Abbiamo parlato di Indiana Jones and the Great Circle su Nintendo Switch 2 con MachineGames

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Con Indiana Jones and the Great Circle che ha fatto ufficialmente il suo debutto su Nintendo Switch 2 oggi, 12 maggio, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con lo sviluppatore MachineGames per scoprire le sfide di portare l'acclamata esperienza action-adventure nel sistema ibrido successore. Nell'intervista completa che potete vedere qui sotto, il direttore creativo Axel Torvenius ha risposto alle nostre domande, inclusi ciò che il team ha appreso sull'introduzione di Indy su Switch 2, quali compromessi hanno dovuto fare e altro ancora.

Gamereactor: Quali sono state le sfide tecniche più grandi nel far funzionare il gioco su Switch 2?

Torvenius: "Con Indiana Jones and the Great Circle, abbiamo mappe molto grandi, ambienti molto grandi con molta geometria, materiali e texture ad alta fedeltà, molti personaggi e cose che si muovono. Per far funzionare tutto questo in modo fluido e solido sulla Switch 2 è stato necessario molto lavoro da parte del team di ingegneria interna di MachineGames. Abbiamo dovuto bloccare i fotogrammi al secondo a 30 per garantire un'esperienza fluida e stabile del giocatore."

Il direttore creativo Axel Torvenius ha risposto alle nostre domande sulla versione Switch 2 di Indiana Jones and the Great Circle.

Gamereactor: Qual è stato il compromesso più difficile da accettare nella versione Switch 2?

Torvenius: "Nessuno! [ride] Penso che il compromesso più grande sia stato scendere da 60 a 30 fotogrammi al secondo. E a parte questo, non c'erano davvero compromessi. La nostra missione principale per la versione Switch 2 è non ridurre i contenuti e non ridurre. Quindi, a parte il frame rate, il gioco - e l'esperienza che avrà l'utente Switch 2 - è uguale a quello che si vivrà su una Xbox Series S."

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Gamereactor: C'è qualcosa di Switch 2 che ti ha sorpreso?

Torvenius: "La sorpresa più grande è stata quanto poco abbiamo dovuto cambiare in termini di sistemi di gioco, suggerimenti o guida del giocatore. Non sto dicendo che il gioco abbia funzionato magicamente fin dall'inizio, perché il team di ingegneria ha dedicato un enorme lavoro duro alla versione Switch 2, che ha riguardato l'ottimizzazione intelligente.

"Siamo rimasti sorpresi all'inizio nel vedere che c'erano così tante cose dal lato dei sistemi di gioco che funzionavano davvero bene, permettendoci di offrire un'esperienza uno a uno con la versione precedente."

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La versione Switch 2 presenta una grafica di alta qualità (tutte le immagini in questa intervista provengono dalla versione Switch 2), e MachineGames è piacevolmente sorpresa dalle sue prestazioni.

Gamereactor: Ci sono caratteristiche o punti di forza di Switch 2 di cui siete riusciti a sfruttare particolarmente?

Torvenius: "Sì, molto. Lavorare con Switch 2 è stato davvero interessante e interessante. Ci ha permesso, come sviluppatori di videogiochi, di lavorare ulteriormente su come il consumatore vive il gioco. In particolare, abbiamo esaminato la configurazione del controller del mouse e il supporto al giroscopio. Penso che il supporto al giroscopio sia il più interessante perché ti permette di fare aggiustamenti sottili nel mirare e raccogliere asset nel mondo.

"Poi, ovviamente, la caratteristica più grande e ovvia della console portatile è che è portatile, così puoi vivere il gioco in movimento, indipendentemente dal fatto che tu sia su un treno o alla fermata dell'autobus, ora puoi provare il gioco praticamente ovunque."

Abbiamo davvero apprezzato l'avventura cinematografica.

Gamereactor: C'è qualcosa nel gioco originale che, col senno di poi, ti fa pensare che "avremmo dovuto gestire meglio la cosa"?

Torvenius: "Sembra forse che mi stia vantando, ma no. Siamo molto soddisfatti dei risultati finali. Abbiamo progettato un gioco all'inizio del ciclo produttivo dove sapevamo più o meno quale gioco volevamo fare. Forse non avevamo tutte le risposte subito, ma siccome sapevamo quale gioco volevamo fare, quello è fondamentalmente il gioco che abbiamo consegnato alla fine al lancio. Non ci sono stati molti sacrifici o cose che ci hanno fatto deviare dal piano originale. Quindi, nessun vero rimpianto."

Gamereactor: Hai esempi di esperienze nello sviluppo di Indiana Jones and the Great Circle che potrai applicare ad altri giochi in futuro?

Torvenius: "Quello che abbiamo cercato di fare in MachineGames da molto tempo è avere un paio di pilastri attorno ai quali centrare la nostra produzione. E fondamentalmente lasciamo che il gioco detti la tecnologia, quindi costruiamo la tecnologia intorno al tipo di gioco che vogliamo realizzare. Un'altra cosa è che abbiamo tre pilastri fondamentali: i momenti narrativi, i momenti del game design e poi ovviamente l'arte, che include tutte le arti, l'audio, l'animazione e le arti visive.

"E poi questi tre sono, ovviamente, legati insieme dalla tecnologia e dal motore, il nostro motore motore. E fondamentalmente, indipendentemente dal progetto che facciamo, queste sono le basi su cui poggiamo la produzione.

Indiana Jones and the Great Circle è disponibile anche per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X, ed è incluso con Game Pass.

"Ci sono assolutamente apprendimenti estremamente interessanti dallo sviluppo di Indiana Jones and the Great Circle. Penso che alcune delle più importanti siano il fatto che ci ha costretti a pensare in modi nuovi, in termini di una struttura di missioni più aperta. Non avevamo mai lavorato su mappe così grandi come con Indiana Jones, quindi da lì abbiamo acquisito molte esperienze e apprendimenti.

"Per il resto, è stata un'esperienza molto piacevole sviluppare il gioco."

Gamereactor: Negli ultimi anni, i giochi single-player hanno visto una rinascita, come vedi il tuo ruolo in questa tendenza?

Torvenius: "Penso che, come sviluppatore di videogiochi, siamo in una posizione molto fortunata in questo mondo. È umiliante poter lavorare con la creazione di giochi. Stiamo praticamente creando intrattenimento per persone in tutto il mondo. Finora siamo riusciti a creare numerosi giochi fantastici e interessanti, e spero che possiamo continuare a farlo. So, almeno per certo, che ho molti altri giochi dentro di me che vogliono uscire.

"E indipendentemente dalla prospettiva che siamo, sai, prima o terza persona, penso che questo sia in una certa misura meno importante. Penso che la cosa importante sia poter continuare a creare grandi giochi, ricchi di esperienze."

Oggi segna il lancio di Indiana Jones and the Great Circle su Switch 2.

Gamereactor: Come pensi che siano cambiate le aspettative del pubblico verso i giochi con licenza cinematografica negli ultimi anni?

Torvenius: "Difficile a dirsi. Voglio dire, posso almeno dire che, da quello che abbiamo visto in termini di accoglienza a Indiana Jones and the Great Circle, la ricezione è stata ottima. Penso che stiamo assolutamente contribuendo attivamente a dimostrare che la sinergia tra giochi e film esiste. E penso che ci siano molti grandi film là fuori che potrebbero essere trasformati in videogiochi, e credo che ci siano molti giochi che potrebbero essere trasformati in film."

Gamereactor: È un'avventura unica o avete già idee che richiedono un sequel?

Torvenius: "Al momento ci stiamo concentrando sul portare la Switch 2 nelle mani dei giocatori di Switch 2."