I 100 indie più caldi (Parte 3)

HQ

Il 2025 è stato un anno incredibile per la scena indie, con giochi come Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33 e Blue Prince che hanno conquistato una miriade di premi prestigiosi e rubato il nostro cuore da giocatori. Niente - assolutamente nulla - suggerisce che il 2026 sarà peggiore per quanto riguarda i giochi sviluppati da studi indipendenti. Abbiamo compilato una lista di cento titoli, tutti previsti per l'uscita quest'anno. Alcuni hanno una data fissa, altri una data approssimativa, mentre la maggior parte non ha ancora annunciato una data di uscita.

Invece di consegnare tutti i giochi in una volta, li abbiamo ordinati in ordine alfabetico e li abbiamo divisi in quattro parti ciascuna con 25 partite. Abbiamo lavorato nel modo più ampio possibile per coprire uno spettro più ampio di generi e stili. Quindi siediti e prepara il tuo blocco appunti, la tua Steam wishlist, o semplicemente la tua libreria di memoria mentale, perché ti prometto che scoprirai qualcosa da aspettare con ansia.

Questa è la terza parte della serie di articoli sui cento giochi indie più caldi di quest'anno.

Mouse: P.I. A noleggio



Genere: FPS, Azione

FPS, Azione

Sviluppatore: Fumi Games

Fumi Games

Editore: PlaySide

PlaySide

Data di uscita: 19 marzo

19 marzo

Link al sito web



Annuncio pubblicitario:

"Il design del tubo di gomma è sicuramente il punto di forza di Mouse: P.I. For Hire. Ha un aspetto assolutamente incredibile, e speriamo che sia altrettanto divertente da giocare. Le aspettative sono alte e a marzo vedremo se Fumi Games ha avuto successo o meno."

Neverway



Genere: RPG, Horror

RPG, Horror

Sviluppatore: Coldblood Inc.

Coldblood Inc.

Editore: Coldblood Inc., Outersloth

Coldblood Inc., Outersloth

Data di uscita: Sconosciuto

Sconosciuto

Link al sito web



Annuncio pubblicitario:

"L'artista pixel dietro Celeste sta lavorando su Neverway, e si vede. È praticamente perfezione nei pixel, e in termini di gameplay ha anche un aspetto piuttosto buono."

Notturno



Genere: JRPG, Musica

JRPG, Musica

Sviluppatore: Pracy Studios

Pracy Studios

Editore: Pracy Studios

Pracy Studios

Data di uscita: 30 giugno

30 giugno

Link al sito web



"Oltre a essere un JRPG abbastanza tradizionale, Nocturne ha una vera carta vincente che lo rende ancora più allettante. Le battaglie sono basate sul ritmo, e se dai un'occhiata al gameplay, vedrai che la struttura si basa sulla formula di Guitar Hero."

Nova Roma



Genere: Strategia

Strategia

Sviluppatore: Scudo del Leone

Scudo del Leone

Editore: Cavallo Incappucciato

Cavallo Incappucciato

Data di uscita: Gennaio

Gennaio

Link al sito web



"A Nova Roma costruiremo città, e non città qualsiasi; Roma. Proprio come tutte le strade conducono a Roma, dovremo anche mantenere felici gli dèi, assicurarci che gli abitanti rispettino le leggi e sviluppare catene di approvvigionamento complesse."

Ordine della Stella che Affonda



Genere: Avventura, Enigma

Avventura, Enigma

Sviluppatore: Thekla, Inc.

Thekla, Inc.

Editore: Arc Games

Arc Games

Data di uscita: Sconosciuto

Sconosciuto

Link al sito web



"Quando Jonathan Blow pubblica qualcosa di nuovo, è quasi obbligatorio fermarsi e guardare più da vicino cosa sia. Con Braid e The Witness alle spalle, possiamo quasi supporre che anche Order of the Sinking Star sarà valido. Davvero bene."

Oltre la Collina



Genere: Corse

Corse

Sviluppatore: Funselektor Labs Inc., Strelka Games

Funselektor Labs Inc., Strelka Games

Editore: Funselektor Labs Inc.

Funselektor Labs Inc.

Data di uscita: Sconosciuto

Sconosciuto

Link al sito web



"I creatori dietro Art of Rally sono tornati con un nuovo gioiello indie orientato all'auto. Questa volta, non è il rally a essere in programma, ma piuttosto l'idea di scalare terreni difficili (da soli o con amici) con vecchi veicoli fuoristrada dagli anni '60 agli anni '80."

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant



Genere: Simulazione

Simulazione

Sviluppatore: Bippinbit

Bippinbit

Editore: Bippinbits, Kepler Interactive

Bippinbits, Kepler Interactive

Data di uscita: D3

D3

Link al sito web



"Anche il gioco che probabilmente vincerebbe la competizione per il titolo più difficile da pronunciare da molto tempo sembra davvero bello. Come operatore di cannoni giganti, è tuo compito obbedire agli ordini e premere i pulsanti giusti."

Paralives



Genere: Simulazione

Simulazione

Sviluppatore: Alex Massé e il team

Alex Massé e il team

Editore: Paralives Studio

Paralives Studio

Data di uscita: 25 maggio

25 maggio

Link al sito web



"The Sims ha motivo di essere un po' nervoso riguardo alla sua posizione dominante nel genere, dato che Paralives sembra destinato a essere un vero sfidante. Questo è un gioco sostanzioso che simula tutto, dal pagamento delle bollette agli appuntamenti e alla ricerca di lavoro."

Mutante Parassita



Genere: Horror, RPG

Horror, RPG

Sviluppatore: IceSitruuna

IceSitruuna

Editore: IceSitruuna

IceSitruuna

Data di uscita: Sconosciuto

Sconosciuto

Link al sito web



"Non è difficile capire a quale gioco IceSitruuna rende omaggio con Parasite Mutant. È Parasite Eve, ovviamente, e Parasite Mutant sembra davvero catturare l'essenza dei giochi che Square ha pubblicato alla fine degli anni '90."

Patologico 3



Genere: Horror

Horror

Sviluppatore: Ice-Pick Lodge

Ice-Pick Lodge

Editore: HypeTrain Digital

HypeTrain Digital

Data di uscita: 9 gennaio

9 gennaio

Link al sito web



"Anche se non abbiamo giocato ai capitoli precedenti della serie Pathologic, siamo molto curiosi di questo gioco. Qui giochiamo nei panni di un medico che ha 12 giorni per salvare una città da una misteriosa piaga. Si tratta solo di fare le diagnosi giuste e prendere decisioni spietate."

Il pianeta di Lana II



Genere: Platform, Puzzle

Platform, Puzzle

Sviluppatore: Con desiderio

Con desiderio

Editore: Thunderful Publishing

Thunderful Publishing

Data di uscita: Sconosciuto

Sconosciuto

Link al sito web



"Gli svedesi dietro Planet of Lana sono tornati con un sequel e offrono esattamente ciò che vogliamo da loro; Più della stessa cosa. Il pianeta di Lana II sembra destinato a essere più grande, più vario e migliore del suo predecessore."

Pony Island 2: Panda Circus



Genere: Puzzle, Punta e Clicca

Puzzle, Punta e Clicca

Sviluppatore: Giochi di Daniel Mullins

Giochi di Daniel Mullins

Editore: Giochi di Daniel Mullins

Giochi di Daniel Mullins

Data di uscita: Sconosciuto

Sconosciuto

Link al sito web



"Daniel Mullins è forse più conosciuto per il fantastico gioco Inscryption, ma prima di pubblicarlo ha realizzato Pony Island, e ora è il momento di un sequel. Sulla pagina Steam del gioco possiamo leggere "Questo non è un gioco sui pony" e siamo grati per questa informazione."

Zona di Quarantena: L'Ultimo Controllo



Genere: Simulazione, Horror

Simulazione, Horror

Sviluppatore: Giochi di Brigada

Giochi di Brigada

Editore: Devolver Digital

Devolver Digital

Data di uscita: 12 gennaio

12 gennaio

Link al sito web



"Come controllore in una stazione in un mondo sotto attacco da zombie, è tuo compito assicurarti di non far entrare persone infette e peggiorare la situazione. Lo farai effettuando vari controlli sulle persone che vogliono entrare."

ReStory: Riparazione Chill Electronics



Genere: Simulazione

Simulazione

Sviluppatore: Mandragora

Mandragora

Editore: tinyBuild

tinyBuild

Data di uscita: Sconosciuto

Sconosciuto

Link al sito web



"Gestisci un piccolo negozio di riparazione elettronica a Tokyo a metà degli anni 2000, e il tuo compito è far crescere lentamente ma inesorabilmente la tua attività riparando vecchie console di gioco iconiche, telefoni cellulari, lettori musicali e altri dispositivi. Sembra molto accogliente e rilassante!"

Ricorrezione



Genere: Platform, Puzzle

Platform, Puzzle

Sviluppatore: kaleidoscube

kaleidoscube

Editore: Astra Logical

Astra Logical

Data di uscita: Sconosciuto

Sconosciuto

Link al sito web



"In Recurr, giochi come postino, ma a seconda che ti muovi in avanti o indietro, il tempo viene riavvolto o avanti veloce. È un po' come Braid, ma un po' più divertente da guardare e si spera che sia divertente anche da giocare, e ci sono molti segnali che lo sarà."

Sostituito



Genere: Platform, Azione

Platform, Azione

Sviluppatore: Sad Cat Studios

Sad Cat Studios

Editore: Thunderful Publishing

Thunderful Publishing

Data di uscita: 12 marzo

12 marzo

Link al sito web



"Sostituito è uno di quei giochi indie che ha tagliato il rumore ed è diventato qualcosa che la gente attende con impazienza. Non è difficile capire il perché quando guardi il trailer, che è incredibilmente elegante con un design di illuminazione quasi erotico."

BESTIE DI ROCCIA



Genere: RPG, Avventura, Musica

RPG, Avventura, Musica

Sviluppatore: Lichthund

Lichthund

Editore: Team17

Team17

Data di uscita: Sconosciuto

Sconosciuto

Link al sito web



"In realtà, dovrebbe esserci un umlaut sopra la O nel titolo: RÖCKBEASTS. Detto ciò, è chiaro che questo è un gioco in cui l'hard rock è centrale. Più precisamente, tu, nel ruolo di manager della band, contribuirai a plasmare la prossima nuova sensazione rock."

Rotolante Rascal



Genere: Platform, Azione, Avventura

Platform, Azione, Avventura

Sviluppatore: Giochi Kiskadee, Curiomatic

Giochi Kiskadee, Curiomatic

Editore: Giochi Kiskadee, Curiomatic

Giochi Kiskadee, Curiomatic

Data di uscita: Sconosciuto

Sconosciuto

Link al sito web



"Rollin' Rascal prende molta ispirazione da un altro eroe videoludico, piuttosto audace, e sembra destinato a fare molto bene. Sarà molto veloce mentre sfrecciate i livelli, e non solo, sarà anche davvero divertente."

Radici



Genere: Enigma, Avventura

Enigma, Avventura

Sviluppatore: Giochi Brainlag

Giochi Brainlag

Editore: Giochi Brainlag

Giochi Brainlag

Data di uscita: Sconosciuto

Sconosciuto

Link al sito web



"Dotato di uno zaino vivente, risolverai enigmi, combatterai mostri ed esplorerai un mondo zeppo di segreti. A quanto pare, è molto importante evitare la pioggia, non solo perché ti bagnerai, ma perché sembra essere la fonte della piaga che devasta il mondo in cui si svolge Rootbound."

Sacrifire



Genere: JRPG

JRPG

Sviluppatore: Latte Pixelato

Latte Pixelato

Editore: Latte Pixelato

Latte Pixelato

Data di uscita: Q1

Q1

Link al sito web



"Pixel splendidi, estetica anime, ambienti 2D con 3D, musica del leggendario Motoi Sakuraba e una guerra tra dèi e demoni. Sembra una ricetta perfetta per un'esperienza fantastica, e chi ama i JRPG dovrebbe aggiungere questo alla propria lista dei desideri."

Scott Pilgrim EX



Genere: Picchiali. Azione, Avventura

Picchiali. Azione, Avventura

Sviluppatore: Tribute Games Inc.

Tribute Games Inc.

Editore: Tribute Games Inc.

Tribute Games Inc.

Data di uscita: Sconosciuto

Sconosciuto

Link al sito web



"Quando Tribute Games pubblica un gioco, sai che hai qualcosa da aspettare con ansia. Il fatto che sia un seguito del gioco che ha in gran parte rilanciato il genere dei picchiaduro non guasta."

Mondo Seriale



Genere: JRPG, Roguelike, Deckbuilder

JRPG, Roguelike, Deckbuilder

Sviluppatore: Progetto Seriale

Progetto Seriale

Editore: Giochi di Kakehashi

Giochi di Kakehashi

Data di uscita: Sconosciuto

Sconosciuto

Link al sito web



"Un roguelike mescolato a un dungeon crawler incontra JRPG? Sembra fantastico, vero? Sì, è vero, e sembra anche molto accogliente con creature adorabili che possono unirsi alla tua squadra."

Funghi e Tristezza



Genere: Deckbuilder, Roguelike

Deckbuilder, Roguelike

Sviluppatore: Team Lazerbeam

Team Lazerbeam

Editore: Devolver Digital

Devolver Digital

Data di uscita: Sconosciuto

Sconosciuto

Link al sito web



"Shroom and Gloom ha davvero uno stile unico. Non assomiglia ad altro e suona in un modo che non avevamo mai visto prima. Non è solo un gioco che costruisci e con cui combatti, ma anche uno con cui ti muovi nell'ambiente. Sembra assolutamente superbo!"

Uccidere la Guglia 2



Genere: Deckbuilder, Roguelike

Deckbuilder, Roguelike

Sviluppatore: Mega Critico

Mega Critico

Editore: Mega Critico

Mega Critico

Data di uscita: Marzo

Marzo

Link al sito web



"Un altro gioco in questa lista di cui la gente è molto consapevole e che aspetta con ansia. Doveva uscire l'anno scorso, ma le cose belle arrivano a chi aspetta, e possiamo quasi contare su Mega Crit per farlo. Rilascia qualcosa di buono, cioè."

Spirit Crossing



Genere: MMORPG, Simulazione

MMORPG, Simulazione

Sviluppatore: Volpe Veloce

Volpe Veloce

Editore: Volpe Veloce

Volpe Veloce

Data di uscita: Sconosciuto

Sconosciuto

Link al sito web



"Un simulatore di vita multiplayer dove puoi fare amicizia con orsi, aiutare anime perdute, cavalcare un fluffalo e costruire una città in crescita insieme ad altri giocatori. Potrebbe essere qualcosa di davvero speciale per chi vuole giocare con altri."

Le parti uno e due con altri indie caldi si trovano su questi link: Parte 1 e Parte 2.