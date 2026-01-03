Giochi da cercare - gennaio 2026

HQ

Il nuovo anno è arrivato e ora stiamo affrontando un 2026 ricco di videogiochi promettenti ed entusiasmanti. Tuttavia, quest'anno inizia il mese di gennaio, che come al solito è piuttosto scarso e tipicamente caratterizzato da giochi più di nicchia. Ci sono alcuni grandi nomi che stanno arrivando, ma c'è anche una collezione di progetti più piccoli, quindi per vedere cosa dovrebbe esserci nella tua wishlist, immergiamoci nel primo Games To Look For dell'anno.

Code Violet (PS5) - 10 gennaio

Prima di tutto abbiamo Code Violet di TeamKill Media, un'esperienza horror ricca d'azione che vede i giocatori esplorare una Terra post-apocalittica cinque secoli nel futuro. La premessa è di assumere il ruolo di Violet Sinclair, una donna rapita dal passato da umani disperati e quasi estinti in cerca di un modo per prolungare il proprio futuro. Naturalmente, essendo una vittima non consenziente, l'obiettivo di Violet è nascondersi, fuggire e trovare un modo per sopravvivere, il tutto mentre svela una contorta cospirazione al centro di questa storia.

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon (PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2) - 15 gennaio

La serie The Legend of Heroes torna con un altro capitolo che questa volta permette ai giocatori di esplorare l'ampio regno del Calvard Republic. Progettato come un RPG ampio e complesso, questo gioco presenta tre protagonisti unici e offre intense battaglie in tempo reale e a turni, tutto sopra una narrazione profonda e intrigante che cerca di svelare i segreti al cuore di Zemuria.

Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2) - 15 gennaio

A questo punto sai bene cosa sia Animal Crossing: New Horizons, quindi non perderemo tempo a spiegare cosa aspettarci, ma continueremo a insistere sul perché il gioco è entrato nella lista GTLF di questo mese. Questo gennaio è un grande evento per i fan, poiché significa sia che l'edizione Switch 2 del gioco sta arrivando e porterà un'edizione tecnologicamente più avanzata, abbinata a un nuovissimo aggiornamento gratuito importante chiamato Version 3.0, che aggiunge un nuovo hotel resort e funzionalità e attività extra. Non vorrai perderti questi miglioramenti.

Mio: Memories in Orbita (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 20 gennaio

Poi c'è un Metroidvania sorprendente e mozzafiato dello sviluppatore francese Douze Dixiemes. Mio: Memories in Orbit è un progetto impegnativo e visivamente mozzafiato che vede i giocatori interpretare il ruolo del titolare Mio, il cui compito è esplorare un vasto e fantastico meccanico Vessel dove le macchine sono diventate ribelle. L'obiettivo qui è svelare segreti e, in ultima analisi, scoprire come impedire alle macchine di causare ulteriori danni, tutto nel tentativo di proteggere i residenti di questa colossale nave.

2XKO (PC, PS5, Xbox Series) - 20 gennaio

Il 2026 si preannuncia un anno interessante per gli appassionati di picchiaduro, con molti titoli promettenti ed entusiasmanti che debutteranno all'interno del genere. A dare il via c'è 2XKO, un tag-battler di Riot Games che ha recentemente debuttato in uno stato di Early Access ma ora è pronto a finire completamente nelle mani dei fan. Con League of Legends Champions come combattimento giocabili, questo titolo a squadre è perfetto per chi cerca un'esperienza frenetica e frenetica questo mese.

Arknights: Endfield (PC, PS5, iOS, Android) - 22 gennaio

I fan dei JRPG stanno mangiando bene questo gennaio. Il prossimo piatto del menù è Hypergryph 's Arknights: Endfield, un RPG di strategia in tempo reale 3D in cui i giocatori assumono il ruolo di dirigenti a Enfield Industries con la responsabilità di esplorare il mondo di Talos-II e di mettere in luce i suoi numerosi segreti. Non è mai così facile, però, poiché le responsabilità si estendono anche alla difesa ed espansione della portata della civiltà umana nel mondo, un'impresa che non sarà facile da realizzare.

Final Fantasy VII Remake Intergrade (Xbox Series, Switch 2) - 22 gennaio

Ancora una volta, probabilmente conoscete bene cosa aspettarvi su questo fronte, quindi faremo breve. Square Enix sta finalmente portando la prima parte della sua trilogia di remake in corso di Final Fantasy VII sia su console Xbox che su Nintendo Switch 2. Questa sarà sia l'edizione regolare che il più ampio pacchetto Intergrade che include anche la breve avventura DLC con Yuffie.

Highguard (PC, PS5, Xbox Series) - 26 gennaio

Potrebbe essere stato annunciato solo a The Game Awards a dicembre, ma Wildlight Entertainment si sta già preparando per lanciare il suo fantasy PvP shooter Highguard. Realizzato da un team composto da molti veterani Apex Legends e Titanfall, questo progetto vede squadre di giocatori sfidarsi in un continente mitico e sorprendente, dove l'obiettivo sarà girare e lottare per il controllo del territorio conteso. Descritto come un "nuovo tipo di sparatutto", sarà uno da tenere d'occhio per chi cerca una spinta competitiva questo inverno.

Dispatch (Switch, Switch 2) - 29 gennaio

Probabilmente siete anche molto a conoscenza del titolo acclamato di avventura comica simile aAdHoc Studio Telltale di, ma il motivo per cui è stato selezionato nell'edizione di questo mese di Games To Look For è che sta finalmente perdendo la sua esclusività PlayStation console e debuttando anche su dispositivi Nintendo Switch. Sì, presto potrai dirigere e guidare gli operatori di supereroi mentre sei in giro e in movimento.

Cairn (PC, PS5) - 29 gennaio

Uno dei giochi più attesi del mese, The Game Bakers ' Cairn è destinato a fare il suo arrivo e portare con sé un'avventura alpinistica impegnativa e appagante, dove l'obiettivo sarà indossare la tuta da Aava e affrontare l'estremo compito di salire sulla vetta dell'implacabile e ostile Mount Kami per superare l' "ascesa di una vita". Con i giocatori incaricati di gestire l'equipaggiamento da arrampicata e la forza e la resistenza di Aava, Cairn sembra essere uno da tenere d'occhio.

Odio questo posto (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 29 gennaio

Vuoi aggiungere un po' di paura nella tua vita questo gennaio? Se sì, non perdere I Hate This Place di Rock Square Thunder, un survival horror isometrico che segue una donna che deve sopravvivere in una terra dove quasi tutto vuole ucciderla. Con meccaniche di crafting profonde unite a combattimenti intensi, dove diventano più pericolosi e letali al calar della notte, questo gioco si propone di essere un'esperienza di sopravvivenza dura, resa più leggera grazie alla grafica e allo stile da fumetto.

Non fermarti, piccola! (PC) - 29 gennaio

Alla fine, abbiamo Funny Fintan Softworks ' sparatutto in arena intenso e frenetico Don't Stop, Girlypop! Questo è uno spettacolo visivo con combattimenti duri che si basa sul rimanere in movimento senza mai allentarsi, usando una serie di strumenti e armi che hanno uno stile brillante e femminile Y2K. Questa è senza dubbio destinata a essere una delle partite più caotiche dell'anno.

Code Vein II (PC, PS5, Xbox Series) - 30 gennaio

Infine, ci concentriamo sul seguito Code Vein di Bandai Namco. Riprendendo il punto di partenza stabilito dal gioco originale, Code Vein II amplia il combattimento action-RPG intenso e impressionante vedendo i giocatori affrontare ogni sorta di boss e nemici potenti e letali, tutto nel tentativo di proteggere e salvare il mondo viaggiando attraverso diversi periodi temporali.

Il primo GTLF del 2026 è ormai pronto, ma questo è solo un assaggio di ciò che verrà, quindi restate sintonizzati e non dimenticate di tornare tra qualche settimana quando esploreremo cosa febbraio riserva ai giocatori di tutto il mondo.