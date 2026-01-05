Anniversario Anarchia: Tutta la serie di giochi che celebra i principali traguardi del 2026

HQ

Forse te ne sei accorto, ma il 2026 si preannuncia un anno enorme per molti dei più grandi marchi e franchise del mondo dei videogiochi. Francamente, ci sono un numero ridicolo di anniversari importanti in programma per quest'anno solare, quindi per aiutarvi a ricordare quali si svolgono e meritano la vostra attenzione (forse perché potrebbero portare a rivelazioni promettenti, annunci e notizie), abbiamo raccolto i principali in questo articolo.

Donkey Kong - 45° Anniversario

Dopo il lancio nel luglio 1981, Donkey Kong sta ora festeggiando il suo 45º anniversario. Il problema principale è che con Donkey Kong Bananza nel 2025, probabilmente non otterremo nulla di importante da questa scimmia carismatica nel 2026, soprattutto con i fan disperati di avere di più dal 3D Mario.

Frogger - 45° anniversario

Frogger non ha superato la prova del tempo come molte altre icone, quindi qualsiasi grande notizia è improbabile, ma forse è comunque il momento di saltare sopra i tronchi e attraversare le strade solo per celebrare il 45° compleanno della piccola rana.

The Legend of Zelda - 40° Anniversario

È un grande risultato per un'altra delle serie più importanti di Nintendo, dato che The Legend of Zelda raggiunge i grandi quattro cero. Sarebbe sorprendente se Nintendo non avesse qualcosa di pianificato qui, soprattutto considerando che sono passati alcuni anni dal debutto di Tears of the Kingdom e anche da un po' di tempo dal lancio di Echoes of Wisdom. Per quanto riguarda ciò che potrebbe essere in programma, questa è la grande domanda... Sappiamo però che non sarà legato al film, a parte forse un trailer verso la fine del 2026.

Metroid - 40° Anniversario

Un altro grande da parte di Nintendo, tranne uno che probabilmente non vedrà rivelare nulla di importante. Dopo che Metroid Prime 4: Beyond è uscito a dicembre con un certo clamore, il meglio che potremmo avere qui è uno spin-off a sorpresa, ma anche questo sembra improbabile considerando le circostanze più ampie.

Dragon Quest - 40° anniversario

La famosa serie di RPG di Yuji Horii festeggerà anche il suo 40° anniversario nel 2026 e sappiamo per certo che sono in programma varie cose. C'è un remake di Dragon Quest VII in arrivo a febbraio e oltre a questo, Square Enix sta già anticipando di più, quindi tenete gli occhi aperti!

Castlevania - 40° anniversario

Sta passando inosservato ma Castlevania quest'anno compie anche 40 anni. A differenza di Metal Gear e Silent Hill, Konami non ha ancora ancora capito come restituire a questa serie lo stesso ritorno alla forma, quindi un grande sviluppo sembra improbabile, anche se le notizie sui progetti anime di Netflix basati sul franchise potrebbero essere plausibile.

Out Run - 40° Anniversario

Sega sarà concentrata su un altro anniversario nel 2026, il che è un vero peccato perché quest'anno sarebbe stato ideale per il ritorno di Out Run, che festeggia anch'esso il suo 40° anniversario.

Kid Icarus - 40° anniversario

Questa è una questione strana perché molti conoscono la serie Kid Icarus e questo dovrebbe essere un motivo per essere entusiasti per il suo 40° anniversario, ma per controbilanciare, ci sono stati solo tre Kid Icarus giochi, l'ultimo nel 2012, quindi probabilmente è saggio non illudersi che qualcosa possa emergere.

Sonic the Hedgehog - 35° Anniversario

Il personaggio più famoso di Sega compirà 35 anni nel 2026 e questo probabilmente porterà a grandi notizie per il Blue Blur. Sega non può permettersi di non capitalizzare questo momento, soprattutto perché Sonic the Hedgehog non è solo un'icona dei videogiochi, ma anche perché oggi è una grande star del cinema. Sarebbe saggio restare sintonizzati.

Lemmings - 35º anniversario

Un'altra icona classica, ma che probabilmente non festeggerà troppo il suo 35° compleanno. Lemmings è molto popolare ma è anche una serie che non ha trovato davvero spazio nel gaming moderno, con capitoli mediocre negli ultimi 20 anni. Chissà, forse c'è una sorpresa da fare?

Fatal Fury - 35° Anniversario

È un anno importante per Fatal Fury ma probabilmente non dovremmo aspettarci molto dalla serie, dato che City of the Wolves è stata lanciata solo nel 2025. Senza dubbio continuerà ad espandersi e crescere, ma probabilmente sarà tutto ciò che SNK ha in serbo per i fan.

Strade della Rabbia - 35º anniversario

Un altro successo arcade, Sega celebrerà anche quest'anno i 35 anni di Streets of Rage, e se non fosse per il fatto che Sonic è così enorme, forse riceverà un po' di attenzione. Così com'è, aspettatevi un anniversario più smorzato per la serie beat 'em up.

Tomb Raider - 30° Anniversario

Una delle serie di videogiochi più conosciute di sempre, sappiamo per certo che Lara Croft avrà un 2026 intenso. Non solo la produzione della serie live-action sta per iniziare, ma possiamo aspettarci un remake completo del primo titolo in uscita più avanti. Oltre a questo, aspettatevi ulteriori anticipazioni del prossimo capitolo entusiasmante della serie.

Resident Evil - 30° Anniversario

Con il lancio di Reqiuem il mese prossimo, probabilmente questo è tutto ciò che Capcom deve fare per celebrare i 30 anni di Resident Evil, ma forse lo sviluppatore giapponese ha ancora di più in serbo? Così com'è, l'arrivo del nono capitolo principale è più che sufficiente per dare ai fan motivo di celebrare questo momento.

Dead or Alive - 30° Anniversario

Dead or Alive esiste da qualche parte nel limbo che il suo nome suggerisce da qualche anno ormai, mentre i fan chiesero di sentire parlare di un settimo capitolo principale. Forse, in linea con il trentesimo compleanno, è un buon momento perKoei Tecmo dare i dettagli?

Persona - 30° Anniversario

Sega è stata molto esplicita nel dire che Atlus festeggerà il 30° anniversario di Persona con fuochi d'artificio e stile, quindi aspettatevi tantissime novità nell'anno solare. Potrebbe essere un riferimento a Persona 6 o ad altri remake? Dovremo solo aspettare e vedere.

Metal Slug - 30° Anniversario

Un altro grande nome di SNK festeggia un grande compleanno nel 2026, quando Metal Slug compie 30 anni. Il gioco run and gun ha avuto un nuovo capitolo nel 2024, quindi forse sentiremo parlare di più del futuro del franchise, anche se un vero lancio sembra improbabile.

Terremoto - 30º anniversario

Id Software sembra essere completamente concentrato su Doom in questi giorni, ed è questo che rende improbabile qualcosa di significativo da questo traguardo. Comunque, forse ci sono qualche dolcezza in serbo per i fan Quake, che soffrono di fame dal 2017...

Pokémon - 30° Anniversario

Sappiamo anche di dover aspettarci fuochi d'artificio dalla più grande IP di intrattenimento al mondo. Pokémon ha molto di cui entusiasmarsi nel 2026, con molti che si aspettano annunci e debutti della prossima generazione (i vociferati Winds and Waves ) oltre a potenzialmente anche edizioni aggiornate o opzioni Switch Online per Red and Blue, che sono i giochi che quest'anno compiono effettivamente 30 anni.

Crash Bandicoot - 30° Anniversario

C'è una possibilità! Sappiamo che Toys for Bob è diventato indipendente e sta lavorando a un gioco, quindi perché non potrebbe essere un altro Crash Bandicoot, soprattutto considerando quanto sia stato fantastico il quarto gioco. Non abbiamo avuto un nuovo titolo Crash dal 2020, quindi ancora una volta, era ora...

Animal Crossing - 25° anniversario

Purtroppo, probabilmente sappiamo già cosa aspettarci da questo compleanno, dato che sembra estremamente improbabile che Nintendo lanciasse un'edizione a pagamento Switch 2 di New Horizons con il primo nuovo aggiornamento da anni e poi ne segua qualcosa di più avanti nell'anno. Quindi, magari modera le tue aspettative e metti via le candele di compleanno, i fan Animal Crossing.

Ace Attorney - 25° anniversario

Capcom ha ottenuto grande successo con Ace Attorney giochi nel corso degli anni, quindi perché non potremmo avere qualcosa di speciale da allineare al suo 25° anniversario? Nulla è confermato o si vocifera, ma forse lo sviluppatore giapponese ha dei trucchi nella manica.

Pikmin - 25° Anniversario

Ragazzo, ci piacerebbe un nuovo Pikmin gioco... Il recente cortometraggio animato forse suggerisce che qualcosa sta arrivando, ma la realtà è che dovremmo probabilmente aspettarci un'edizione Switch 2 di Pikmin 4 che arrivi con qualche contenuto DLC di qualche tipo. Qualsiasi cosa di più probabilmente è un'esagerazione.

Luigi's Mansion - 25° Anniversario

La più famosa avventura autonoma di Luigi compie 25 anni quest'anno e incrociiamo le dita che significhi un ritorno alla serie inquietante di caccia ai fantasmi. Sono passati quasi sette anni da quando Luigi's Mansion 3 è arrivato in Nintendo Switch, quindi c'è una possibilità, ma conoscendo le abitudini recenti di Nintendo, la realtà sarà simile a quella di Pikmin, nel senso che avremo un'edizione Switch 2 magari con qualche extra extra.

Xbox & Halo - 25° anniversario

Stiamo mettendo insieme questi due perché non puoi averne uno senza l'altro. Sappiamo di poterci aspettare alcune novità speciali da Xbox nel 2026, dato che molte delle sue più grandi serie di franchigie hanno nuovi capitoli, tra cui Halo, che offrirà il remake di Combat Evolved Campaign. Xbox completerà il suo 25° anniversario con un nuovo hardware? Sembra improbabile e troppo vicino per una nuova console domestica, ma forse ci sarà un annuncio per Xbox Series Y... Two... 720... Forse otterremo di più dallo spazio portatile invece?

Devil May Cry - 25° Anniversario

Questa sembra un'altra serie con grande potenziale per il 2026, dato che aspettavamo altri contenuti Devil May Cry dal 2019, e perché si tratta di una celebrazione del 25° anniversario. Una scommessa sicura è più dall'anime Netflix, ma possiamo sperare, giusto?

Max Payne - 25° Anniversario

Un'altra serie con molto potenziale per il 2026. Remedy sta lavorando duramente a un remake del gioco originale e lo fa da un po' di tempo. Se non fosse per Control: Resonant che arriva quest'anno, sembrerebbe un arrivo sicuro, ma forse si perderà solo il 25° compleanno.

Jak e Daxter - 25° Anniversario

È più una formalità che altro, dato che, come Kid Icarus, Sony ha dimostrato di non avere quasi nessun interesse a tornare a Jak and Daxter, quindi ci fermiamo qui...

Gears of War - 20° Anniversario

Terremo anche questa breve perché è essenzialmente un'estensione della voce di Xbox e Halo sopra. Quello che aggiungeremo è che Gears of War: E-Day sta arrivando e sembra il progetto perfetto per il 2026 per unire i grandi anniversari di Gears of War e Xbox.

Rivolta Morta - 20º Anniversario

Nel corso degli anni ci sono state molte voci su altri Dead Rising. Quello che sappiamo è che (a parte un remaster a sorpresa) nulla di nuovo di significativo sembra pronto ad arrivare nel 2026, quindi forse modera eventuali aspettative su questo traguardo.

Okami - 20º Anniversario

Clovers ha recentemente confermato che è ancora impegnato al seguito Okami, quindi c'è quello. Il problema è che non ha detto molto per convincere i fan che il gioco sarebbe stato pronto nel 2026, quindi forse anche questo anniversario sarà un fallimento.

Company of Heroes - 20° Anniversario

La famosa serie di strategia in tempo reale di Relic Entertainment compirà 20 anni nel 2026, ma quest'anno tutto ciò che probabilmente riceverà sarà un biglietto di compleanno con un po' di soldi, dato che Company of Heroes 3 in arrivo nel 2023 significa probabilmente che una nuova aggiunta alla serie è un po' più lontana.

Nintendo Wii - 20° anniversario

A parte Xbox che compie 25 anni e PS3 in alcuni mercati, l'unica altra console che ha davvero un grande traguardo da celebrare nel 2026 è la Nintendo Wii. Forse Nintendo celebrerà l'occasione aggiungendo giochi Wii alla libreria Switch Online ?

Ci sono traguardi che aspetti con particolare entusiasmo?