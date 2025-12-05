Netflix acquisisce Warner Bros.: Cosa succederà alla divisione videogiochi?

HQ

Circolavano voci che la divisione gaming di Warner Bros. stesse per essere acquisita circolavano da anni. Per molto tempo, sembrò che sia Microsoft che Sony potessero essere interessati, e nel processo acquisire i diritti della serie Mortal Kombat e dei diritti DC, tra le altre cose. Tuttavia, l'interesse per le grandi acquisizioni sembrò diminuire dopo l'accordo Activision Blizzard, e quando iniziarono a emergere le crepe tra Discovery e Warner Bros., si diffusero invece crescenti voci e voci di un'acquisizione di Warner Bros. nel suo complesso.

Ora questi due saranno sotto lo stesso tetto, e ci sono molte differenze in termini di strategia e pubblico target.

Diverse aziende furono segnalate come interessate, non ultimo Amazon, Paramount e Sony. Quando Netflix relativamente poco fa si è candidato, la maggior parte di noi aveva già un'idea abbastanza chiara di come sarebbe finita. E infatti, poche ore fa, è stato confermato che Netflix e Warner Bros. avevano concordato una presa di controllo del valore di oltre 80 miliardi di dollari. Come per l'acquisto di Microsoft di Activision Blizzard, un tale accordo deve essere approvato da innumerevoli autorità in tutto il mondo, ma c'è ogni possibilità che vada a buon fine.

Così... Questo naturalmente solleva diverse domande. Cosa succederà a HBO Max (e che ne sarà di tutti coloro che hanno approfittato del prezzo introduttivo e hanno ottenuto uno sconto del 50% sul servizio per tutta la vita?), cosa succederà ai nuovi DC Universe lanciati, i Warner Bros. film non saranno più proiettati nelle sale (e verranno realizzati o ci sarà ora un maggiore focus sulle serie)? Cosa succederà alla tassa Netflix, le imprese estremamente costose di Warner Bros. avranno la sensazione di budget che Netflix ha spesso, e questo significa che da ora in poi le serie saranno più brevi, visto che Netflix ama smettere di smettere presto (Netflix ha davvero la pazienza per almeno sette stagioni di Harry Potter )?

Warner Bros. ha pubblicato diversi veri successi nel corso degli anni, con le loro avventure single-player che si sono rivelate i più grandi successi.

Molte domande, ma nessuna risposta. E ciò che personalmente mi interessa di più è cosa significhi questo per la divisione gaming di Warner Bros.. Certo, si potrebbe sostenere che non sia più quello di una volta dopo diversi tentativi falliti, che sembrano più legati alla mania dei servizi dal vivo che a studi cattivi. NetherRealm fa ancora eccellenti giochi di combattimento, pochi fanno giochi di supereroi migliori di Rocksteady, e non siamo certo i soli a sognare che Monolith Productions riporteranno in vita Condemned e F.E.A.R. e rilasceranno un seguito di Middle-earth: Shadow of War. Inoltre, possiedono Lego master di gioco TT Games.

Netflix sviluppa i propri giochi da un po' di tempo, ma finora si sono concentrati su titoli casual più piccoli, e i pochi grandi studi e progetti che avevano sono stati chiusi. Tuttavia, Netflix generalmente non rilascia giochi per console. Non è affatto chiaro come la gigantesca divisione gaming di Warner Bros. si inserirà nel servizio in abbonamento. Trasformare i loro giochi in giochi mobili in streaming sarebbe un declino culturale di un tipo raramente visto, quindi Netflix dovrebbe ragionevolmente continuare a supportare i formati fisici... Se vogliono davvero restare nello sviluppo di videogiochi.

Netflix generalmente lavora con titoli più piccoli che possono essere facilmente riprodotti su dispositivi mobili.

Questo sarebbe stato un cambiamento piuttosto significativo per Netflix, che sarebbe costretto a decidere quali giochi lanciare sul proprio servizio e quali rilasciare ai concorrenti diretti. E se rilasciano, per esempio, il prossimo Mortal Kombat (supponendo che sia su questo che sta lavorando NetherRealm, anche se Injustice 3 è forse più probabile?) e Rocksteady-Batman su tutti i formati, incluso Netflix, questo significa che un numero significativo di giocatori otterrà i giochi gratuitamente il primo giorno.

Questo non è una novità di per sé, dato che Microsoft fa lo stesso con Game Pass Ultimate, ma come sappiamo, costa quasi £30 al mese. Se Netflix vuole offrire la stessa cosa, più i propri film e serie oltre a quelli di Warner Bros., non credo che la quota mensile sarà sufficiente.

La divisione gaming di Warner Bros. ha avuto un discreto successo finché non hanno iniziato a inseguire il tanto sfuggente successo del live-service, che è un po' come inseguire il vaso d'oro alla fine dell'arcobaleno. Titoli live-service come Harry Potter: Quidditch Champions, MultiVersus, Suicide Squad: Kill the Justice League e Gotham Knights hanno tutti fallito commercialmente e hanno eroso le casse costruite da successi più classici come Lego Star Wars: The Skywalker Saga e Hogwarts Legacy.

La strategia del servizio live è stata un enorme flop per Warner Bros., ma purtroppo sembra probabile che Netflix voglia svilupparla ulteriormente.

Molti speravano che Warner Bros. se ne rendesse conto e ridefinisse le priorità, ma non ci sono prove concrete che lo suggeriscano, e se dovessi indovinare, sembra più probabile che Netflix voglia spingere per budget più bassi e più live-service, piuttosto che dare il via libera a titoli single-player estremamente costosi che richiedono almeno mezzo decennio per essere completati e che poi devono lanciare principalmente su formati concorrenti e servizi. Ad esempio, non mi sorprenderebbe se avessero scelto di pubblicare una versione gratuita del prossimo gioco di combattimento NetherRealm in cui tutti tranne due personaggi vengono venduti singolarmente (la stessa premessa del reboot Killer Instinct ). E quanto sono disposti a includere una campagna costosa quando nessun altro picchiaduro lo ha?

Netflix ovviamente non si occupa del settore benefico, e dubito fortemente che tollerino una divisione di gioco piuttosto mal gestita (perché è senza dubbio così) che costa soldi. Netflix deve adottare una nuova strategia di terze parti e far avviare le vendite, ma la mia valutazione è che questo richiederà buoni giochi. Troppo spesso, questo dettaglio viene dimenticato mentre vengono costruiti sistemi sofisticati per far pagare extra armi rosa, skin che raffigurano il supereroe appena arrivato al cinema, e simili... e purtroppo, pazienza e dare priorità all'alta qualità non sono cose che associo immediatamente al modo di lavorare di Netflix.

Disney ha permesso con successo ad altri sviluppatori di interpretare i loro marchi. Netflix adotterà una strategia simile per Warner Bros.?

Un'alternativa è ridurre significativamente gli investimenti nel gaming e rinnovare completamente l'approccio ai titoli di Warner Bros. in qualcosa di più in linea con gli investimenti di gioco di Netflix oggi. Tuttavia, dubito che sia qualcosa che vorrebbero fare senza ulteriori considerazioni. Il DCU in particolare trarrebbe beneficio dall'essere supportato da un paio di giochi davvero validi, e il Netflix probabilmente ne è ben consapevole. Una possibile strada sarebbe quindi che trattassero DC allo stesso modo in cui Disney tratta Star Wars, cioè permettendo a più sviluppatori di creare giochi. Questo significherebbe che Netflix non dovrebbe assumersi rischi se non quello di proprietario della licenza.

In teoria, questo renderebbe possibile avere un Wonder Woman gioco da Tomb Raider studio Crystal Dynamics, un'avventura Green Lantern da Quantic Dreams, uno sparatutto Peacemaker da PlatinumGames e un DC gioco di carte da Sumo Digital. Dato che Netflix vorrà certamente investire in DC, soprattutto con più serie TV (che è un forte Netflix ), questa sembra una strategia plausibile. Allo stesso modo, è probabile che siano molto attenti alle sinergie con Harry Potter e l'universo sempre popolare The Lord of the Rings.

Non si tratta solo di come Netflix gestirà i marchi Warner Bros., ma anche di come Warner Bros. gestirà quelli di Netflix.

Allora non dobbiamo dimenticare che funziona in entrambi i sensi. Ovviamente, con una maggiore capacità per giochi lussuosi, Netflix vorrà anche sfruttare i propri marchi. Probabilmente è scontato che, col tempo, ci saranno titoli AAA basati su marchi come Stranger Things, Squid Game, Wednesday, KPop Demon Hunters e Black Mirror.

Ma... Non si può escludere che Netflix voglia semplicemente scindere la sua divisione gaming e cercare di venderla. NetherRealm è un'offerta che immagino che molti sarebbero curiosi, e se offre accesso alle licenze, Avalanche Software e Rocksteady Studios probabilmente attireranno anche acquirenti.

Se Netflix vuole disfarsi della sua divisione gaming, probabilmente potrà farlo facilmente. Tuttavia, possiamo anche immaginare che sarebbero interessati a sfruttare Mortal Kombat, ad esempio, con serie televisive e formati simili.

Speriamo di ricevere più informazioni nel prossimo futuro. Ciò che è chiaro è che Netflix sta ora entrando in una nuova era per loro. Apprezzano le loro esclusive quanto Nintendo, ma le strategie attuali della divisione gaming di Warner Bros. rendono impossibile questo pensiero. O vedremo un cambiamento di atteggiamento e strategia da Netflix, un grande cambiamento a Warner Bros. Games, o qualcosa nel mezzo. L'unica cosa che sembra abbastanza chiara al momento è che le cose saranno diverse, e in modo piuttosto significativo.