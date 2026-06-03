Ecco tutti i titoli di stasera dello State of Play

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Sapevamo già che Marvel's Wolverine avrebbe avuto un ruolo piuttosto cruciale nello State of Play di stasera, ma era anche zeppo di rivelazioni entusiasmanti. Non solo ci sono state una serie di straordinarie rivelazioni first-party, da Until Dawn 2 a un nuovo God of War con Faye, ma c'è stato anche un mare di giochi che hanno ricevuto date di uscita concrete.

Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword, Ace Combat 8: Wings of Theve, una serie di giochi sono destinati ad atterrare entro poche settimane di distanza, tutto nel tentativo di evitare Grand Theft Auto VI.

Puoi vedere la collezione dei trailer più grandi qui sotto.

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Marvel's Wolverine riceve una vetrina di gameplay piena

Sapevamo che Marvel's Wolverine sarebbe stato il protagonista dello show di stasera, ma è stato comunque emozionante vedere la partita in azione. Qui sotto potete assistere alla presentazione ricca di azione sul gameplay, che è sanguinosa come speravi.

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Marvel Tokon Fighting Souls appare ancora selvaggio nel nuovo trailer

Arc System Works sa come creare entusiasmo, e sicuramente ci è riuscito con l'ultimo trailer dell'esclusivo picchiaduro di Sony, Marvel Tokon Fighting Souls. Il trailer presenta Magneto, il Folletto Verde e nuovi livelli, e puoi guardarlo qui.

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Rayman Legends viene rifatto come "Retold"

Si rivela vero; Rayman Legends riceverà un remake con una nuova grafica 3D alimentata dal motore grafico Snowdrop. L'uscita è prevista anche per ottobre. Puoi dare un'occhiata qui sotto.

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Bancho the Chef è un Dave the Diver prequel

Sì, nessuno se l'aspettava. Bancho da Dave the Diver torna in un prequel dedicato che si concentra più direttamente sulla cucina. È in sviluppo per PS5.

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Kemuri presenta emozionanti combattimenti cooperativi di Ikumi Nakamura

Il gioco è ambientato in un mondo simile a Jujutsu Kaisen, dove cacciate "yokai" con amici. È previsto per il 2027, e puoi vederlo in azione qui sotto.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis è stato ufficialmente ritardato

12 febbraio 2027; quella è la data ufficiale che segna il ritorno di Lara Croft. Questo semi-remake del primo gioco della serie ha ricevuto un trailer di gameplay sorprendente, che potete guardare qui sotto.

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The Lost Wild non è Jurassic Park, ma sicuramente sembra adatto

Pensavamo fosse il prossimo Jurassic Park gioco di Saber, ma no, Great Ape Games e Annapurna stanno invece lanciando un The Lost Wild molto ispirato a Jurassic, e sembra piuttosto buono.

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Phantom Blade Zero ottiene un trailer che fa hype a un altro trailer

Sì, Phantom Blade Zero è ancora previsto per il lancio a settembre, ma stranamente il gioco ha avuto solo un breve anticipo a State of Play, che però prometteva un'analisi più approfondita più avanti in estate.

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No Rest for the Wicked arriverà sulle console a ottobre

E così è finalmente successo. L'amato action RPG di Moon Studios riceverà il suo aggiornamento 1.0, in concomitanza con il lancio di una PS5 a ottobre.

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Onimusha: Way of the Sword ha finalmente ricevuto una data di uscita

Un altro gioco è previsto per uscire prima di Grand Theft Auto VI. Onimusha: Way of the Sword esce ufficialmente il 25 settembre, e puoi guardare l'ultimo trailer qui sotto.

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Silent Hill Anche Townfall ha ricevuto una data di uscita

Sì, il giorno prima dell'arrivo di Onimusha, Silent Hill Townfall è pronto ad arrivare in quello che promette di essere un autunno intenso prima che Grand Theft Auto VI arrivi. Puoi guardare il trailer di gameplay qui sotto.

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Ace Combat 8: Wings of Theve arriva a ottobre

Bandai Namco non rilascia spesso nuovi giochi di Ace Combat, ma c'è una base di fan solida e fedele pronta ad aspettare quando lo faranno. Ora si stanno preparando a lanciare l'ottavo capitolo, che ora sappiamo uscirà il 2 ottobre.

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La serie Stuntman è ufficialmente tornata

Sì, Saber non smette mai di sorprendere. Questa volta, Stuntman fa un ritorno con un nuovo gioco chiamato Hollywood.

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Ill sta tornando e sembra dannatamente brillante

Abbiamo visto Ill qualche volta, e ogni volta è quasi troppo bello per essere vero. Ma sembra che il gioco uscirà nel 2027, e anche su PS5. Qui sotto troverai un trailer molto impressionante.

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Control Resonant arriverà anche a fine settembre

Sarà un autunno pieno, lo ripetiamo ancora, ma è vero. Il prossimo blockbuster di Remedy uscirà anch'esso il 24 settembre, oltre a Townfall. Dai un'occhiata qui sotto.

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Until Dawn 2 arriverà nel 2027

No, non è Supermassive a consegnare un nuovo Until Dawn, ma piuttosto Firesprite, anche se per il resto la formula sembra la stessa. Una nuova location, nuovi personaggi, ma la stessa maledetta premessa.

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God of War Laufey chiude uno stato di gioco selvaggio

Sony Santa Monica ha appena rubato la scena a praticamente tutti con la rivelazione di un nuovo God of War, sottotitolato "Laufey". Molte delle voci si rivelarono vere, dato che questa è Faye che deve cercare di farsi strada per tornare dalla sua famiglia, ma viene impedita da una... beh... un misto di mitologie. Non abbiamo idea di quando uscirà, ma potete guardarlo qui sotto.