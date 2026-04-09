Una breve storia di Sword of Sodan - il primo vero grande gioco danese

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Il gioco d'azione hack-and-slash Sword of Sodan è stato pubblicato per la prima volta su Commodore Amiga 38 anni fa e può probabilmente essere descritto come il primo vero grande gioco uscito dalla Danimarca. Dietro il gioco c'erano tre ragazzi danesi che, insieme, fondarono Discovery Software. Gli uomini dietro la programmazione erano Søren Grønbech (programmatore), Torben Bakager (designer) e Julian Lefay (compositore).

Screenshot da MobyGames.

Sword of Sodan era sotto molti aspetti piuttosto diverso da altri giochi simili dell'epoca, ma uno degli aspetti che la stragrande maggioranza di chi lo ha provato ricorderà è stata la sua grafica davvero rivoluzionaria. Può sembrare un po' banale, ma presentava sprite dei personaggi enormi, ben animati e ben progettati, che contrastavano nettamente con i piccoli personaggi visti in altri giochi del 1988, come Contra, Super Mario Bros. 2 e Barbarian 2. Sword of Sodan presentava personaggi che raggiungevano fino al 50-80% dell'altezza dello schermo, qualcosa mai visto prima, e questo contribuì a dare al gioco un'atmosfera quasi cinematografica per l'epoca.

Il gioco è stato pubblicato per la prima volta su Commodore Amiga e, dopo il lancio, è rimasto nella maggior parte delle classifiche di vendita nella top 10 per i successivi sei mesi, vendendo circa 55.000 copie, una cifra impressionante, soprattutto per un gioco disponibile su una singola piattaforma. Il gioco ha inoltre ricevuto un premio "Arcade Game of the Year" al "Software Oscar 1988" dalla rivista Commodore. La partita fu quindi un enorme successo.

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Screenshot da MobyGames.

Screenshot da MobyGames.

Tuttavia, il cielo non era il limite per i tre ragazzi dietro il gioco, e Grønbech e Bakager dichiararono in un'intervista che, pur ricevendo lo stipendio dall'editore Innerprise Software mentre lavoravano al gioco, non avevano mai visto la percentuale di vendite promessa loro e quindi non avevano davvero percepito i benefici del successo del gioco.

Due anni dopo, i diritti di Sword of Sodan furono venduti a Innerprise Software negli Stati Uniti, che avevano in programma di portare il gioco di successo su varie piattaforme; questo portò, tra le altre cose, a una versione fortemente ridotta per la Sega Genesis. Erano spariti i grandi e distintivi sprite (erano più grandi della maggior parte degli altri giochi, ma un po' più piccoli rispetto all'Amiga), la grafica era stata generalmente notevolmente ridotta e erano state apportate diverse modifiche al gameplay. Tra le altre cose, i nemici ora attaccavano da entrambi i lati dello schermo (e non solo da destra o frontale), rendendo il gioco incredibilmente e frustrantemente difficile, e gli 11 livelli dell'originale erano stati ridotti a 8. Alcuni erano stati completamente rimossi, mentre altri erano stati combinati in nuovi livelli.

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La versione Sega Genesis è stata pubblicata da Electronic Arts negli Stati Uniti e in Europa, e da Sega in Giappone, ed è stata definita da diverse riviste come uno dei peggiori giochi di tutti i tempi. Il porting non ha funzionato affatto, e diversi media e comunità di videogiochi hanno detto, tra le altre cose, sulla versione Genesis: "È stato davvero una schifezza. Faceva schifo in modo tale che non puoi fare a meno di guardarlo e chiederti perché gli sviluppatori abbiano pensato anche solo per un secondo che potesse essere almeno un gioco accettabile, figuriamoci buono." Nel 1993, il gioco fu nuovamente portato da Bethesda Softworks su Apple Macintosh System 7 (noto anche come Mac OS 7). Non ci sono molte informazioni verificabili su questa versione, ma si dice che fosse più in linea con l'edizione Amiga, anche se il suono era più limitato.

Screenshot da MobyGames.

Screenshot da MobyGames.

Mentre tutto questo accadeva, Grønbech e Grønbech si spostavano un po' tra vari lavori, dato che la Spada di Sodan era stata una cosa positiva per loro. Bakager era un designer molto richiesto e si occupò di vari progetti per diverse aziende, mentre Grønbech fu coinvolto, tra le altre cose, nella programmazione della mascotte sullo schermo Hugo, che alcuni forse ricordano dai primi anni di TV2.

Il terzo membro, Lefay, si era trasferito negli Stati Uniti e aveva iniziato a lavorare per Bethesda Softworks come sviluppatore, diventando infine Chief Engineer con la responsabilità dell'intero sviluppo software dell'azienda. Ha lavorato a titoli come Dragon's Lair, The Elder Scrolls, The Terminator e Wayne Gretzky Hockey, ma purtroppo Lefay (nato Benni Jensen) è morto di cancro nell'estate del 2025 all'età di 59 anni.

Dopo un po', Grønbech e Bakager, ormai sulla ventina, si riunirono per lavorare al inevitabile sequel, ovvero Sword of Sodan 2. Non è chiaro se la posizione di Lefay in Bethesda negli Stati Uniti abbia avuto a che fare con questo, ma Bethesda Softworks era dietro il finanziamento del gioco e l'azienda intendeva usarlo come trampolino di lancio verso il mercato scandinavo. Di conseguenza, Grønbech e Bakager rimasero in Danimarca, invece di essere portati negli Stati Uniti, mentre lavoravano a Spada di Sodan 2. Così si sedettero in una villa a Brønshøj, appena fuori Copenaghen, mentre lavoravano duramente al seguito del loro grande successo, ma purtroppo il gioco non fu mai finito. Discovery Software fallì e quella fu la fine della storia di Sword of Sodan.

O almeno così si pensa. Dopo molti anni di silenzio, Sword of Sodan 2 è stato annunciato silenziosamente lo scorso autunno dallo studio italiano Smallthing Studios ed è in arrivo su console e PC. In un'intervista con IGN Italia, hanno dichiarato di aver acquistato direttamente i diritti di Sword of Sodan da Electronic Arts e che ora avrebbero sviluppato "un sequel ufficiale dell'originale del 1988".

È stato rilasciato solo uno screenshot di Sword of Sodan 2, e indovinate un po', sono spariti i personaggi grandi e, con essi, ciò che rendeva l'originale così distintivo e unico. Sembra più una nuova versione di Golden Axe che di Sword of Sodan, ma ovviamente è troppo presto per giudicare un gioco basandosi su uno screenshot. Non c'è ancora una data di uscita per Sword of Sodan 2.

Sword of Sodan fu probabilmente il primo grande successo internazionale del mondo danese nel mondo del videogioco. È stato creato da tre ragazzi dell'area di Copenaghen, e tutti e tre, sia prima che dopo Sword of Sodan, hanno lavorato a giochi come The Vikings (Commodore 64), Hybris (Amiga), Dragon's Lair (PC), Arkanoid (Mac), The Elder Scrolls (PC) e diversi giochi di Hugo.

Da allora, ci sono state diverse altre storie di successo danesi, tra cui IO Interactive, Playdead, Ghost Ship Games, SYBO Games, Geometric Interactive, Triband e molte altre, ma Discovery Software, con sede in una casa a Brønshøj, è stata tra le prime.