I 100 indie più caldi del 2026 (Parte 4)
Il team editoriale ha lavorato duramente per compilare una lista dei 100 titoli indie più caldi del 2026. Questa è la quarta e ultima parte di quattro.
Il 2025 è stato un anno incredibile per la scena indie, con giochi come Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33 e Blue Prince che hanno conquistato una miriade di premi prestigiosi e rubato il nostro cuore da giocatori. Niente - assolutamente nulla - suggerisce che il 2026 sarà peggiore per quanto riguarda i giochi sviluppati da studi indipendenti. Abbiamo compilato una lista di cento titoli, tutti previsti per l'uscita quest'anno. Alcuni hanno una data fissa, altri una data approssimativa, mentre la maggior parte non ha ancora annunciato una data di uscita.
Invece di consegnare tutti i giochi in una volta, li abbiamo ordinati in ordine alfabetico e li abbiamo divisi in quattro parti ciascuna con 25 partite. Abbiamo lavorato nel modo più ampio possibile per coprire uno spettro più ampio di generi e stili. Quindi siediti e prepara il tuo blocco appunti, la tua Steam wishlist, o semplicemente la tua libreria di memoria mentale, perché ti prometto che scoprirai qualcosa da aspettare con ansia.
Questa è la quarta e ultima parte della serie di articoli sui cento giochi indie più caldi di quest'anno.
Paura del palcoscenico
- Genere: Avventura, Co-op
- Sviluppatore: Ghost Town Games Ltd.
- Editore: Ciao Giochi
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"Padelle, pentole e il caos generale in cucina sono ciò per cui conosciamo i Giochi di Città Fantasma, grazie ai giochi Overcooked, ovviamente, ma questa volta è il momento per te e un amico di risolvere misteri, fuggire da escape room e superare ogni tipo di ostacolo in Stage Fright."
StarRupture
- Genere: Azione, Sopravvivenza, Co-op
- Sviluppatore: Barattolo inquietante
- Editore: Barattolo inquietante
- Data di uscita: 6 gennaio (Accesso anticipato)
- Link al sito web
"Quando questa lista sarà pubblicata, il gioco sarà già stato pubblicato con un'accoglienza molto calorosa. Se non l'hai ancora provato, costruirai basi, ucciderai alieni arrabbiati e metterai in atto un complesso sistema industriale, tutto su un pianeta misterioso devastato da "disastri ricorrenti"."
Scanalatura del secolo d'acciaio
- Genere: Musica, avventura
- Sviluppatore: Giochi Sloth Gloss
- Editore: Giochi Sloth Gloss
- Data di uscita: 28 gennaio
- Link al sito web
"I robot meccanici grandi sono fighi e tutto il resto, ma... Non sarebbe ancora più bello se le battaglie di danza fossero all'ordine del giorno invece delle solite risse? Sì, anche noi la pensiamo così."
Strade di Rogue 2
- Genere: RPG, Azione
- Sviluppatore: Matt Dabrowski
- Editore: tinyBuild
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"Matt Dabrowski ha preso la formula vincente dal primo Streets of Rogue e ha alzato la manopola a undici su una scala di dieci punti. Questo capitolo è più grande, più folle e offre più libertà in un mondo aperto."
Super Meat Boy 3D
- Genere: Platform, Azione
- Sviluppatore: Sluggerfly, Team Meat
- Editore: Attenzione
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"Sono passati più di quindici anni dall'ultima volta che abbiamo avuto l'onore di incontrare il signor Meat Boy, e ora è di nuovo il momento. Ci sarà un salto significativo nell'aspetto e, soprattutto, nella tecnologia, ma a giudicare dal gameplay, sembra che offrirà di più di ciò che vogliamo; carne e sangue e salti di piattaforma estremamente precisi."
Paesaggio lacrimale
- Genere: Soulslike, Metroidvania, Azione
- Sviluppatore: I NERD PRENDONO IL SOPRAVVENTO
- Editore: I NERD PRENDONO IL SOPRAVVENTO
- Data di uscita: 2 febbraio
- Link al sito web
"Tearscape, come Mina the Hollower, è un tributo all'era del Game Boy Color, ma se guardi attentamente il gioco, sembra trarre ispirazione dai giochi di From Soft, specialmente Bloodborne."
Tenjutsu
- Genere: Azione, Roguelike
- Sviluppatore: Giochi Notturni Profondi
- Editore: Devolver Digital
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"Sébastien Benard ha progettato Dead Cells, e sappiamo tutti esattamente quanto è venuto buono quel gioco. Con lui dietro il Tenjutsu questa volta, vale sicuramente la pena tenere d'occhio questo titolo. Potrebbe essere davvero bello!"
La Ballata di Bellum
- Genere: Avventura
- Sviluppatore: BokehDev
- Editore: BokehDev
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"Octopath Traveler è incredibilmente affascinante grazie alla sua grafica stereoscopica 2D. BokehDev ne ha preso nota e ha preso in prestito generosamente stile e estetica, applicandoli a un'avventura in stile Zelda."
La grande cattura
- Genere: Platform, Puzzle
- Sviluppatore: Gruppo Filet
- Editore: Filet Group, XSEED Games, Marvelous USA, Inc.
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"The Big Catch ha quel piccolo qualcosa in più. È incredibilmente fantastico, ha un design fantastico ispirato al retro e sembra destinato a offrire un movimento incredibilmente vario e fluido, dove la caratteristica unica è ovviamente la canna da pesca, usata sia come arma che come rampino."
The Expanse: Osiride Rinata
- Genere: Azione, RPG
- Sviluppatore: Giochi Owlcat
- Editore: Giochi Owlcat
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"Questo è il secondo tentativo di portare The Expanse nel mondo dei videogiochi dopo che Telltale ha provato la serie. Owlcat sembra pronto a tentare un tentativo molto ambizioso di qualcosa che ricorda Mass Effect."
L'Ascensore dello Spirito
- Genere: Roguelike, Deckbuilder
- Sviluppatore: prettysmart games
- Editore: prettysmart games
- Data di uscita: 27 gennaio
- Link al sito web
"Un costruttore di mazzi roguelike ambientato in un hotel infestato negli anni '90? Potrebbe essere meglio? Certo che potrebbe, in realtà sembra davvero promettente."
Non ci sono fantasmi al Grand
- Genere: Avventura
- Sviluppatore: Venerdì Sundae
- Editore: Venerdì Sundae
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo visto il trailer che ci ha davvero incuriositi su There Are No Ghosts at the Grand, quindi deve essere ora di ristrutturare gli hotel di giorno e combattere i fantasmi di notte? Lo pensiamo e lo speriamo."
Fili del Tempo
- Genere: JRPG
- Sviluppatore: Giochi di Riyo
- Editore: Giochi umili
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"Un JRPG molto ambizioso ambientato 2.000 anni prima di Cristo, ma non solo, il punto di forza del gioco è che si svolge in epoche diverse. È sia fantasy medievale che fantascienza, presentata in splendida grafica 2.5D."
Affari parsimoniosi
- Genere: Simulazione
- Sviluppatore: Giochi di Spellgarden
- Editore: Giochi di Spellgarden
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"Abbiamo tutti pensato che a un certo punto sarebbe stato bello cambiare carriera e aprire il nostro piccolo e accogliente mercatino delle pulci, giusto? No? In realtà, no. Ma sembra accogliente, e l'estetica anni '90 calza alla perfezione."
Mareas dell'Annientamento
- Genere: Azione, RPG
- Sviluppatore: Giochi Eclipse Glow
- Editore: Giochi Eclipse Glow
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"Tides of Annihilation sembra incredibilmente elegante. Ha quell'aspetto AAA che pochi titoli indie riescono a ottenere. Ma oltre la superficie, sotto la superficie sembra un gioco molto competente. Incrociamo le dita!"
TOEM 2
- Genere: Avventura, Platform
- Sviluppatore: Qualcosa che abbiamo creato
- Editore: Something We Made, popagenda
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"È ora di altre avventure fotografiche in bianco e nero con TOEM 2. Il primo gioco era accogliente e deluxe, e tutto indica che il sequel sia più della stessa cosa. Non stiamo certo dicendo di no."
Townseek
- Genere: Avventura
- Sviluppatore: Lotte e giochi
- Editore: Super Rare Originals, Gamersky Games
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"In un dirigibile a forma di squalo, devi cercare terra e mare, città e villaggi, e in ogni angolo alla ricerca dell'eredità perduta di Sir Reginald Sharkington. Sembra destinata a essere un'avventura piuttosto sostanziosa ma, soprattutto, accogliente."
Tukoni: Custodi della Foresta
- Genere: Avventura, Enigma
- Sviluppatore: Operatore dei sogni
- Editore: Operatore dei sogni
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"Tukoni: Skogsskötare è la parola svedese per custode della foresta, ma Forest Keepers suona un po' più figo, cosa che il gioco ha bisogno visto che altrimenti sembra quasi troppo carino. Un'avventura di puzzle leggera perfetta per giocare con i bambini."
Unrecord
- Genere: FPS, Azione
- Sviluppatore: DRAMMA
- Editore: DRAMMA
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"Le prime immagini del gioco della bodycam Unrecord hanno conquistato internet e sono diventate virali. 'I giochi possono davvero sembrare così realistici?' era la domanda, e non vediamo l'ora di scoprirlo."
Valor Mortis
- Genere: Soulslike, RPG
- Sviluppatore: Un altro livello
- Editore: Giochi Lirici, Un Altro Livello
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"I creatori di Ghostrunner stanno cambiando genere e provando a creare il genere soulslike, immensamente popolare. In Valor Mortis, assumiamo il ruolo dei soldati napoleonici che si rialzano dai morti e combattono contro boss raccapriccianti tipici del genere. Molto promettente!"
Vampire Crawlers: Il Turbo Wildcard di Vampire Survivors
- Genere: Azione, Costruttore di Mazzi, Roguelike
- Sviluppatore: poncle
- Editore: poncle
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"Vampire Survivors sta cambiando forma e lasciando il genere che ha contribuito a formare (in stile Survivor). Ora costruiremo partite, attraverseremo dungeon e affronteremo boss, tutto seguendo la caratteristica formula esagerata che Survivors offriva."
Wanderburg
- Genere: Azione, Roguelike
- Sviluppatore: Randwerk
- Editore: Randwerk
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"A Wanderburg, scivoli in un castello su ruote. Mangiando letteralmente i tuoi avversari, puoi far crescere il tuo castello rotolante e renderlo più forte. È una premessa interessante e potrebbe benissimo essere molto divertente."
Witchbrook
- Genere: Co-op, Simulazione
- Sviluppatore: Pesce Ridacchiato, Robotalità
- Editore: Pesce Sprudacchino
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"Abbiamo visto un sacco di simili alla Stardew Valley in questa lista, e Witchbrook è probabilmente uno dei più attesi. Pixel splendidi, una scuola per streghe e un'avventura molto ambiziosa nel complesso."
ZWAARD
- Genere: Azione, Avventura
- Sviluppatore: Beleef Studios
- Editore: Top Hat Studios, Inc.
- Data di uscita: Sconosciuto
- Link al sito web
"Costruisci la spada definitiva cercando pezzi in un mondo post-apocalittico. La Terra è stata infettata da un misterioso virus high-tech, e il tuo compito è rimettere tutto a posto."
Puoi trovare gli altri articoli con altre inde calde a questi link: Parte 1, Parte 2 e Parte 3.
Con tutti i giochi elencati, ci manca un gioco in particolare?