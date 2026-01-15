I 100 indie più caldi del 2026 (Parte 4)

HQ

Il 2025 è stato un anno incredibile per la scena indie, con giochi come Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33 e Blue Prince che hanno conquistato una miriade di premi prestigiosi e rubato il nostro cuore da giocatori. Niente - assolutamente nulla - suggerisce che il 2026 sarà peggiore per quanto riguarda i giochi sviluppati da studi indipendenti. Abbiamo compilato una lista di cento titoli, tutti previsti per l'uscita quest'anno. Alcuni hanno una data fissa, altri una data approssimativa, mentre la maggior parte non ha ancora annunciato una data di uscita.

Invece di consegnare tutti i giochi in una volta, li abbiamo ordinati in ordine alfabetico e li abbiamo divisi in quattro parti ciascuna con 25 partite. Abbiamo lavorato nel modo più ampio possibile per coprire uno spettro più ampio di generi e stili. Quindi siediti e prepara il tuo blocco appunti, la tua Steam wishlist, o semplicemente la tua libreria di memoria mentale, perché ti prometto che scoprirai qualcosa da aspettare con ansia.

Questa è la quarta e ultima parte della serie di articoli sui cento giochi indie più caldi di quest'anno.

Paura del palcoscenico



Genere: Avventura, Co-op

Sviluppatore: Ghost Town Games Ltd.

Editore: Ciao Giochi

Data di uscita: Sconosciuto

"Padelle, pentole e il caos generale in cucina sono ciò per cui conosciamo i Giochi di Città Fantasma, grazie ai giochi Overcooked, ovviamente, ma questa volta è il momento per te e un amico di risolvere misteri, fuggire da escape room e superare ogni tipo di ostacolo in Stage Fright."

StarRupture



Genere: Azione, Sopravvivenza, Co-op

Sviluppatore: Barattolo inquietante

Editore: Barattolo inquietante

Data di uscita: 6 gennaio (Accesso anticipato)

"Quando questa lista sarà pubblicata, il gioco sarà già stato pubblicato con un'accoglienza molto calorosa. Se non l'hai ancora provato, costruirai basi, ucciderai alieni arrabbiati e metterai in atto un complesso sistema industriale, tutto su un pianeta misterioso devastato da "disastri ricorrenti"."

Scanalatura del secolo d'acciaio



Genere: Musica, avventura

Sviluppatore: Giochi Sloth Gloss

Editore: Giochi Sloth Gloss

Data di uscita: 28 gennaio

"I robot meccanici grandi sono fighi e tutto il resto, ma... Non sarebbe ancora più bello se le battaglie di danza fossero all'ordine del giorno invece delle solite risse? Sì, anche noi la pensiamo così."

Strade di Rogue 2



Genere: RPG, Azione

Sviluppatore: Matt Dabrowski

Editore: tinyBuild

Data di uscita: Sconosciuto

"Matt Dabrowski ha preso la formula vincente dal primo Streets of Rogue e ha alzato la manopola a undici su una scala di dieci punti. Questo capitolo è più grande, più folle e offre più libertà in un mondo aperto."

Super Meat Boy 3D



Genere: Platform, Azione

Sviluppatore: Sluggerfly, Team Meat

Editore: Attenzione

Data di uscita: Sconosciuto

"Sono passati più di quindici anni dall'ultima volta che abbiamo avuto l'onore di incontrare il signor Meat Boy, e ora è di nuovo il momento. Ci sarà un salto significativo nell'aspetto e, soprattutto, nella tecnologia, ma a giudicare dal gameplay, sembra che offrirà di più di ciò che vogliamo; carne e sangue e salti di piattaforma estremamente precisi."

Paesaggio lacrimale



Genere: Soulslike, Metroidvania, Azione

Sviluppatore: I NERD PRENDONO IL SOPRAVVENTO

Editore: I NERD PRENDONO IL SOPRAVVENTO

Data di uscita: 2 febbraio

"Tearscape, come Mina the Hollower, è un tributo all'era del Game Boy Color, ma se guardi attentamente il gioco, sembra trarre ispirazione dai giochi di From Soft, specialmente Bloodborne."

Tenjutsu



Genere: Azione, Roguelike

Sviluppatore: Giochi Notturni Profondi

Editore: Devolver Digital

Data di uscita: Sconosciuto

"Sébastien Benard ha progettato Dead Cells, e sappiamo tutti esattamente quanto è venuto buono quel gioco. Con lui dietro il Tenjutsu questa volta, vale sicuramente la pena tenere d'occhio questo titolo. Potrebbe essere davvero bello!"

La Ballata di Bellum



Genere: Avventura

Sviluppatore: BokehDev

Editore: BokehDev

Data di uscita: Sconosciuto

"Octopath Traveler è incredibilmente affascinante grazie alla sua grafica stereoscopica 2D. BokehDev ne ha preso nota e ha preso in prestito generosamente stile e estetica, applicandoli a un'avventura in stile Zelda."

La grande cattura



Genere: Platform, Puzzle

Sviluppatore: Gruppo Filet

Editore: Filet Group, XSEED Games, Marvelous USA, Inc.

Data di uscita: Sconosciuto

"The Big Catch ha quel piccolo qualcosa in più. È incredibilmente fantastico, ha un design fantastico ispirato al retro e sembra destinato a offrire un movimento incredibilmente vario e fluido, dove la caratteristica unica è ovviamente la canna da pesca, usata sia come arma che come rampino."

The Expanse: Osiride Rinata



Genere: Azione, RPG

Sviluppatore: Giochi Owlcat

Editore: Giochi Owlcat

Data di uscita: Sconosciuto

"Questo è il secondo tentativo di portare The Expanse nel mondo dei videogiochi dopo che Telltale ha provato la serie. Owlcat sembra pronto a tentare un tentativo molto ambizioso di qualcosa che ricorda Mass Effect."

L'Ascensore dello Spirito



Genere: Roguelike, Deckbuilder

Sviluppatore: prettysmart games

Editore: prettysmart games

Data di uscita: 27 gennaio

"Un costruttore di mazzi roguelike ambientato in un hotel infestato negli anni '90? Potrebbe essere meglio? Certo che potrebbe, in realtà sembra davvero promettente."

Non ci sono fantasmi al Grand



Genere: Avventura

Sviluppatore: Venerdì Sundae

Editore: Venerdì Sundae

Data di uscita: Sconosciuto

"È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo visto il trailer che ci ha davvero incuriositi su There Are No Ghosts at the Grand, quindi deve essere ora di ristrutturare gli hotel di giorno e combattere i fantasmi di notte? Lo pensiamo e lo speriamo."

Fili del Tempo



Genere: JRPG

Sviluppatore: Giochi di Riyo

Editore: Giochi umili

Data di uscita: Sconosciuto

"Un JRPG molto ambizioso ambientato 2.000 anni prima di Cristo, ma non solo, il punto di forza del gioco è che si svolge in epoche diverse. È sia fantasy medievale che fantascienza, presentata in splendida grafica 2.5D."

Affari parsimoniosi



Genere: Simulazione

Sviluppatore: Giochi di Spellgarden

Editore: Giochi di Spellgarden

Data di uscita: Sconosciuto

"Abbiamo tutti pensato che a un certo punto sarebbe stato bello cambiare carriera e aprire il nostro piccolo e accogliente mercatino delle pulci, giusto? No? In realtà, no. Ma sembra accogliente, e l'estetica anni '90 calza alla perfezione."

Mareas dell'Annientamento



Genere: Azione, RPG

Sviluppatore: Giochi Eclipse Glow

Editore: Giochi Eclipse Glow

Data di uscita: Sconosciuto

"Tides of Annihilation sembra incredibilmente elegante. Ha quell'aspetto AAA che pochi titoli indie riescono a ottenere. Ma oltre la superficie, sotto la superficie sembra un gioco molto competente. Incrociamo le dita!"

TOEM 2



Genere: Avventura, Platform

Sviluppatore: Qualcosa che abbiamo creato

Editore: Something We Made, popagenda

Data di uscita: Sconosciuto

"È ora di altre avventure fotografiche in bianco e nero con TOEM 2. Il primo gioco era accogliente e deluxe, e tutto indica che il sequel sia più della stessa cosa. Non stiamo certo dicendo di no."

Townseek



Genere: Avventura

Sviluppatore: Lotte e giochi

Editore: Super Rare Originals, Gamersky Games

Data di uscita: Sconosciuto

"In un dirigibile a forma di squalo, devi cercare terra e mare, città e villaggi, e in ogni angolo alla ricerca dell'eredità perduta di Sir Reginald Sharkington. Sembra destinata a essere un'avventura piuttosto sostanziosa ma, soprattutto, accogliente."

Tukoni: Custodi della Foresta



Genere: Avventura, Enigma

Sviluppatore: Operatore dei sogni

Editore: Operatore dei sogni

Data di uscita: Sconosciuto

"Tukoni: Skogsskötare è la parola svedese per custode della foresta, ma Forest Keepers suona un po' più figo, cosa che il gioco ha bisogno visto che altrimenti sembra quasi troppo carino. Un'avventura di puzzle leggera perfetta per giocare con i bambini."

Unrecord



Genere: FPS, Azione

Sviluppatore: DRAMMA

Editore: DRAMMA

Data di uscita: Sconosciuto

"Le prime immagini del gioco della bodycam Unrecord hanno conquistato internet e sono diventate virali. 'I giochi possono davvero sembrare così realistici?' era la domanda, e non vediamo l'ora di scoprirlo."

Valor Mortis



Genere: Soulslike, RPG

Sviluppatore: Un altro livello

Editore: Giochi Lirici, Un Altro Livello

Data di uscita: Sconosciuto

"I creatori di Ghostrunner stanno cambiando genere e provando a creare il genere soulslike, immensamente popolare. In Valor Mortis, assumiamo il ruolo dei soldati napoleonici che si rialzano dai morti e combattono contro boss raccapriccianti tipici del genere. Molto promettente!"

Vampire Crawlers: Il Turbo Wildcard di Vampire Survivors



Genere: Azione, Costruttore di Mazzi, Roguelike

Sviluppatore: poncle

Editore: poncle

Data di uscita: Sconosciuto

"Vampire Survivors sta cambiando forma e lasciando il genere che ha contribuito a formare (in stile Survivor). Ora costruiremo partite, attraverseremo dungeon e affronteremo boss, tutto seguendo la caratteristica formula esagerata che Survivors offriva."

Wanderburg



Genere: Azione, Roguelike

Sviluppatore: Randwerk

Editore: Randwerk

Data di uscita: Sconosciuto

"A Wanderburg, scivoli in un castello su ruote. Mangiando letteralmente i tuoi avversari, puoi far crescere il tuo castello rotolante e renderlo più forte. È una premessa interessante e potrebbe benissimo essere molto divertente."

Witchbrook



Genere: Co-op, Simulazione

Sviluppatore: Pesce Ridacchiato, Robotalità

Editore: Pesce Sprudacchino

Data di uscita: Sconosciuto

"Abbiamo visto un sacco di simili alla Stardew Valley in questa lista, e Witchbrook è probabilmente uno dei più attesi. Pixel splendidi, una scuola per streghe e un'avventura molto ambiziosa nel complesso."

ZWAARD



Genere: Azione, Avventura

Sviluppatore: Beleef Studios

Editore: Top Hat Studios, Inc.

Data di uscita: Sconosciuto

"Costruisci la spada definitiva cercando pezzi in un mondo post-apocalittico. La Terra è stata infettata da un misterioso virus high-tech, e il tuo compito è rimettere tutto a posto."

Puoi trovare gli altri articoli con altre inde calde a questi link: Parte 1, Parte 2 e Parte 3.

Con tutti i giochi elencati, ci manca un gioco in particolare?