverà anche nel 2026. Questo mi preoccupa che Fable possa perdere il 2026? Assolutamente. In realtà sono un po' terrorizzato da questo gioco perché attualmente funziona più o meno nello stesso spazio di Perfect Dark di The Initiative, un gioco in cui abbiamo visto un gameplay altamente scolpito che sembrava un po' troppo bello per essere vero, prima che alla fine si dimostrasse che questa era la situazione... Non sentiamo spesso parlare molto dello sviluppo di Fable o di come sta andando, non abbiamo visto molto di rilevante sul gioco da tempo, e né Microsoft/Xbox né Playground sembrano preoccuparsi di cambiare questo. Eppure Forza Horizon 6 si sta avvicinando sempre di più e sembra molto più reale nonostante sia stato annunciato solo in estate.

Ancora una volta, sono preoccupato per Fable, sia perché verrà rimandato fino al 2026 (il che significa che dovrò scrivere un altro di questi tanto attesi articoli sui giochi tra un anno...) sia perché potrebbe essere cancellato a un certo punto per la totale scarsa probabilità che sia abbastanza buono da essere lanciato. Ma non sono un pessimista e non mi piace pensare in modo troppo pessimistico (anche se sono realista, come dimostrano le preoccupazioni sopra), quindi mentre Fable ha una finestra di lancio per il 2026, continuerò a sbuffare il mio speranza e a prepararmi per quella che sarà un'avventura straordinaria attraverso le terre di Albion, Creando la mia leggenda e venendo scritto negli annali della storia come uno dei più grandi – o forse più malvagi, vedremo quando arriveremo – eroi della regione.

Prendendo esempio dai libri di Peter Pan, "Credo davvero in Fable! Lo voglio! Sì!"

Annuncio pubblicitario: