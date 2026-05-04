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Gunnar Optiks, il marchio di occhiali che si promuove creando occhiali da sole e occhiali eleganti e sicuri, sta già da tempo entrando nel mondo dei crossover gaming. Ci sono stati occhiali ispirati a personaggi di Borderlands, The Witcher e Fallout, oltre a una manciata di altre proprietà intellettuali. La selezione è attenta, poiché sembra che Gunnar Optiks non voglia semplicemente inondare il mercato con una grande quantità di occhiali da sole in palette di colori diversi, ma ha un design chiave in mente quando si avvicina o viene avvicinato per una collaborazione. Se vuoi un esempio, il paio di occhiali Cyberpunk 2077 Dex di Gunnar Optiks sembra calzare.

Ci sono molti personaggi Cyberpunk 2077 che indossano gli occhiali da sole, la maggior parte dei quali resta un po' più a lungo rispetto a Destrezza. Non che il minaccioso fixer di Night City non lasci il segno, ma anche Johnny Silverhand indossa occhiali da sole ed è probabilmente il personaggio più iconico del gioco. Ma, se parliamo degli occhiali più iconici di Cyberpunk 2077, darei il premio agli occhiali di Dex, e Gunnar Optiks ha fatto un lavoro brillante nel ricrearli circa cinquant'anni prima che vengano indossati dal fixer.

Come potete vedere, non sono esattamente un sosia del Night City Fixer Dexter DeShawn.

Progettato molto nello stile che si vede nel gioco, il Gunnar Optiks Cyberpunk 2077 Dex ha lenti a scudo angolari sovradimensionate, con finitura in lega di magnesio. Sono leggeri, ma con una sensazione premium che ci si aspetterebbe da occhiali che costano £100+. È bello vedere che Gunnar Optiks non si limita a sfruttare l'amore della gente per Cyberpunk aumentando il prezzo. Come discuteremo, ci sono molte funzionalità aggiuntive che rendono questi occhiali un acquisto intelligente per i gamer o per chiunque si preoccupi che troppo tempo davanti allo schermo possa avere effetti negativi sugli occhi. Anche se non pensi di sfilarti in città indossando queste montature, puoi comunque trovarle molto utile.

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Sarebbe uno spreco non mostrare i Gunnar Optik Cyberpunk 2077 Dex, però, perché sono un ottimo paio di occhiali da sole. Ho ricevuto la tinta ambra per lenti nel mio modello campione, che è di un colore piuttosto giallastro, permettendo di vedere gli occhi attraverso gli occhiali. Come qualcuno che potrebbe detenere il trofeo per aver assomigliato meno a Dexter DeShawn, ero un po' preoccupato di vedere come mi sarebbero state addosso, ma dopo averli indossati per un po' e provati con outfit diversi, il loro futurismo anni '90 mi sembra stranamente adatto e non mi ritrae allo specchio quando mi sorprendo a indossarli. Le tinte ambre o sole possono darti un aspetto più simile a Dex, ma gli occhiali sembrano altrettanto premium quanto sembrano, anche se all'inizio pensi di non riuscire a abbinarli.

A proposito di stile, ricevi anche degli accessori bellissimi come parte del tuo acquisto. Un panno pulitore in microfibra ispirato a Night City (che ho usato con parsimonia, considerando che la tecnologia antisbavature sugli occhiali fa un ottimo lavoro nel prevenire le macchie), e una manica in stile giacca imbottita brillantemente unica per proteggere gli occhiali. Questi piccoli articoli difficilmente definiranno il tuo acquisto, ma mostrano l'attenzione che Gunnar Optiks dedica a soddisfare i fan e a far includere le collaborazioni più di un paio di occhiali accattivanti.

Come ho già detto, questi occhiali non sono solo una questione di stile, ma hanno una funzionalità più ampia che li rende particolarmente attraenti per i giocatori. La tecnologia delle lenti di Gunnar combatte contro i dannosi raggi UV e blocca anche la luce blu. Ho indossato questi occhiali non solo per vedere come sarebbero stati per questa recensione, ma ho passato ore con loro appoggiati pazientemente sul ponte del naso. Lavorare, giocare, guardare TV e film, persino. Si notano gli occhiali, ma è soprattutto grazie al filtro che le lenti ti danno, che bloccano la luce blu e danno a tutto un bagliore più caldo e morbido. Il peso è presente e presente, ma gli occhiali sono abbastanza leggeri da far sì che se trovi qualcosa di distraente da fare, è improbabile che non te ne accorga affatto.

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Gunnar Optiks Cyberpunk 2077 Dex sono pensati per un utente piuttosto specifico. Qualcuno che vuole occhiali grandi e vanagloriosi e che pensa anche all'uso pratico che potrà avere per loro nella vita quotidiana. Sono il paio di occhiali più unico che abbia mai visto nelle collaborazioni di Gunnar Optiks nel mondo dei videogiochi, ma come gli altri, sono incredibilmente stilosi e funzionali. Ho sempre amato il merchandising da gaming che non urla "SONO UN GAMER" a chiunque sia in un raggio di un miglio, e questi occhiali fanno proprio questo. Sono semplicemente fighi e ti offrono un ottimo accessorio per l'outfit aiutandoti a tenere fuori dall'affaticamento visivo dalla tua vita.