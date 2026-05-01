Call of the Elder Gods Interview: Parla delle ambizioni, durata, IA e potenziale di adattamento per un sequel con Out of the Blue

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Dopo il successo clamoroso di Call of the Sea nel 2020, lo sviluppatore Out of the Blue Games è tornato a capire come poter espandere e far crescere la proprietà intellettuale e portare a più esperienze basate sulle opere di H.P. Lovecraft. Sei anni dopo, vediamo questa visione prendere vita nel sequel atteso, Call of the Elder Gods.

Progettato come un sequel ufficiale ma anche come un gioco che i nuovi giocatori possono prendere e vivere senza bisogno di conoscenze pregresse della serie, Call of the Elder Gods è pronto a portare la serie lovecraftiana in una serie di nuove location, proponendo lungo il percorso enigmi ambientali impegnativi ma coinvolgenti.

Con il lancio di Call of the Elder Gods previsto per il 12 maggio su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, abbiamo avuto l'opportunità di parlare nuovamente con la direttrice creativa di Out of the Blue, Tatiana Delgado, per scoprire alcune ultime informazioni interessanti prima del lancio. Guarda l'intervista completa qui sotto.

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Gamereactor: Cosa vi ha spinto a voler creare un sequel di Call of the Sea e come avete costruito fondamentalmente Call of the Elder Gods in modo che i fan non debbano vivere il gioco originale?

Delgado: "Mentre sviluppavamo Call of the Sea era chiaro che volevamo sapere di più su Harry dopo la scena post-crediti. Sembrava che ci fosse ancora qualcosa da esplorare. La nostra idea iniziale era creare una serie di giochi che si concentrassero su diversi racconti lovecraftiani, e per questo secondo gioco volevamo continuare la storia dove la scena dei post-crediti si era conclusa. Allo stesso tempo, ci siamo assicurati che Call of the Elder Gods funzioni come un'esperienza autonoma, così i nuovi giocatori possono iniziare senza dover conoscere il primo gioco.

"Durante la produzione ci siamo preoccupati di definire le informazioni che i giocatori avrebbero imparato dopo ogni livello, e ci siamo assicurati che gli elementi necessari di Call of the Sea venissero raccontati lungo i livelli, senza che risultassero troppo opprimente per i giocatori. In questo modo i fan li riconoscerebbero e li apprezzarebbero, ma i nuovi arrivati impareranno i pezzi di cui avevano bisogno."

Gamereactor: Cosa hai imparato dallo sviluppo di Call of the Sea che volevi essere sicuro di includere in Call of the Elder Gods ?

Delgado: "Abbiamo imparato alcune cose che volevamo migliorare:



"La velocità del personaggio era troppo lenta, ed era un problema per alcuni giocatori. Abbiamo aggiunto e modificato velocità diverse a seconda che il personaggio sia all'interno o all'esterno. L'esplorazione e la risoluzione degli enigmi dovrebbero essere piacevoli e non noiose.



"Alcuni pensavano che gli enigmi fossero troppo difficili e altri troppo facili. Per un gioco di puzzle è molto difficile accontentare tutti i giocatori, quindi abbiamo provato ad aggiungere strumenti che potessero personalizzare la difficoltà, come suggerimenti all'interno del gioco, oppure rimuovere il diario e alcune battute di voce fuori campo che suggerivano troppi enigmi.



"Volevamo anche incorporare più personaggi, per permettere interazioni e dialoghi."



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Gamereactor: Con Call of the Elder Gods che porta la storia in diverse località del mondo, come influenzerà il gameplay e le sfide in modi che non avevamo visto con Call of the Sea ambientato su un'isola?

Delgado: "Ci permette di giocare non solo con ambientazioni diverse ma anche con edifici (una villa, una stazione radio perduta), tecnologie di vario tipo... E questo non solo aiuta visivamente, ma offre anche un modo per creare nuovi enigmi basati su quella tecnologia e su quelle ambientazioni."

Gamereactor: Dato che Call of the Elder Gods è un seguito di Call of the Sea, cosa dovrebbero aspettarsi i giocatori riguardo alla durata del gioco? Come si confrontano i due e cosa richiederà una partita media dal punto di vista temporale?

Delgado: "Questo gioco è un po' più lungo del primo, ma non volevamo allungare il tempo di gioco solo per il gusto di farlo. Questa partita durerebbe circa 6 ore. Vogliamo creare esperienze che risuonino con il giocatore."

Gamereactor: Qual è la posizione di Out of the Blue sull'uso dell'IA nello sviluppo di videogiochi e l'IA è stata effettivamente utilizzata nella produzione di Call of the Elder Gods ?

Delgado: "Non abbiamo usato l'IA durante la produzione di Call of the Elder Gods né nell'ultimo gioco. Crediamo che il tocco umano sia incredibilmente importante per tutte le forme d'arte e apprezziamo molto la capacità di controllare i dettagli fini nelle opere che produciamo.

"Per quanto riguarda l'uso dell'IA nei videogiochi in generale, pensiamo che possa essere uno strumento utile per la prototipazione nelle prime fasi, ma non vorremmo usarlo in nulla che spediremo ai giocatori."

Gamereactor: Qual è una parte di Call of the Elder Gods di cui pensi che la gente dovrebbe parlare di più?

Delgado: "La sensazione di avventura e la nostra interpretazione delle opere di Lovecraft. Ci piace che i fan dicano che le nostre interpretazioni uniche del mito lovecraftiano sono molto vicine alle fonti, ma noi diamo loro una svolta per renderle uniche e diverse."

Gamereactor: Ci sono molti romanzi e opere di HP Lovecraft da cui puoi trarre ispirazione, quindi hai un'idea generale su dove vorresti portare il franchise o è una questione di gioco per gioco? Vorresti mai esplorare un'espansione multimediale?

Delgado: "Con Call of the Sea abbiamo già lanciato una campagna ufficiale di Call of Cthulhu ttrpg, quindi siamo aperti ad espandere i nostri universi. Crediamo che le nostre storie si adattino a qualsiasi media: serie TV, film, fumetti... Ma al momento ci stiamo concentrando sul lancio di Call of the Elder Gods."

Grazie a Out of the Blue e Delgado per aver risposto alle nostre domande. Per ulteriori contenuti da Call of the Elder Gods, puoi leggere la nostra recente anteprima del gioco, assistere a una delle nostre ultime interviste di persona con Delgado qui sotto e vivere il gioco tu stesso quando uscirà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 il 12 maggio.