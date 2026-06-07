Ecco tutti i momenti salienti del Xbox Games Showcase di stasera

HQ

Xbox conclude la selezione di showcase di quest'estate (a meno che Nintendo non rubi la scena), e lo ha fatto con un certo botto. Anche se dietro le quinte c'è tumulto a causa di un grande rilancio manageriale, e forse anche di una strategia diversa, lo show di stasera è stato, per usare un eufemismo, selvaggio.

Abbiamo avuto nuovi trailer per Fable, Clockwork Revolution e State of Decay 3, ma c'erano anche giochi nuovi come Senua e Persona 6.

Puoi vedere la collezione dei trailer più grandi qui sotto.

Cosa ne pensi dello show?

Annuncio pubblicitario:

Gears of War: E-Day dà il via a una vetrina gremita

Quando The Coalition ha detto che questo era l'inizio stesso del conflitto iconico, lo intendevano davvero. Eccoci i nostri soldati in abiti civili pochi minuti dopo che tutto è scoppiato. Esce il 6 ottobre ed è un'esclusiva Xbox.

HQ

Hayley Atwell ha un ruolo centrale in Fable

Purtroppo Fable non uscirà prima del 2027, forse per evitare Grand Theft Auto VI, ma possiamo vedere che Hayley Atwell gioca un ruolo centrale nel gioco. Esce il 23 febbraio.

HQ

Annuncio pubblicitario:

Halo: Combat Evolved ha nuovi contenuti e arriva il 28 luglio

Le voci si rivelarono vere; Halo: Combat Evolved arriverà su PS5, Xbox Series e PC il 28 giugno, insieme a nuovi contenuti.

HQ

Resonance: A Plague Tale Legacy arriva ad agosto

Sì, le cose continuano a diventare sempre più affollate verso la fine dell'estate. La partita si esce il 27 agosto.

HQ

Persona 4 Revival ha un nuovo cast e una data di uscita

Infine, ci è stato offerto uno sguardo serio su Persona 4 Revival, un remake completo del classico. Non sarà un "shadow drop" come molti speravano, ma uscirà alla fine di febbraio.

HQ

State of Decay 3 ha ricevuto un trailer di gameplay e arriverà nel 2027

No, non c'è stata una data di uscita improvvisa per State of Decay 3, ma ora sappiamo che arriverà anche su PS5, e che arriverà nel 2027.

HQ

Metro 2039 ha ricevuto una finestra di rilascio

Abbiamo aspettato con molta pazienza il gameplay dal prossimo Metro 2039 dopo che la rivelazione stessa era un po' scarsa di dettagli concreti. Ma l'abbiamo ottenuto, insieme alla promessa di un lancio a febbraio, che tecnicamente è un leggero ritardo.

HQ

Koei Tecmo sta ufficialmente lavorando su Wo Long 2: Wings of Ember

Wo Long è passato inosservato a molti, ma è stato rivelato che ora riceverà ufficialmente un sequel da Koei Tecmo, che sembra piuttosto promettente.

HQ

Un terzo gioco Hellblade intitolato "Senua" arriverà nel 2027

Xbox ha iniziato a anticipare il 2027, e lo sta facendo con un nuovissimo Hellblade, che sembra molto più orientato al combattimento, e arriverà anche su PS5. Si chiama semplicemente "Senua", e puoi vederlo qui sotto.

HQ

Doom: The Dark Ages avrà una grande espansione in un mese

La storia di Doom non è chiaramente finita, e stiamo continuando con una grande espansione che porta avanti la narrazione. La parte migliore è che sta già arrivando il 7 luglio, e potete guardare il trailer qui sotto.

HQ

Crazy Taxi: Il World Tour è stato ufficialmente presentato

È finalmente il momento che Sega riporti alcune delle sue IP classiche, e siamo ben avviati con Crazy Taxi: World Tour, che uscirà il prossimo anno.

HQ

Microsoft presenta una speciale Xbox Series X e controller trasparenti

Probabilmente sarà impossibile da procurarsi, ma questo novembre ci regaleremo una Xbox Series X per il 25° anniversario con un controller abbinato di un verde trasparente straordinario. I fan sicuramente sbaveranno per questo oggetto da collezione.

HQ

Maghi: L'Affare del Diavolo

All'inizio pensavamo fosse Judas, ma si è scoperto che Magicians: The Devil's Deal di Focus Home Interactive ha una forte atmosfera sia di questo che di BioShock. Puoi dare un'occhiata qui sotto.

HQ

Valor Mortis ha una data di uscita

Abbiamo visto Valor Mortis diverse volte, ma ora sappiamo che, come praticamente ogni altro gioco, uscirà il 24 settembre.

HQ

Castlevania: Belmont's Curse ha ricevuto una data di uscita

Abbiamo aspettato con molta pazienza un nuovo Castlevania, e ora l'ultimo capitolo ha ricevuto una data di uscita. Più precisamente, Belmont's Curse esce il 15 ottobre, e sembra fantastico, per usare un eufemismo.

HQ

Persona 6 è stato finalmente rivelato

Così è successo. Dopo quello che sembra molti, molti anni di attesa, Atlus ha finalmente riconosciuto che Persona 6 esiste. Non hanno fatto molto di più, però, perché non abbiamo visto gameplay, non ci è stata data una finestra di uscita e abbiamo imparato poco di più sulla trama o sui personaggi del gioco.

HQ

Spyro: A Realm Beyond è stato rivelato

La maggior parte delle persone probabilmente aveva intuito che Toys for Bob stesse lavorando su Crash Bandicoot o Spyro, e si rivelò essere quest'ultimo. Quello che avremo non è un remake, ma un gioco completamente nuovo della serie, e uscirà abbastanza presto.

HQ

Clockwork Revolution è un'esclusiva Xbox e uscirà l'anno prossimo

Si è scoperto che non era solo Gears of War: E-Day esclusivo per Xbox, ma anche Clockwork Revolution di inXile. Ha però ricevuto un altro trailer di gameplay folle, che mostra quanta libertà si possa effettivamente offrire. E sì, uscirà nel 2027.

HQ

Call of Duty: Modern Warfare 4 chiude con la DMZ

Il nuovo segmento DMZ ha chiuso lo show di quest'anno, e che spettacolo si è rivelato. Sembra essere un'impresa completamente nuova, che allontana leggermente il franchise dal battle royale, e potete guardarlo qui sotto.