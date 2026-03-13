Friday the 13th: Dal peggiore al meglio

Di certo non è sfuggito a nessuno finora che i film slasher sono il mio punto forte. Tempo fa, ho classificato i film di Scream secondo i miei gusti personali, e ora, il secondo (di tre!) Venerdì 13 dell'anno è arrivato. Naturalmente ho pensato di cogliere l'occasione per classificare tutti i film Friday the 13th. Dal peggiore al migliore!

12. Jason X (2002)

Jason Voorhees nello spazio? Sulla carta, potrebbe sembrare... No, anche sulla carta, questa idea non sembra affatto divertente. Anzi, tutt'altro. Come osa qualcuno proporre un'idea del genere? Inizia in modo piuttosto promettente con Jason, che sembra piuttosto in forma, incatenato in un grande hangar. Non è chiaro come sia finito lì se hai visto i film precedenti. Poi le cose vanno a rotoli molto rapidamente quando Jason viene congelato e si risveglia a bordo di un'astronave qualche anno dopo. Vediamo di tutto, dagli androidi a Super-Jason. Dietro la macchina da presa c'è il compianto James Isaac, che ha lavorato agli effetti speciali per Il ritorno dello Jedi (1983) e Gremlins (1984), mentre Noel J. Cunningham, figlio di Sean S. Cunningham, che era dietro il primo Friday the 13th, ha lavorato come produttore. Si potrebbe pensare che abbia ereditato il buon gusto dei genitori, ma qui è chiaro che il buon gusto salta una generazione.

11. Jason va all'inferno: L'ultimo venerdì (1993)

Il mio caro amico e amico d'infanzia non piacerà leggere questo, ma questo non è un buon film. Inizia brillantemente con un Jason grottesco (interpretato da Kane Hodder per la terza volta, Jason X era la quarta e ultima), grande e pesante, con abiti consumati e una maschera da hockey quasi fusa al suo viso. Poi viene fatto a pezzi da un gruppo di agenti dell'FBI. Ma, sorpresa, sorpresa, l'anima malvagia di Jason non è benvenuta all'inferno e vive in varie forme umane. Alla fine, quando Jason era finalmente tornato al suo vero corpo per circa due minuti, un paio di demoni arrivarono e trascinarono Jason all'inferno. È un po' divertente, o in realtà molto divertente, che la mano di Freddy Krueger, armata di coltello, appaia negli ultimi secondi del film e abbassi la maschera di Jason. Questa è una transizione perfetta a...

Annuncio pubblicitario:

10. Freddy contro Jason (2003)

... il film successivo della lista, che all'inizio era un film che aspettavo con ansia da molto tempo. Anche io l'ho trovato bello la prima volta che l'ho visto. Poi ho capito che in realtà non era affatto bello. Comunque, penso che chiuda un po' le cose, con Freddy che abbassa la maschera di Jason quasi esattamente dieci anni dopo, anche se alla fine non funziona particolarmente bene. Né Jason né Freddy dovrebbero essere in una specie di incontro mortale tra loro; Non è lì che risiede il fascino di questi due personaggi. Non sono Godzilla o Kong, per così dire. Sean S. Cunningham è in realtà il produttore di quel film...

Annuncio pubblicitario:

9. Friday the 13th (2009)

... di cui ha anche prodotto il remake. Come remake, non è buono come The Texas Chainsaw Massacre (2003) o The Hills Have Eyes (2006), ma nel complesso è comunque piuttosto valido. Tuttavia, devi confrontarlo con gli altri film del franchise e poi non si posiziona oltre il nono posto. Jason cattura donne e le tiene imprigionate per diverse settimane? Che diavolo significa tutto questo? Ma poi mi piace che usi sia una federa come maschera, come nella Parte 2, sia la leggendaria maschera da hockey. Il regista tedesco Marcus Nispel è dietro la macchina da presa, e ha anche diretto il già citato remake de Il massacro della motosega.

8. Friday the 13th Parte VI: Jason vive (1986)

La prima volta che Jason torna dalla tomba, letteralmente. Il personaggio Tommy Jarvis, che uccide (per il momento) Jason nella quarta parte, ha vissuto una vita nella paura, senza sapere se Jason sia davvero morto. Per scoprire davvero, davvero, davvero se Jason è morto, Tommy dissotterra il corpo di Jason e lo trafigge con una punta di ferro più volte. Per quanto stupido sia, Tommy lascia la punta di ferro nel corpo di Jason durante il temporale che sta infuriando in quel momento, e come tutti sappiamo, il fulmine può riportare in vita un corpo morto da molti anni (NOTA: ironia). In questo modo, Jason inizia di nuovo il suo massacro. Il film ha una certa sfumatura comica che non ho ancora apprezzato, ma sembra che ci sia qualcosa che non va in me, visto che molte persone lo classificano in alto o in alto nella loro lista dei migliori film della serie. Comunque, è divertente che He's Back (The Man Behind the Mask) di Alice Cooper venga usata come sigla.

7. Friday the 13th Parte VIII: Jason prende Manhattan (1989)

Grazie alla sfumatura comica del film precedente, l'ottavo capitolo della serie finisce al settimo posto, e ancora una volta Jason torna dalla morte con una potente scossa elettrica. La casa di produzione della serie, Paramount, riteneva che la concorrenza si fosse intensificata, sia nel 1988 che nel 1989, quando Friday the 13th, Halloween e Un incubo in Elm Street pubblicarono tutti dei sequel. Quest'ultima serie era chiaramente più popolare all'epoca perché era più fantasiosa, con Freddy Krueger che inseguiva le persone nei loro sogni (e sappiamo tutti quanto possano essere spaventose le sogni...), mentre Jason correva ancora tra gli alberi a Crystal Lake, facendo sempre le solite cose. Cosa fare? Beh, lascialo libero a New York, ovviamente. Tuttavia, il 75% del film si svolge su una nave diretta a New York. Non fu accolto calorosamente dal pubblico e la somma di denaro guadagnata fu considerata una delusione per la Paramount. Anche se non mi interessa particolarmente vedere Jason abbattere persone a New York, il film avrebbe sicuramente beneficiato di più scene nella grande città.

6. Friday the 13th Parte VII: Il Nuovo Sangue (1988)

Come ho scritto nel film precedente, è stato un anno difficile in termini di concorrenza e quando c'è concorrenza, devi distinguersi. Così, nell'ottavo capitolo, Jason è stato mandato a New York, e nel settimo è stata inserita una ragazza con poteri telecinetici. Quell'episodio ricorda fortemente, sotto molti aspetti, Un incubo su Elm Street e a mio parere avrebbe potuto essere completamente omesso. Per fortuna, i suoi poteri non vengono usati troppo. Tuttavia, i poteri contribuiscono alla deplorevole scena finale in cui il padre della ragazza, morto da molti anni, improvvisamente emerge dal Lago di Cristallo e trascina Jason giù nelle "profondità". È così stupido e brutto che sto per cadere dalla sedia mentre scrivo questo. A parte questi poteri, è un buon film slasher con un aspetto incredibilmente cool per Jason (interpretato da Kane Hodder), dove si vede la sua spina dorsale perché indossava abiti molto consumati e perché era sdraiato sul fondo del lago fin dalla Parte VI. Ah, e qualche omicidio interessante.

5. Friday the 13th: Un nuovo inizio (1985)

Il quinto capitolo della serie è stato, a mio avviso, il peggiore degli ultimi anni (va aggiunto che ho visto questi film per la prima volta qualche anno prima di diventare adolescente). Perché? Beh, perché Jason non c'è. Parla di un autista di ambulanza che si traveste da Jason per vendicarsi dei detenuti di un centro di detenzione minorile dove suo figlio è stato ucciso da uno dei detenuti. Come film slasher, va benissimo e, considerando che non ha gli eccessi del film precedente nella mia lista (sottili sottili molto comici, poteri telecinetici e un viaggio a New York), si guadagna il quinto posto.

4. Friday the 13th (1980)

Qui abbiamo l'originale stesso, il film che ha dato inizio alla mania degli slasher nel 1980. Soffre dello stesso problema della Parte 5, ovvero che Jason non è l'assassino. Come fa notare Ghostface in Scream (1996), quando il personaggio di Drew Barrymore risponde a "Jason" alla domanda su chi sia l'assassino in Friday the 13th, Jason non appare fino al sequel, perché nel film originale è la madre Pamela Voorhees l'assassina. Un ottimo film slasher, ma per me perde un po' di fascino perché Jason non è l'assassino, che è sinonimo di questa serie. È divertente vedere Kevin Bacon in uno dei suoi primissimi ruoli cinematografici e dietro la macchina da presa c'è il già citato Sean S. Cunningham, e Tom Savini, il maestro del trucco e degli effetti speciali nei film horror, fa una comparsa. Il film è costato poco più di poco e ha incassato una cifra enorme al botteghino.

3. Friday the 13th Parte 2 (1981)

Il predecessore fu un successo al botteghino di proporzioni rare ed è qui che ebbe inizio l'età d'oro degli slasher. Qui, le cose iniziano a farsi davvero serie quando Jason debutta come assassino (con una federa sul viso). È anche molto umano rispetto ai film successivi della serie (il che non sorprende, ovviamente). Molti degli omicidi sono davvero interessanti e il film ha un'atmosfera meravigliosa da slasher. Steve Miner ha assunto la direzione e, oltre a questo e alla Parte 3, ha anche diretto Halloween H20: 20 Years Later (1998). In poche parole, è un tipo che sa fare (tornerò alla costellazione di Halloween già citata in futuro).

2. Friday the 13th: Il Capitolo Finale (1984)

Brutale e aggressivo, ecco due aggettivi che descrivono il quarto capitolo della serie di film (che, come suggerisce il nome, doveva essere l'ultimo). Jason entra con un potere grezzo non visto nei primi due capitoli e uccide tutto ciò che vede. Un omicidio memorabile è quando distrugge la doccia e schiaccia il cranio del personaggio che si sta facendo la doccia contro il muro. Jason è completamente inarrestabile. Quasi, comunque... Alla fine, è un giovane Corey Feldman ad avere l'ultima parola quando taglia il cranio di Jason in mille pezzi. Questo è lo stereotipo di un dannatamente buon film slasher di cui ho poche lamentele.

1. Friday the 13th Parte III (1983)

Col senno di poi, è il terzo capitolo della serie cinematografica che è il mio preferito in assoluto. Non è brutale e aggressivo come il film sopra, ma ci sono così tanti momenti memorabili e iconici che giustificano la mia scelta di classifica. Tra le altre cose, in questo film ottiene la sua leggendaria maschera da hockey, con una scena interessante in cui noi spettatori lo vediamo per la prima volta (dimenticheremo che spara a una vittima con un arpione, perché le armi da fuoco non appartengono ai film slasher), e alla fine del film si ritrova il suo iconico segno d'ascia sulla maschera. Tra l'altro, è una sequenza finale in cui viene prima impiccato e poi, un minuto dopo, riceve un'ascia in testa. Ho ormai dimenticato che il film è un "film 3D".