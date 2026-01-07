Intelligenza artificiale percettiva, FIFA e Gwen Stefani: Presentiamo il mondo tecnologico Lenovo al CES 2026

HQ

Mentre scrivo questo, ho appena lasciato la presentazione Las Vegas Sphere e Lenovo Tech World al CES. Sebbene il colosso tecnologico abbia finora svelato alcune cose interessanti, come un laptop che si può arrotolare, qui è stato il momento in cui ha tirato fuori i suoi colpi di forza. Ci sono arrivati annunci di nuovi prodotti a grande velocità, promossi da relatori ospiti provenienti da ogni angolo del mondo tecnologico e altrove. Sembrava un po' come se Lenovo CEO Yang Yuanqing avesse preso appunti da Geoff Keighley in certi momenti, con gli occhi incollati al teleprompter davanti a sé, pronti a parlare della prossima cosa entusiasmante.

E oh, che cose eccitanti. Non andremo in ordine cronologico, dato che tutta la presentazione riguardava un'IA più intelligente costruita per te (con questo Lenovo intendiamo tutti noi non tecnici). Quindi, mi sembra giusto passare direttamente al modello di IA di Qira, Lenovo, che cerca sia di superare che di collaborare con altri chatbot o agenti, come i rappresentanti di Lenovo continuavano a chiamarli. In sostanza, l'approccio con Qira è che questo bot AI sia molto più sintonizzato su di te e sulla tua personalità. Yuanqing lo ha definito il tuo eventuale "gemello IA" a un certo punto, perché Qira memorizza ciò che impara su di te. È perspicace e cresce fino a capire le informazioni di cui hai bisogno e come vuoi che vengano presentate. Qira sembrava impressionante dalla demo mostrata, dove la vediamo formulare email, riassumere notifiche e aiutare come un robot destro. Tuttavia, c'è ancora qualcosa di leggermente inquietante nella sua perspicace natura, almeno da quello che abbiamo visto.

Qira funziona con Lenovo dispositivi, Motorola telefoni, e potrebbe essere esteso a 1 miliardo di dispositivi molto presto. La massiccia espansione dell'IA di Lenovo non si ferma qui, dato che è stato anche annunciato all'inizio dello show che si sarebbe alleato con Nvidia per creare alcune "gigafabbriche" di IA e Microsoft Copilot sarà inserito nei dispositivi Motorola d'ora in poi e di conseguenza Microsoft aiuterà Qira. C'è molta collaborazione nel futuro di Lenovo, che deve essere come guardare la tecnologia Avengers unirsi se ami l'IA.

Mentre Qira e AI hanno occupato la maggior parte dei grandi annunci dello show, Lenovo è un'azienda enorme quindi ovviamente hanno rivelato anche altre cose entusiasmanti. Lenovo e Intel hanno annunciato che stanno collaborando per costruire nuovi Aura PC. AMD e Lenovo stanno collaborando affinché il secondo abbia per primo accesso ad alcune delle tecnologie più recenti del primo. Snapdragon e Lenovo stanno realizzando un prototipo che registra tutto ciò che vuoi che venga inserito in seguito in Qira (con il tuo permesso, come ci è stato costantemente ricordato). Ah, c'è anche un'edizione speciale Motorola per il FIFA 26 World Cup, che è accompagnata dal fatto che Lenovo aggiunge una serie di funzionalità AI per la trasmissione dell'evento, incluse versioni CGI dei giocatori per aiutare gli arbitri a prendere decisioni di fuorigioco più rapidamente.

Anche se guardiamo oltre le collaborazioni, c'era molto in questo spettacolo (e un concerto di Gwen Stefani a completarlo). Motorola sta finalmente immergendo i suoi Mototoe nei modelli pieghevoli, e dovremo vedere che terreno potrà fare il Motorola Fold quando arriverà a un mercato sempre più grande. Per i giocatori, è in arrivo un nuovo Lenovo Legion Pro 7i con un'edizione speciale FIFA, e ci sono PC tutto-in-uno in arrivo nelle gamme Yoga e ThinkCentre. I giocatori non sono stati proprio il fulcro di questa presentazione, dato che sembrava principalmente incentrata sulla creazione della tecnologia che dimostrerà che la scommessa sull'IA è valsa la pena.

Per il resto, si parlava molto di server, una breve apparizione di un cane robotico e la giusta quantità di pause imbarazzanti e gag falliti. Tutto sommato, una presentazione davvero solida da parte di Lenovo, e un promemoria che, anche se a volte potremmo dimenticarne l'importanza, questa azienda è uno dei nomi più importanti nel settore tecnologico per un motivo. Lenovo produce un terzo dei supercomputer mondiali. Alimenta molte delle workstation che fanno andare senza intoppi i nostri sport ed eventi preferiti, incluso il Las Vegas Sphere stesso. Da un lato, è roba incredibilmente impressionante. Dall'altro, questo mette molto potere nelle mani di Lenovo. Questo è stato così da molti anni, ma se Qira è il successo che Lenovo vuole, potremmo vedere l'azienda salire ancora più avanti verso i vertici della scala tecnologica globale. Come scettico sull'IA, non posso dire di essere stato completamente convinto da Qira e dalla sua breve apparizione, ma non stavo nemmeno alzando gli occhi al cielo, e penso che se sarà così buono come vuole essere, potrebbe presto risparmiare a molte persone molti problemi.

