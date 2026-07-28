Marvel Cinematic Universe Timeline: Quello che sappiamo arriverà dopo il San Diego Comic-Con

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È un periodo incredibilmente impegnativo per essere fan dell'Universo Cinematografico Marvel, dato che non solo il primo (di due nel 2026) grande film MCU debutterà al cinema questa settimana, ma abbiamo anche appena visto Marvel Studios prendere il controllo della Hall H al San Diego Comic-Con per condividere un aggiornamento sul suo futuro. Così com'è, ci sono molte parti in movimento nell'MCU, quindi con Spider-Man: Brand New Day tranne qui, abbiamo catalogato tutte le informazioni confermate così sapete cosa l'MCU riserva per il resto del 2026 e per tutto il 2027 e il 2028.

Per cominciare, non ci sono ancora progetti confermati per il 2029 o oltre. Allo stesso modo, ci sono molte produzioni che sono 'in lavorazione' ma che sono state così difficili o rimangono in uno stato di limbo tale che è davvero difficile sapere se verranno mai realizzate. Quindi, per il bene di questa linea temporale, metteremo in evidenza solo le cose con date di uscita o fenestramenti fissi, lasciando in pace i titoli "da definire".

Ma se siete curiosi di sapere quali progetti MCU detengono ancora lo status TBA, potete consultare l'elenco completo qui sotto.

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Film MCU da definire:



Guerre dei corazzati



Lama



Nova



Sequel di Shang-Chi



X-Men



Serie MCU da definire:



Il tuo amichevole Spider-Man del quartiere: Stagione 3



Wonder Man: Stagione 2



Marvel Zombies: Stagione 2



La precisazione aggiuntiva è che X-Men '97 al momento non si collega all'MCU, ecco perché la serie manca in questa lista. A parte questo, ecco cosa aspettarci dall'Universo Cinematografico Marvel nei prossimi mesi e anni.

Avengers: Endgame Encore - 25 settembre 2026

Hai visto questo film, quindi non serve spiegare molto altro. Verrà ripubblicato in Infinity Vision nei cinema, con il richiamo aggiuntivo di pochi minuti di scene e filmati che collegano direttamente Endgame ad Avengers: Doomsday, gettando le basi per il prossimo lavoro corale. Questo probabilmente spiegherà anche come/perché Steve Rogers di Chris Evans stia tornando.

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VisionQuest - 14 ottobre 2026

Progettato per segnare la fine della 'trilogia' a partire da WandaVision e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Paul Bettany riprenderà il ruolo di Visione mentre James Spader tornerà anche come Ultron, con questa serie in programma per il debutto su Disney+. Non è chiaro se Wanda Maximoff/Scarlet Witch interpretata da Elizabeth Olsen avrà un ruolo nel progetto.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man (Stagione 2) - Fine 2026 (Probabilmente da fine novembre in poi)

Il secondo capitolo della serie animata. Va notato che questa serie non si collega direttamente agli eventi dell'universo principale dell'MCU, ma si svolge piuttosto in una realtà alternativa. Tuttavia, con i potenziali eventi di rimodellazione multiversale di Avengers: Doomsday e Secret Wars, questo rimarrà sempre così?

Avengers: Doomsday - 18 dicembre 2026

La seconda e ultima produzione cinematografica Marvel del 2026. Questo sarà il quinto film degli Avengers e vedrà il ritorno di Robert Downey Jr., ma questa volta come Doctor Doom. Il cast è pieno di persone, con gli attori/eroi qui sotto pronti a apparire e partecipare all'avventura in cui sembra che molti eroi incontreranno la loro fine.



Robert Downey Jr. - Dottor Doom



Chris Evans - Steve Rogers



Chris Hemsworth - Thor



Tom Hiddleston - Loki



Pedro Pascal - Reed Richards/Mr. Fantastico



Vanessa Kirby - Sue Storm/Donna invisibile



Joseph Quinn - Johnny Tempesta/Torcia Umana



Ebon Moss-Bachrach - Ben Grimm/La Cosa



Paul Rudd - Scott Lang/Ant-Man



Kathryn Newton - Cassie Lang



Anthony Mackie - Sam Wilson/Capitan America



Danny Ramirez - Joaquin Torres/Falcon



Florence Pugh - Yelena Belova/Vedova Nera



Wyatt Russell - John Walker/Agente USA



Sebastian Stan - Bucky Barnes



David Harbour - Alexei Shostakov/Guardiano Rosso



Lewis Pullman - Bob Reynolds/Sentinella



Hannah John-Kamen - Fantasma



Ian McKellen - Magneto



Patrick Stewart - Professor X



James Marsden - Ciclope



Kelsey Grammer - Bestia



Alan Cumming - Notturno



Rebecca Romijn - Mystique



Channing Tatum - Gambit



Simu Liu - Shang-Chi



Letitia Wright - Shuri/Pantera Nera



Winston Duke - M'Baku



Tenoch Huerta Mejia - Namor



Mabel Cadena - Namora



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Daredevil: Born Again (Stagione 3) - marzo 2027

La prossima fase della serie d'azione a livello di strada si baserà senza dubbio sugli eventi di Punisher: One Last Kill e Spider-Man: Brand New Day, esplorando i seguiti all'arresto e all'incarcerazione di Matt Murdock. Aspettatevi altri volti di ritorno di Defenders, tra cui Luke Cage di Mike Colter e Iron Fist di Finn Jones (a giudicare dalle foto del set), e alcuni altri personaggi della serie Marvel di Netflix, non ultimo Elektra interpretata da Elodie Yung.

Avengers: Secret Wars - 17 dicembre 2027

Va detto che c'è un grande divario tra la fine della terza stagione di Daredevil: Born Again e l'arrivo del sesto film degli Avengers, quindi aspettatevi che parte di questo spazio venga riempito da altre serie e progetti da definire. Al momento, il 2027 ha due progetti MCU confermati, uno dei quali è un film cinematografico. Sarà un momento chiave perché il fumetto Secret Wars ricostruisce praticamente l'intero multiverso, combinando le confonde realtà alternative in un corpo unico più comprensibile e chiaro, dove le cose sono diverse ma ci sono anche molte somiglianze. In pratica, se vi chiedete perché i Fantastici Quattro esistano in un universo separato rispetto agli altri personaggi della Terra-616, questo film probabilmente sarà una correzione di rotta su questo fronte, se il fumetto è un indizio.

Ghost Rider - 2028 (Prima di dicembre, probabilmente da maggio a luglio)

Il primo dei due progetti appena confermati a partire dal San Diego Comic-Con. Ryan Gosling è stato scelto per il ruolo di Ghost Rider e Shawn Levy di Deadpool & Wolverine sarà pronto a dirigere questo film. Non c'è ancora una data precisa di anteprima in mente, ma dato che il prossimo progetto della lista prevede la finestra natalizia, una prima estiva di Ghost Rider sembra quasi certa. Altrimenti, non abbiamo ancora informazioni concrete sulla trama da mettere in evidenza su questo film.

Black Panther III - 15 dicembre 2028

L'ultimo progetto confermato nella timeline dell'MCU al momento della stesura. Ryan Coogler tornerà per il terzo capitolo della sua saga Black Panther, un film che vedrà i fan tornare in Wakanda dopo gli eventi di Avengers: Secret Wars, dove un nuovo Black Panther, il figlio ormai adulto di T'Challa, prenderà le redini, con David Jonsson nel ruolo di questo ruolo. Forse questo è un ulteriore assaggio di come il multiverso cambierà in un mondo post-Secret Wars.