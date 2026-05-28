Echo Generation 2 Interview: Parliamo degli apprendimenti da Echo Generation 1, dell'impatto dell'IA, delle adattamenti e altro ancora con Cococucumber

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Forse conoscete Cococucumber e il suo recente successo, Echo Generation. Il titolo indie si è rivelato un gioco incredibilmente apprezzato quando è uscito qualche anno fa, ed è questo che ha reso l'annuncio di un sequel appropriato e tempestivo. Se sei un lettore abituale di Gamereactor, saprai che questo sequel, Echo Generation 2, è ora stato lanciato e che la nostra recensione dedicata al gioco è disponibile per la lettura. Ma se cerchi di più dal progetto e dallo sviluppatore, abbiamo anche avuto il lusso di fare alcune domande al team di Cococucumber per saperne di più sul titolo.

A tal proposito, potete vedere l'intervista completa con il direttore del gioco Martin Gauvreau qui sotto, dove tocchiamo una varietà di argomenti, tra cui la sua storia complessa, ciò che lo sviluppatore ha imparato realizzando Echo Generation 1, la posizione di Cococucumber sull'IA, la durata di Echo Generation 2 e altro ancora. Guarda tutto questo e anche altro qui sotto.

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Gamereactor: Cosa hai imparato dallo sviluppo di Echo Generation che volevi assicurarti di sviluppare o affrontare in Echo Generation 2 ?

Gauvreau: "Ci sono state molte lezioni dal primo gioco, ma uno degli aspetti più importanti che volevamo migliorare era la profondità del combattimento. In Echo Generation, gli effetti di stato e gli effetti delle carte erano sistemi più secondari. In Echo Generation 2, li abbiamo completamente riorganizzati per renderli centrali nell'esperienza di gioco.

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"Ora, comprendere gli effetti di stato, le sinergie delle carte e come le abilità interagiscono è essenziale per avere successo in combattimento. Volevamo che le battaglie fossero più strategiche e gratificanti, dove i giocatori pensano costantemente alle combinazioni e adattino il loro approccio invece di affidarsi a una sola strategia."

Gamereactor: Cosa vi ha spinto a voler esplorare il passato e creare una storia in stile prequel in Echo Generation 2 ?

Gauvreau: "Abbiamo sentito che ci fosse molto potenziale nell'esplorare la storia dietro Jack, il padre scomparso del primo gioco. I giocatori hanno visto solo frammenti della sua storia in Echo Generation, quindi abbiamo voluto approfondire cosa gli sia realmente accaduto e come quegli eventi abbiano plasmato il mondo.

"Dato che il primo gioco si concentrava molto sui ragazzi e sul loro senso dell'avventura, Echo Generation 2 ci ha dato l'opportunità di raccontare una storia più matura ed emotiva attraverso la prospettiva di Jack. Ha anche contribuito a creare un legame più forte tra i due giochi, con Jack che è diventato una figura centrale che ancorano la narrazione complessiva."

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Gamereactor: Con la storia raccontata dal punto di vista di diversi personaggi, quali passi avete intrapreso per assicurarvi che tutto si sentisse connesso e avesse un flusso naturale?

Gauvreau: "Anche se il gioco esplora più personaggi e luoghi, ci siamo assicurati che ci fossero forti temi ricorrenti che collegano tutto. Un grande tema in tutto il gioco è l'idea di casa e il ritorno a casa, che si riflette in personaggi come Jack e Bulder. Esploriamo anche l'importanza della famiglia, sia biologica che quella trovata, attraverso personaggi come Sister M, Annata Z, Strix e Noliva.

"Un altro tema importante è la questione di chi può essere un eroe. Ogni personaggio affronta la questione in modo diverso, ma insieme le loro storie creano un viaggio emotivo coerente attraverso il gioco."

Gamereactor: Che tipo di creatività possiamo aspettarci dai capitoli unici incentrati sui personaggi? Hai colto questa occasione per mettere a prova le tue capacità creative?

Gauvreau: "Assolutamente. Abbiamo visto questa come un'opportunità per mettere davvero alla prova l'individualità di ogni personaggio e della loro storia. Le location variano drasticamente, specialmente nei capitoli di Noliva e Annata Z, perché volevamo che i giocatori vivessero diverse parti della galassia con un tono e un'atmosfera propri. Allo stesso tempo, i temi condivisi che attraversano il gioco aiutano a unificare l'esperienza.

"Anche noi abbiamo affrontato il combattimento in modo simile. Personaggi diversi si ispirano a diversi archetipi e stili di gioco, e incoraggiamo i giocatori a sperimentare build, sinergie e combinazioni per scoprire ciò che gli piace di più."

Gamereactor: Qual è la tua posizione sull'equilibrio tra il combattimento e la costruzione del mazzo? Cerchi di frenare il giocatore o preferisci incoraggiare build e combinazioni 'che rompono il gioco'?

Gauvreau: "All'inizio del gioco, gli incontri sono più controllati e i giocatori vengono introdotti gradualmente alle meccaniche per imparare i sistemi. Man mano che il gioco si apre, i giocatori ottengono accesso a più carte, effetti di stato e opzioni di costruzione, ed è qui che la sperimentazione diventa davvero importante. Verso la fine del gioco, vogliamo che i giocatori scoprano combinazioni potenti o addirittura "rovinanti".

"Parte del divertimento dei giochi di deckbuilding è creare build che ti facciano sentire incredibilmente potente, quindi volevamo abbracciare quella sensazione invece di limitarla troppo."

Gamereactor: Qual è la posizione di Cococucumber sull'uso dell'IA nello sviluppo di giochi, e l'IA è stata effettivamente utilizzata nella produzione di Echo Generation 2 ?

Gauvreau: "Tutto in Echo Generation 2 è fatto a mano, come in tutti i nostri giochi precedenti. Gran parte dell'identità di Echo Generation deriva dalla sua direzione artistica e dall'attenzione ai dettagli; L'IA non può fornire risultati coerenti allo stesso modo.

"L'estetica voxel è qualcosa che abbiamo continuato a evolvere e perfezionare nel sequel. Per noi, quel processo artistico è una parte importante del valore del gioco. Volevamo che il mondo, i personaggi, i livelli e l'atmosfera sembrassero progettati intenzionalmente dagli artisti piuttosto che generati dall'IA."

Gamereactor: Quanto tempo pensi che durerà una partita di Echo Generation 2 ? Come si confronta con Echo Generation?

Gauvreau: "Puntiamo a un tempo di gioco simile al primo gioco, anche se probabilmente sarà un po' più lungo a seconda di quanto i giocatori si impegneranno nel combattimento e nella sperimentazione.

"Rispetto a Echo Generation, il sequel ha una profondità significativamente maggiore in generale, dal design del mondo e la narrazione al combattimento e alla progressione dei personaggi. Molti giocatori che hanno visto il gioco finora lo hanno descritto come un grande "miglioramento" rispetto all'originale."

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Gamereactor: Questo è il secondo capitolo nell'universo più ampio, ma fino a che punto pensi di poter portare Echo Generation? Ti piacerebbe creare un terzo titolo o magari esplorare una spin-off avventurosa?

Gauvreau: "Vediamo sicuramente molto potenziale nell'universo di Echo Generation e siamo molto aperti a esplorare direzioni diverse in futuro. Questo potrebbe significare continuare la storia principale, concentrarsi su personaggi completamente nuovi, o anche sperimentare generi diversi o spin-off all'interno dello stesso universo. Al momento, nulla è fuori discussione."

Gamereactor: Se si presentasse l'opportunità, esploreresti mai un adattamento di Echo Generation e, in tal caso, come pensi che potrebbe essere gestita?

Gauvreau: "Ci piacerebbe assolutamente esplorare questa possibilità. Una miniserie animata nello stile di Arcane potrebbe essere un modo davvero entusiasmante per immergersi più a fondo nel mondo e nei personaggi. Allo stesso tempo, c'è anche qualcosa di molto attraente in un approccio live-action simile a Stranger Things, con una struttura episodica che cattura il mistero, la nostalgia e il tono emotivo dei giochi. L'universo di Echo Generation ha un grande potenziale narrativo oltre i giochi."

Gamereactor: Qual è una parte di Echo Generation 2 di cui pensi che la gente dovrebbe parlare di più?

Gauvreau: "Echo Generation ci è sempre sembrata un po' un gioiello nascosto, quindi onestamente ci piacerebbe che più persone dessero una possibilità alla serie.

"Se ti piace l'atmosfera di Stranger Things, i classici RPG come Final Fantasy VII, o i giochi di combattimento strategico basati su carte come Slay the Spire, pensiamo che Echo Generation 2 offra una fusione davvero unica di queste influenze con una propria identità e uno stile propri."

Grazie a Gauvreau e Cococucumber per aver risposto alle nostre domande. Ora puoi giocare a Echo Generation 2, dato che il gioco è stato lanciato su PC e Xbox Series X/S.