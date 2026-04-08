La nostra classifica definitiva dell'Universo Assoluto DC dopo 18 mesi

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Mentre la Marvel ha avuto il sopravvento sulla DC nel settore del cinema e della TV, nel mondo dei fumetti è la DC a prendere ultimamente le decisioni migliori e più riuscite. Il colosso dell'intrattenimento ha recentemente riportato la sua etichetta Vertigo, più orientata ai più maturi, oltre ad aver dato il via a una nuova serie chiave con Batman, scritta da Matt Fraction, che è già stata un enorme successo. Ma forse il lavoro più notevole e riuscito di DC negli ultimi tempi è il lancio dell'universo Absolute, che offre una nuova prospettiva su molti degli eroi e villain più iconici del marchio.

Absolute è iniziato ufficialmente 18 mesi fa, quando il DC All In Special è arrivato all'inizio di ottobre 2024, collegando questo nuovo universo a quello precedente, e da qui si è ampliato notevolmente in una serie di storie uniche basate sui principali membri della Justice League. Naturalmente, Batman ha dato il via alla scena, ma da allora ci sono stati presentati Absolute Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern e Martian Manhunter, con piani per estendersi a Freccia Verde e Catwoman rispettivamente a maggio e giugno 2026.

La maggior parte di questo universo di Absolute è divisa tra le cinque icone della Justice League, dato che la storia di Martian Manhunter è una miniserie, così come il piano per gli archi di Freccia Verde e Catwoman. C'è stata anche una storia one-shot di Absolute Evil incentrata sui villain e un breve collegamento per Absolute Batman chiamato Ark M Special, quindi come puoi vedere, l'universo è già piuttosto ampio.

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Ora che sono passati 18 mesi e molti di questi progetti Absolute hanno avuto tutto il tempo per ambientarsi e crescere, ho pensato che fosse il momento di classificare davvero ciò che è stato proposto finora, guardando in particolare alle storie di Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern e Martian Manhunter, dato che ci sono molti numeri di ciascuno in giro al momento della stesura. Ecco quindi la mia classifica definitiva dell'universo Assoluto dal peggiore al migliore (anche se nessuna di queste storie è brutta, qualcuno deve comunque essere il 'perdente'...).

6. Lanterna Verde Assoluta

Il motivo per cui Absolute Green Lantern viene relegato in fondo alla lista è semplicemente perché questa storia richiede troppo tempo a trovare il suo equilibrio e anche perché manca alcune delle evoluzioni dei personaggi più contorte e strane che troviamo nelle altre storie di Absolute. Poiché la stessa natura della serie Absolute è offrire interpretazioni uniche e fresche di eroi e narrazioni consolidate, quella delineata in questa storia di Green Lantern non può elevare questa serie oltre i suoi connazionali. Ha un interessante aggancio che reinventa tutta la dinamica di potere del Corpo delle Lanterne, ma manca della forza e della natura mostruosa e fantastica che si trovano altrove, ecco perché Green Lantern è sesto posto.

5. Assoluto Lampo

Come Green Lantern, anche Absolute Flash è una storia piuttosto ottima, ma inciampa in modo molto simile. Troviamo una storia che (ironicamente) non si accende come i suoi concorrenti e che manca notevolmente delle brutte e mostruose contorsioni dei villain come nelle altre serie. È un viaggio interessante e interessante, ma rispetto ad alcuni dei grandi titoli in arrivo, Absolute Flash semplicemente non riesce a tenere il passo, almeno a questo punto della sua storia e sviluppo più ampio.

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4. Vera Wonder Woman

In realtà ho molta simpatia per Wonder Woman e adoro il personaggio, ed è per questo che mi spezza un po' il cuore vedere la Principessa di Themiscyra così in basso. Il motivo per cui Absolute Wonder Woman scende al quarto posto è semplicemente perché questa storia inizia piuttosto forte e da allora ha faticato a mantenere quel livello di emozione. I primi numeri che presentavano Diana come un prodotto dell'oltretomba e non dell'Olimpo, prima di vedere l'iconica guerriera amazzonica affrontare il Tetracidio, una bestia che farebbe tremare qualsiasi uomo dalla paura, sono stati un ottimo modo per iniziare questa serie. Tuttavia, da questo periodo, i numeri sono diventati meno catastrofici e hanno fornito una narrazione che non ha la stessa potenza di colpo caso per numero di quella che stiamo arrivando.

3. Cacciatore Assoluto di Marziano

Ok, questa è quasi una pausa, un ripasso sulla formula che ci aspettiamo dalla serie Absolute. Absolute Martian Manhunter è di gran lunga la più unica di queste storie, poiché offre una narrazione più artistica e creativa che reimmagina l'eroe in modo più astratto. È meno ricco d'azione rispetto agli altri di questa lista, ma è anche il più insolito, un perfetto ripulimento di palette sotto forma di una storia compatta con colpi di scena significativi e sviluppi oscuri e strani. È un'espressione comica in grande forma.

2. Superman assoluto

Quando penso all'universo di Absolute e a come contorce al meglio il più ampio mondo DC, sia questa storia che le avventure del Crociato Incappucciato mi colpiscono. Stiamo parlando di storie di origine alterate, riconoscibili ma uniche, abbinate a archi narrativi faticosi e villain bestiali che fanno sembrare Doomsday minuscolo e insignificante. Absolute Superman è una storia avvincente e intensa, ricca di dolore al cuore, tradimento, perdita e battaglie che scuotono il mondo. È quasi tutto ciò che si potrebbe desiderare da una storia di Man of Steel.

1. Batman assoluto

E come sorpresa di nessuno, in cima a questa lista c'è Absolute Batman. Nessuna serie rappresenta meglio il formato Absolute come le ultime avventure di Bats, che vede il famoso protettore di Gotham reinventato come un gigantesco, che guida una ruspa, brandisce un'ascia e combatte cattivi mostruosamente contorti strappati direttamente dai tuoi incubi. Questa serie è straziante, violenta, terrificante e crudele. È un massacro. Che si tratti di vedere un Batman alto due metri affrontare dei teppisti spietati, un spaventoso Mister Freeze, sopravvivere a torture abissale, un Bane grande quanto uno stadio, o anche un Joker che somiglia di più a un demone, questa storia ha tutto. È davvero una serie a fumetti da non perdere.

Qual è la tua opinione sull'universo Assoluto? Come classificheresti queste sei storie e quale arco di Absolute è il tuo preferito finora?