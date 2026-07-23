Anthony Marciano, regista di The American Dream: "Questo non è un film sul basket"

The American Dream (Le Rêve américain) è un film sul basket e sulla NBA, ma allo stesso tempo non è solo un film sul basket. È una storia commovente sull'amicizia, su persone oneste, oneste, buone che cercano di realizzare il loro sogno. E il loro sogno è aiutare gli altri a realizzare i propri sogni.

Il film è ispirato alla vera storia di Jérémy Medjana (interpretato nel film da Raphaël Quenard) e Bouna Ndiaye (interpretato da Jean-Pascal Zadi), due amici che decidono di lasciare il lavoro e diventare agenti di basket, aiutando giovani talenti, molti di umili origini, a diventare stelle del basket con l'obiettivo finale di raggiungere la NBA, dopo "The American Dream ".

Dopo molti, molti fallimenti, quasi al fallimento e nonostante sapessero a malapena l'inglese, alla fine divennero agenti di grande successo e rispettati, rappresentando giocatori come Rudy Gobert, Nicolas Batum, Evan Fournier, Didier Mbenga e, più recentemente, Victor Wembanyama, il ventiduenne "alieno", prima scelta del draft 2023, che fu secondo NBA alla sua terza stagione con i San Antonio Spurs, ed è una delle stelle NBA più riconoscibili al mondo, protagonista della copertina del videogioco NBA 2K27.

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Diretto da Anthony Marciano, regista francese di 46 anni noto anche per la serie comica Prime Video Miskina, Poor Thing (2022), la coproduzione franco-belga Play (2019) e la commedia Robin Hood: The True Story (2015), il film è uscito a febbraio 2026 nei paesi francofoni Francia, Belgio, Svizzera e Marocco, e uscirà in Spagna, distribuito da DeA Planeta, questo venerdì, 24 luglio.

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Intervista con Anthony Marciano, direttore di The American Dream (Le Rêve américain)

Abbiamo avuto il privilegio di parlare con Marciano prima dell'uscita del film in Spagna, che ci ha raccontato le ispirazioni, come ha imparato a parlare di basket per realizzare questo film, perché alla fine non è un film sul basket, e cosa pensa di Victor Wembanyama, la star NBA il cui enorme successo e popolarità in Francia ricordano perché il lavoro di Medjana e Ndiaye è importante.

Cosa ti ha attratto di questa storia reale? Come l'hai scoperto e perché ti ha incuriosito?

Sono un appassionato di basket, e ogni volta che vedevo foto di giocatori francesi, c'erano sempre le stesse due persone sullo sfondo, e mi chiedevo chi fossero. Così ho cercato di saperne di più, e ho capito che erano agenti, e che erano francesi.

Per me, ogni francese che vedo che raggiunge il successo internazionale mi ispira, quindi volevo leggere la loro storia senza sapere se potevo trasformarla in un film. Oltre al basket, aveva tutti gli ingredienti di un film che volevo fare sull'amicizia e la perseveranza.

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Non riuscivo nemmeno a distinguere la metà dei fallimenti che avevano subito perché non si adattavano al film. Ma è impressionante che persone che affrontano così tanti fallimenti riescano a rialzarsi e riprovare per la decima volta. Amo le persone che hanno questa mentalità; Lo trovo molto ispirante. E tutto questo nell'amicizia e nella lealtà, sono valori che risuonano in me.

Non volevo fare un film su agenti o rappresentanti. Non mi interessano contratti o negoziazioni. Volevo fare un film su queste persone specifiche perché ho visto la loro storia, e ho visto una storia di amicizia incredibile. Avrebbero potuto fare qualsiasi altra cosa, e io sarei stato altrettanto interessato.

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Com'è stata la ricezione del film in Francia, ha attirato l'attenzione di chi non è interessato al basket o allo sport?

I feedback sono stati incredibili. Non ho mai visto niente del genere. Le reazioni sono state incredibili. Ma penso che la gente avesse paura di andare a vedere un film sul basket perché pensava di non essere interessata al basket.

Ed è per questo che vorrei che la gente sapesse che non è un film sul basket, e che chi va a vederlo dice: "Oh, pensavo fosse un film sul basket", che pensano "Non sapevo nulla di basket, e mi è piaciuto così tanto che tornerò con i miei figli, con i miei genitori", perché è un film sull'amicizia ed è un'avventura umana.

Hai film che ti hanno fatto da riferimento o che ti hanno influenzato, visivamente o tematicamente?

Visivamente, tutte le grandi commedie americane degli anni '80, '90 e 2000. Per me, queste sono persone che, da piccole, guardavano quei film. Quindi, è un sogno americano. Volevo che il film somigliasse al sogno che avevano degli Stati Uniti. Perciò, presento un'immagine che si avvicina a questo. Ho anche creato una colonna sonora che riflette questo.

Per quanto riguarda i temi che affronto, se devo parlare di sport, citerei Jerry Maguire, perché tratta di fallimenti, ricostruzione, lealtà e temi simili. Ma le mie ispirazioni non sono necessariamente legate allo sport, forse menzionerei anche Gli Intoccabili. Sono stata ispirata dall'amicizia, da come costruire una squadra nella vita e da migliaia di film sull'amicizia. E come due persone possano superare le difficoltà perché possono sostenersi a vicenda.

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Avevi paura di fare un film sugli agenti sportivi, che all'inizio potrebbero essere meno interessanti per le persone rispetto agli atleti stessi, e che non sempre hanno la migliore reputazione, e a volte sono visti come persone che cercano di approfittarne?

Ero interessato al loro modo di pensare. È vero che non si comportavano come la maggior parte degli agenti. Per cominciare, non lo fanno per gloria, per soldi, ma per passione. Perché è qualcosa che vive dentro di loro, che è sempre stata la loro passione. E non riescono a vedersi fare altro.

Ma oltre a questo, sono persone con valori. E, per esempio, ci sono molti di quei clienti che li tradiscono. Beh, avrebbero potuto portarli in tribunale per riavere i soldi, ma non l'hanno mai fatto. Guardano sempre con ansia a firmare il prossimo giocatore.

Non sono mai entrati negli spogliatoi per cercare di rubare giocatori ad altri agenti o rappresentanti, cosa che succede spesso. Alcune persone trovano difficile lasciare i loro giocatori negli Stati Uniti dall'estero perché sanno che appena lasciano una partita, altri agenti cercano di portarli in altri club. Non hanno mai funzionato così; Sono sempre state persone oneste. Ed è per questo che non è un film sullo sport, o sugli agenti, ma su brave persone.

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Pensi che la presenza di più giocatori francesi nella NBA, e ora in particolare con Wembanyama, abbia aiutato il basket a diventare più popolare in Francia?

Il basket non è mai stato uno sport molto popolare in Francia, ma dopo le Olimpiadi e Wemby ha iniziato a diventare sempre più popolare, e ora ha persino raggiunto i livelli più alti della NBA, con le finali NBA, e tutto ciò ha un enorme impatto. E so che il basket sta crescendo sempre di più in Francia e in tutto il mondo, e penso che la NBA abbia raggiunto un livello di riconoscimento mai alto.

Penso che Wembley abbia molto a che fare con questo, che fa sognare le persone. Perché oltre a essere un atleta con competenze tecniche, è una persona equilibrata, interessata a molte cose, con valori umani, rispetto e un'intelligenza diversa, raramente presente negli sport molto focalizzati su questo aspetto.

Non ci sono molte squadre di proprietà francese nell'EuroLeague o nelle principali leghe europee, e i migliori giocatori francesi vanno negli Stati Uniti. Pensi che sia una cosa positiva, o vorresti che cambiasse?

Penso che tutto cambierà molto presto. Si parla sempre molto dell'inizio della NBA in Europa, e penso che questo ribalterà la situazione e diventerà una competizione per l'EuroLeague. Potremmo avere squadre locali che sono anch'esse NBA, e tutti ne trarrebbero beneficio.

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Come hai filmato il Draft NBA 2005, è stato tecnicamente complicato?

È la scena più difficile, tecnicamente, perché è una sola ripresa. L'abbiamo girato in uno stadio, la telecamera era appesa al tetto e ruotava di 360 gradi in un'unica inquadratura. È una sfida per tutti, comparse, telecamere e attori. Abbiamo dovuto fare molti allenamenti fisici, era piuttosto complicato. Ho anche dovuto ricreare l'intero stadio, tutte le tribune del 2005, in 3D.

È stato difficile trovare informazioni su come funziona l'industria NBA?

Non sono poi così un esperto NBA; Non sapevo della leva o cose del genere. Non avevo accesso a nessuno che potesse raccontarmelo. Ho contattato persone online, su Instagram, che avevano account di basket. "Puoi dirmi come funziona la bozza? Puoi dirmi come funzionano le mietitrebbierebbie?" Stavo cercando informazioni per il mio copione perché non avevo quelle informazioni.

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La scena del draft NBA, in cui aspettano con ansia di sapere se sono stati scelti da una squadra, è una delle più drammatiche del film. Si svolgono davvero come mostri nel film?

Sì. Sono andato a New York per visitare un draft, e hanno portato con sé due giocatori, Tidjane Salaün e Melvin Ajinça. Erano due giocatori molto diversi. Uno aveva grandi aspettative, l'altro meno. Così abbiamo potuto vedere entrambi i lati. Abbiamo visto il lato spettacolare del giocatore che era tra i primi dieci. (Salaün è stata la sesta scelta assoluta nel draft 2024).

E abbiamo anche visto quello che aspettava in un bar, guardando la TV, sperando che chiamassero il suo nome. Quindi abbiamo vissuto quella scena con loro. E proprio alla fine, quando hanno chiamato il numero 51 e annunciato il suo nome (quello di Ajinça), abbiamo visto com'è essere al primo turno, com'è essere al secondo turno, o cosa significa avere così tante aspettative su di te e poi andarsene a mani vuote.

Victor Velter / ShutterStock

Infine, tornando a Victor Wembanyama, perché pensi che questo giocatore in particolare abbia ispirato così tanti in Francia?

Per me, è un'ispirazione incredibile per i giovani perché dà un buon esempio. È un giocatore che si comporta molto bene, è riflessivo, simpatico, interessato a molte cose, legge libri, gioca a scacchi, rispetta gli altri giocatori e ha molte virtù che dimostrano che il successo nella vita non consiste nell'avere l'orologio più recente o guidare l'auto più moderna. Penso che sia un esempio fantastico per i giovani. Non devi per forza mostrare la tua Ferrari; Anche giocare a scacchi e leggere un libro è molto importante.

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The American Dream (Le Rêve américain) è uscito il 18 febbraio 2026 in Francia e il 24 luglio 2026 in Spagna. Attualmente non ha data di uscita nel Regno Unito.