Buon compleanno, Zelda! Festeggiamo facendo un viaggio lontano da Hyrule

HQ

Non è la prima volta che lo menziono su questo sito, ma ero un bambino Sega che è diventato un adolescente con PlayStation, mentre le console Nintendo hanno toccato la mia vita solo brevemente quando giocavo dopo scuola a casa di un mio amico. Di conseguenza, nonostante avessi quasi la stessa età di Mario e Zelda, non sono davvero cresciuto con loro. I platform di Mario però colmarono un vuoto - forse perché sono adatti a sessioni brevi - mentre io quasi non ho toccato un gioco di Zelda fino a quando non sono diventato adulto.

Il primo gioco della serie che ho completato (dopo aver passato qualche ora su Wind Waker e Twilight Princess) è stato, in modo piuttosto bizzarro, Phantom Hourglass, che ho giocato quando è uscito nel 2007. Da allora ho rimediato a questa trasgressione videoludica e ho giocato a una vasta selezione di giochi Zelda sia in 2D che in 3D, ma dato che sono arrivato un po' tardi, la mia visione della serie non è mai stata segnata dalla nostalgia che mi viene in mente quando penso ad altre serie attive come God of War o a sviluppatori come Remedy, che sono stati compagni nella mia vita da giocatore.

Non mi sono mai meravigliato dei successi tecnologici di Ocarina of Time, né ho mai rimproverato per la grafica infantile di Wind Waker, né ho mai lamentato l'addio di Breath of the Wild ai dungeon tradizionali, semplicemente perché mi sono davvero immerso nella serie solo in relazione all'uscita di Breath of the Wild.

L'immensità di Breath of the Wild continua a ispirare ancora oggi.

Annuncio pubblicitario:

La mia opinione sulla serie è quindi in gran parte allontanata dalla contemporaneità dei giochi, a favore di una valutazione più retrospettiva. Tuttavia, ciò non significa che non abbia sentimenti forti per diversi giochi della serie, inclusi quelli più vecchi. Ma i miei preferiti tendono a essere quelli che fanno le cose in modo un po' diverso e quindi si distinguono. Quando si passa in una serie relativamente velocemente, si stanca anche di tropi, temi e caratteristiche in modo diverso rispetto a quando vengono pubblicati.

E questo ci porta al titolo, perché nell'universo di Zelda, nessun componente ha bisogno di una rottura più grande di Hyrule stesso. Bestemmia, lo so. Ma come ho detto, non sono nostalgico. La stragrande maggioranza dei titoli di Zelda utilizza il regno in modo ampio o esclusivo. A Link Between Worlds alterna tra Hyrule e Lorule, mentre Skyward Sword adotta un approccio leggermente più fresco riportandoci a un tempo precedente alla formazione formale della terra e spargendo Skyloft sopra come spezia essenziale, ma in realtà dobbiamo tornare fino al 2007 per trovare un vero gioco principale che si svolga completamente isolato da Hyrule.

Non c'è nulla di sbagliato in Hyrule in sé. Adoro guardare la Montagna della Morte o perdermi nei Boschi Perduti, ma mi azzarderei a dire che abbiamo bisogno di un respiro più fresco rispetto alle "isole nel cielo e un oscuro sottosuolo" di Tears of the Kingdom. Secondo la wiki di Zelda, 15 dei 21 giochi principali si svolgono a Hyrule, quindi c'è il rischio di affaticamento mentale, anche quando si parla di luoghi iconici. Almeno, è così che è andata per me, dato che ho giocato gran parte dei 21 giochi e visitato ripetutamente gli stessi luoghi popolati dalle stesse tribù, combattendo gli stessi nemici.

Secondo me, alcuni giochi della serie sono riusciti a mutare Hyrule così bene che in realtà è una location completamente diversa. Wind Waker tecnicamente si svolge sopra un Hyrule allagato, ma poiché si naviga il mondo in barca, la differenza è enorme. Qui non importa tanto che amici e nemici vengano riutilizzati perché, come spesso accade nella serie Mario, avviene in un nuovo contesto.

Annuncio pubblicitario:

In Wind Waker, Hyrule è completamente sott'acqua!

Tuttavia, spero ancora che i nostri eroi si allontanino completamente da Hyrule, perché a mio avviso questo ha portato ad alcuni dei momenti più meravigliosamente bizzarri della serie in passato. E mi piace di più Zelda quando la serie osa abbracciare la sua eccentricità interiore. Prendiamo il mio preferito personale, Majora's Mask, un sogno febbrile oscuro e contorto che, ammettiamolo, non ha portato progressi tecnologici come il suo predecessore, Ocarina of Time, ma che ancora oggi rimane molto più attraente della versione, a mio parere, un po' stantia di Hyrule che il gioco offre. Termina, come viene chiamato il mondo in Majora's Mask, è un mondo parallelo a Hyrule, in cui cade Link, motivo per cui qui ci sono volti familiari. Ma non c'è Ganon. Ha una meritata pausa, che posso solo applaudire, perché, ad essere completamente onesta, non ho mai visto la luce (o l'oscurità?) in lui. Al suo posto, c'è una maschera demoniaca che ospita il villain molto più sinistro Majora, e una luna terrificante che sembra avvicinarsi sempre di più.

Un altro dei miei preferiti è il primo titolo portatile della serie, Link's Awakening, che ha avuto un affascinante remake nel 2019. Quando il titolo originale uscì nel 1993, era sulla scia dell'ormai archetipico A Link to the Past, e gli esseri folli e sospettosi che chiamano casa dell'isola di Koholint sono uno dei migliori esempi di eccentricità che fortunatamente è un elemento importante della serie. E se i personaggi di Link's Awakening sembrano particolarmente strani, non è così sorprendente, dato che il regista Takashi Tezuka ha dichiarato in un'intervista a Iwata Asks che Twin Peaks stesso era stata una grande influenza su Link's Awakening:

"Quando stavamo sviluppando Link's Awakening, Twin Peaks era piuttosto popolare. Il dramma ruotava attorno a un piccolo numero di personaggi in una piccola città... Quindi, riguardo a The Legend of Zelda: Link's Awakening, volevo creare qualcosa di limitato e facile da comprendere, ma che avesse comunque un carattere profondo e distinto."

Il risveglio di Link è stato sviluppato ispirandosi dallo stesso David Lynch.

E ambientando l'intero gioco su un'isola relativamente piccola con un numero limitato di personaggi, Nintendo è riuscita a creare un gioco più narrativo e guidato dai personaggi che supera di gran lunga A Link to the Past sotto questo aspetto. L'attuale protagonista della serie, Eiji Aounuma, ha poi riconosciuto che Link's Awakening ha in gran parte tracciato il percorso per i personaggi che popolano la serie.

Con Breath of the Wild e Tears of the Kingdom in particolare, Nintendo ha reinventato la serie e ridefinito cosa può essere un gioco di Zelda in termini di meccaniche e design. Ora spero sia il momento di esplorare come usare l'ambientazione, il tono e i personaggi per creare esperienze fresche, perché storicamente le nuove direzioni hanno portato molta energia alla serie, che si tratti della folle comunità insulare di Link's Awakening, del sogno febbrile di Majora's Mask alimentato dall'acido di un mondo parallelo, o della riscoperta marittima di Wind Waker dell'identità visiva del gioco e del suo modo di affrontare il mondo. Spingono i confini e aiutano a creare un universo più ricco. Quindi congratulazioni, Zelda e Link. Spero che festeggiate la giornata avventurandovi nel mondo, perché anche se Hyrule è un posto incantevole, sono sicuro che ci sono molte altre avventure straordinarie che ci aspettano oltre i suoi confini.