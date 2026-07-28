Intervista a Hamster: Parliamo con il salvatore e guardiano dei giochi arcade

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Abbiamo tenuto d'occhio Hamster da un po' di tempo, tornando e esplorando i vari classici arcade che offre negli ultimi mesi. Per chi non lo sapesse, Hamster è un'azienda specializzata nella ricreazione e restauro meticolosamente di vecchi giochi arcade per darvi nuova vita sulle console moderne. Pubblicano di tutto, dai veri classici come Ridge Racer, Gradius e Bubble Bobble a titoli più oscuri come Blandia e Koutetsu Yousai Strahl. Poiché l'epoca d'oro delle sale giochi è ormai lontana, quello che stanno facendo è in qualche modo una missione culturale, poiché molti di questi giochi rischierebbero di andare perduti per sempre.

Così, quando mi hanno chiesto se volevo parlare con il CEO di Hamster, Satoshi Hamada, ho risposto subito di sì. Di seguito c'è un'intervista approfondita in cui Gamereactor, come primo media occidentale, ha avuto l'opportunità di sedersi davvero con la persona che forse ha fatto di più per preservare la storia dei giochi arcade in una forma giocabile. Abbiamo discusso del percorso personale di Hamada nel mondo del gaming, delle sue opinioni sul ruolo di Hamster nell'industria nel suo complesso e di cosa i giochi arcade possono insegnare alla generazione odierna di giocatori e sviluppatori di videogame.

Gamereactor: Signor Hamada-san, grazie per questa opportunità. Cosa ti ha fatto innamorare per la prima volta dei giochi arcade, e ricordi qualche cabina o gioco arcade in particolare che ti ha colpito?

Hamada: Il primissimo gioco a cui ho mai giocato è stato Space Invaders di Taito. È stato pubblicato nel 1978 e io ero in terza elementare. Mia sorella maggiore mi ha portato in un caffè con una macchina Space Invaders, ed è lì che ci ho giocato per la prima volta. Ricordo ancora quanto fossi stupito. Non potevo credere che esistesse qualcosa di così divertente! Ha avuto un'enorme impressione su di me che è rimasta con me da allora.

Gamereactor: Prima di diventare capo di Hamster, avresti mai immaginato che preservare i giochi arcade e retrò sarebbe diventato il lavoro della tua vita?

Hamada: Prima di entrare in Hamster, lavoravo in un'azienda che pubblicava videogiochi moderni, quindi non avrei mai pensato di avere la possibilità di lavorare con giochi classici in questo modo. Da quando sono diventato capo di Hamster, ho potuto dedicarmi a ciò che voglio davvero fare, e ne sono sinceramente felice.

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Gamereactor: Quali legami emotivi personali hai con i giochi arcade e con l'arcade come luogo fisico?

Hamada: Mio padre era molto severo; Sono cresciuto in una famiglia dove i giochi erano praticamente vietati. Per questo motivo, non ho mai avuto la possibilità di prendere una console domestica come la Famicom (NES), che avevano tutti gli altri all'epoca. L'unico modo per me di vivere i giochi da bambino era andare nei negozi di dolciumi o nelle sale giochi e giocare a giochi arcade con i miei amici. Ecco perché ho iniziato ad amare così tanto i giochi arcade. Per me, i giochi arcade erano ciò che significava il gaming.

Hamster ha recentemente celebrato in grande stile il dodicesimo anniversario della sua serie Arcade Archives.

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Gamereactor: C'è qualche gioco arcade che giochi ancora regolarmente, solo per te?

Hamada: Arcade Archives pubblica un nuovo titolo ogni settimana, quindi solo restare aggiornato sulle novità mi tiene abbastanza occupato. Ho installato su Nintendo Switch ogni singolo titolo di Arcade Archives pubblicato finora, e apprezzo molto quella collezione.

Il giorno in cui andrò in pensione da questo lavoro, voglio prendermi il tempo per giocarli tutti, uno per uno.

Gamereactor: Hamster si vede principalmente come un editore, un'azienda di conservazione o qualcosa di completamente diverso?

Hamada: Prima di tutto, Hamster è un'azienda, quindi credo sia essenziale per noi operare come editori di successo e generare ricavi sostenibili.

Nel corso degli anni, Hamster ha fatto diversi tentativi per preservare i classici giochi arcade, e Arcade Archives è in realtà il nostro quarto tentativo. Purtroppo, non siamo riusciti a proseguire a lungo termine i tre tentativi precedenti. Ecco perché penso sia così importante costruire un'attività sostenibile in cui i ricavi possano essere reinvestiti nel riportare titoli ancora più classici. Stabilire questo processo è essenziale, quindi la nostra massima priorità è avere successo sia come azienda che come editore.

"Nel corso degli anni, Hamster ha fatto diversi tentativi per preservare i classici giochi arcade, e Arcade Archives è in realtà il nostro quarto tentativo. Purtroppo, non siamo riusciti a proseguire a lungo termine i tre tentativi precedenti. Ecco perché penso sia così importante costruire un'attività sostenibile in cui i ricavi possano essere reinvestiti nel riportare titoli ancora più classici."

Allo stesso tempo, penso sia altrettanto importante rilanciare giochi rari che altre aziende non si preoccuperebbero di modificare, dato che difficilmente saranno commercialmente sostenibili. In questo contesto, sono lieto che possiamo svolgere un ruolo significativo nel preservare la storia del gaming e nel riportare questi classici alle generazioni future.

Gamereactor: Quando rilasciate un classico gioco arcade su hardware moderno, cosa sperate esattamente di ricreare? Sono le meccaniche di gioco, l'atmosfera, l'atmosfera sociale o l'artefatto storico stesso?

Hamada: Credo che preservare l'atmosfera di quell'epoca sia estremamente importante. Le persone che apprezzano di più Arcade Archives sono quelle tra i 40 e i 50 anni; persone che erano bambini quando questi giochi sono stati rilasciati originariamente. Poter rivivere questi ricordi preziosi giocando di nuovo a questi giochi è qualcosa che trovo molto prezioso.

Allo stesso tempo, abbiamo anche un altro obiettivo importante. Vogliamo presentare ai giochi con cui siamo cresciuti alle generazioni più giovani e mostrare ai bambini di oggi cosa li ha resi così divertenti. Ecco perché penso sia importante non solo preservare l'atmosfera di quell'epoca, ma anche preservare i giochi in modo che le persone possano viverli come erano destinati a essere giocati, ancora oggi.

Gamereactor: Quale responsabilità pensi abbia Hamster nella storia del gaming, ora che così tanti classici arcade sono disponibili principalmente tramite il tuo lavoro?

Hamada: Penso che i giochi siano molto più difficili da preservare rispetto a libri e film. I libri possono essere conservati e tramandati alle generazioni future, e film o opere d'animazione possono continuare a esistere finché c'è un modo per guardarli.

I giochi sono diversi. Mantenere le loro animazioni, il gameplay e il suono esattamente come erano è molto più impegnativo. Con l'evoluzione dell'hardware, una delle sfide più grandi è garantire che questi giochi classici possano essere giocati esattamente come erano al momento dell'uscita originale.

È proprio questo che stiamo cercando di raggiungere. Vogliamo creare un ambiente in cui questi giochi continuino a esistere e vengano apprezzati molto tempo dopo che noi non ci saremo più.

Gamereactor: I tuoi obiettivi o ambizioni sono cambiati in qualche modo da quando hai iniziato il progetto Arcade Archives?

Hamada: L'obiettivo in sé non è cambiato. Quando abbiamo lanciato per la prima volta Arcade Archives, ho parlato di un sogno nel nostro programma Arcade Archiver: poter riportare 800 giochi arcade attraverso questa serie.

Prima di iniziare Arcade Archives, ho fatto una lista di tutti i giochi arcade che volevo rigiocare. Quando ho finito di scrivere tutto, c'erano 800 titoli in quella lista. Fin dall'inizio, il mio sogno è stato far rivivere ognuna di quelle 800 partite.

Finora abbiamo riportato 525 titoli tramite Arcade Archives, ma siamo ancora lontani dal raggiungimento degli 800. Ecco perché voglio continuare a lavorare per realizzare quel sogno riportandoli indietro, un gioco alla volta.

Rave Racer di Namco è un esempio di classico che non ha mai avuto una versione per console domestica fino a quando Hamster non ha rilanciato la versione arcade a febbraio di quest'anno.

Gamereactor: Le sale arcade erano tanto luoghi di incontro sociale quanto luoghi dedicati al gioco. Pensi che qualcosa di importante sia andato perso con il declino delle sale giochi?

Hamada: Non credo che lo spirito si sia perso. Una delle cose che rendeva i giochi arcade così incredibilmente divertenti all'epoca era che, mentre giocavi, la gente si radunava naturalmente dietro di te. La persona che giocava e chi guardava potevano godersi la partita insieme. Quel tipo di atmosfera era qualcosa che si vedeva spesso nelle sale giochi.

Ovviamente, i tempi sono cambiati, e non è più così che le persone vivono i giochi. Ma oggi abbiamo lo streaming, dove qualcuno gioca mentre gli altri guardano, chiacchierano e si divertono insieme. Il formato è cambiato, ma penso che l'essenza stessa rimanga la stessa. Da questa prospettiva, penso che oggi le persone possano divertirsi con i giochi in modo simile a come facevano in passato.

Gamereactor: Perché pensi che i giochi arcade siano ancora unici oggi, rispetto a molti giochi moderni?

Hamada: Amo davvero i giochi arcade, e ci sono molte ragioni per questo. Uno dei più importanti è che chiunque può iniziare subito a giocare. Penso che questa sia una delle loro più grandi forze.

In molti giochi moderni, puoi facilmente passare un'ora o due solo a seguire un tutorial. Spesso ci vuole molto tempo prima di poter davvero sperimentare cosa rende il gioco divertente. I giochi arcade, invece, ti permettono di inserire una moneta e iniziare subito a giocare. Non è necessario leggere un manuale o imparare molto prima; Chiunque può prendere i comandi e giocare. Penso che questa sia una delle cose fantastiche dei giochi arcade.

"Con molti giochi moderni, puoi facilmente passare un'ora o due solo a seguire un tutorial. Spesso ci vuole molto tempo prima di poter davvero sperimentare cosa rende il gioco divertente. I giochi arcade, invece, ti permettono di inserire una moneta e iniziare subito a giocare."

Gamereactor: Cosa pensi che i giocatori più giovani di oggi non sappiano, o forse potrebbero imparare, dalla cultura arcade degli anni '80 e '90?

Hamada: Attraverso Arcade Archives, ho avuto l'opportunità di parlare con molti degli sviluppatori che hanno creato questi giochi arcade originali.

Una cosa che mi dicevano spesso era che volevano offrire ai giocatori un'esperienza indimenticabile in soli cinque minuti. Il loro obiettivo era rendere ogni sessione emozionante dall'inizio alla fine, anche se durava solo pochi minuti.

Il mondo di oggi è molto diverso. Le persone hanno una gamma più ampia di opzioni di intrattenimento che mai, e i giochi si presentano in ogni tipo di forma. Puoi giocare sul telefono ovunque tu sia, ma nonostante ciò, tutti sono più impegnati di prima. Da questo punto di vista, penso che i giochi arcade degli anni '80 e '90 – che possono offrire esperienze di gioco incredibilmente divertenti in soli cinque minuti – siano sorprendentemente adatti alla vita moderna. È qualcosa a cui ho imparato a pensare e a sentire.

Gamereactor: La cultura arcade giapponese si è sviluppata in modo diverso rispetto a quella occidentale. La cultura arcade giapponese si è dimostrata anche più resiliente. Hai qualche opinione o opinione sulle differenze tra la cultura dei giochi arcade giapponese e quella occidentale?

Hamada: Sono cresciuto con la cultura arcade giapponese, quindi in realtà non so molto com'era la cultura arcade in Occidente. In realtà è qualcosa che mi incuriosisce molto, quindi se ne avrò l'occasione, mi piacerebbe davvero sapere com'era la cultura arcade lì, dal vostro punto di vista!

Gamereactor: Hai recentemente celebrato il dodicesimo anniversario di Arcade Archives. Che traguardo incredibile! Come vedi il futuro della serie Arcade Archives di Hamster? Ci sono ancora molti giochi da ripubblicare, e qual è il prossimo passo?

Hamada: Prima di tutto, grazie mille. Il fatto che siamo riusciti a portare avanti così a lungo sembra davvero un miracolo. Guardando al futuro, voglio che continuiamo a fare ciò che abbiamo sempre fatto: lavorare ogni giorno per assicurarci di poter offrire una partita ai nostri giocatori ogni settimana.

Come ho detto prima: il nostro obiettivo è 800 titoli. Abbiamo raggiunto circa 500 finora, ma ci sono ancora circa 300 partite che vorrei davvero riportare. Quindi voglio continuare a pubblicare un titolo ogni settimana e consegnare questi giochi ai giocatori di tutto il mondo.

"Il fatto che siamo riusciti a portare avanti tutto questo per così tanto tempo sembra davvero un miracolo. D'ora in poi, voglio che continuiamo a fare ciò che abbiamo sempre fatto: lavorare ogni giorno per assicurarci di poter offrire una partita ai nostri giocatori ogni settimana."

E se raggiungiamo 800 titoli di Arcade Archives, sono sicuro che la prossima cosa che dirò sarà "Puntiamo a 1.000". Voglio continuare così il più a lungo possibile e preservare quanti più di questi giochi possibile.

Gamereactor: Quali sono le sfide più grandi nel rilanciare giochi arcade?

Hamada: Una cosa che mi preoccupa sempre di più è che i circuiti originali arcade stanno gradualmente smettendo di funzionare, o semplicemente scomparendo.

Ogni volta che rilasciamo un gioco, dobbiamo prima trovare una scheda originale ed estrarre i dati direttamente da essa prima di poterlo far funzionare su hardware moderno. Ma se queste schede originali - o le EPROM contenenti i dati di gioco - scompaiono o smettono di funzionare, allora perdiamo l'opportunità di riportare quei giochi.

Ecco perché spero che riusciremo a trovare quante più schede originali possibile e preservare i loro dati finché sono ancora in funzione.

Gamereactor: Ci sono stati giochi che sono stati quasi impossibili da restaurare correttamente?

Hamada: Non posso nominare titoli specifici, ma in realtà ci sono parecchi giochi che non siamo riusciti a pubblicare perché non siamo riusciti a trovare le schede originali arcade.

Ognuno di questi giochi è stato creato da sviluppatori appassionati, e ognuno di essi ha giocatori che ci hanno passato ore interminabili. Ecco perché vogliamo continuare la ricerca di questi circuiti stampati così un giorno potremo riportare in vita anche quei giochi.

Satoshi Hamada, il capo di Hamster, in carne e ossa.

Gamereactor: Il successo commerciale delle ristampe retrò di giochi ti ha sorpreso?

Hamada: In molti modi, è un miracolo che siamo riusciti a raggiungere questo punto in cui abbiamo rilasciato così tanti giochi.

I nostri giocatori hanno sostenuto la serie settimana dopo settimana e, grazie a ciò, i titolari dei diritti hanno continuato a affidarci le loro partite preziose. Penso che ciò che siamo riusciti a ottenere insieme sia una rara storia di successo, che sembra quasi miracolosa.

Gamereactor: Quanto è difficile negoziare i diritti per i vecchi giochi arcade oggi?

Hamada: Quando l'azienda è ancora in attività, di solito non è così difficile negoziare i diritti, dal punto di vista commerciale. La sfida più grande riguarda i giochi degli anni '80. All'epoca, i giochi arcade erano realizzati non solo da grandi editori, ma anche da molti piccoli sviluppatori.

In molti casi, queste piccole aziende non esistono più, quindi può essere incredibilmente difficile determinare chi detenga i diritti oggi.

Certo, vogliamo preservare i giochi più noti dei grandi editori, ma vogliamo anche archiviare giochi meno noti di sviluppatori più piccoli. Questo è un obiettivo importante per noi e continueremo a lavorare per riportare in vita questi giochi, una partita alla volta.

Gamereactor: Pensi che gli editori moderni comprendano e apprezzino il significato storico dei loro vecchi cataloghi di giochi arcade?

Hamada: Certo, penso che i grandi publisher abbiano molto rispetto per i giochi che hanno creato nel corso degli anni. Ma allo stesso tempo, il loro mandato è molto diverso dal nostro. Come sviluppatori di giochi, hanno una responsabilità molto maggiore nel continuare a creare nuovi giochi che piacciano ai giocatori di oggi e alle generazioni future.

Tenendo questo in mente, sono incredibilmente grato che ci abbiano affidato la rinascita di questi giochi classici. Non lo vedo come se i grandi editori trascurassero in alcun modo la loro eredità. Piuttosto, hanno affidato la conservazione e le ristampe di questi giochi a un'azienda specializzata proprio in questo, concentrando le risorse di sviluppo sulla creazione di nuovi giochi.

Penso che sia una brillante divisione dei ruoli; È qualcosa che giova a tutti.

"Non lo vedo come se i grandi editori trascurassero in alcun modo la loro eredità. Piuttosto, hanno affidato la conservazione e le ripubblicazioni di questi giochi a una società specializzata proprio in questo, concentrando le risorse di sviluppo sulla creazione di nuovi giochi."

Gamereactor: Molti giochi arcade sono stati creati per durare solo pochi anni nelle sale giochi rumorose. Pensi che i loro creatori avrebbero mai potuto immaginare che la gente si sarebbe ancora presa cura di loro dopo diversi decenni?

Hamada: Da oltre dieci anni conduco un programma YouTube Live chiamato "Arcade Archiver".

Nel corso degli anni, ho avuto il privilegio di invitare molti dei creatori originali come ospiti e di ascoltare le storie dietro i giochi che hanno creato. Ogni volta che ho l'opportunità di parlare con loro, c'è una domanda che faccio sempre: "Come ci si sente a vedere un gioco che hai realizzato 30 o 40 anni fa essere ripubblicato?" Senza eccezione, sono assolutamente felici che le persone continuino ad acquistare e giocare ai loro giochi, dopo tutti questi anni.

Una delle cose che ha significato di più per me è stata sentire questi sviluppatori dire quanto siano felici di vedere persone condividere la loro gioia su X, Facebook, Instagram e altri social media. Quando hanno creato questi giochi arcade 30 o 40 anni fa, non c'erano i social media, quindi raramente avevano la possibilità di scoprire come i giocatori si sentivano riguardo al loro lavoro.

Oggi finalmente hanno l'opportunità di vedere le reazioni delle persone, sapendo che le loro partite portano ancora gioia ai giocatori. Sentirli parlare di quanto significhi per loro è stato incredibilmente gratificante anche per me. Penso che sia stata un'esperienza davvero speciale, non solo per noi ma anche per gli sviluppatori originali.

Gamereactor: Come descriveresti la duratura rilevanza culturale dei giochi arcade per il gaming come forma di intrattenimento?

Hamada: Se parliamo specificamente dei giochi arcade degli anni '80 e '90, sono stati creati in un'epoca completamente diversa. All'epoca, gli sviluppatori non avevano la grafica splendidamente dettagliata o gli ambienti 3D fotorealistici che i giochi di oggi hanno oggi.

Per questo motivo, i creatori di giochi dovevano competere su qualcos'altro: il gameplay di base. Dovevano capire cosa avrebbe reso un gioco davvero divertente. Per favore, non fraintendetemi, non sto suggerendo che la grafica moderna nasconda in alcun modo un design di gioco scadente. Quello che intendo è che, all'epoca, il gameplay era l'unico vero modo per gli sviluppatori di distinguersi dai concorrenti e attrarre i giocatori. Questi giochi dovevano reggere i loro meriti, basandosi esclusivamente sul loro gameplay.

Ecco perché credo che i giochi arcade abbiano ancora molto da insegnare agli sviluppatori di oggi. Sono pieni di idee e principi di design che restano incredibilmente preziosi ancora oggi.

Preservare e far rivivere questi giochi non significa solo preservare la storia del gaming. Credo che continueranno a essere una fonte importante di ispirazione - e persino una sorta di manuale - per chi creerà i giochi di domani.

La versione arcade di Gradius III differisce notevolmente dal porting per Super NES uscito un anno dopo.

Gamereactor: Cosa pensi che gli sviluppatori di giochi moderni possano imparare dal game design dell'era arcade?

Hamada: Come ho detto prima, penso che ci sia ancora molto da imparare dai principi fondamentali di questi giochi.

Ho avuto molte occasioni di parlare con Hideki Kamiya, il game designer dietro numerosi titoli acclamati dalla critica, tra cui Devil May Cry, Okami e Bayonetta. Parla spesso di quanto sia stato profondamente influenzato dai giochi arcade degli anni '80 e '90.

I suoi giochi sono rinomati per la loro grafica splendida e le meccaniche di gioco incredibilmente soddisfacenti, ma ciò che colpisce davvero è che ha sempre posto grande enfasi nel garantire che il gameplay di base sia coinvolgente. Ha imparato dai giochi arcade e ha portato queste lezioni nei giochi che crea oggi.

Lo sviluppo di videogiochi è cambiato enormemente da allora, ma credo che gli sviluppatori moderni possano ancora imparare molto dalle qualità essenziali che hanno reso questi classici arcade così validi. Se i creatori di oggi continueranno a costruire su queste fondamenta, credo che riusciranno a creare giochi davvero fantastici.

Gamereactor: C'è un gioco 'Santo Graal' che sogni ancora di pubblicare?

Hamada: Siamo già riusciti a riportare in vita molti dei giochi che personalmente volevo vedere rinascenti, quindi non posso dire che ci sia più un titolo specifico che sia il mio obiettivo finale.

Detto questo, ci sono ancora tantissimi giochi che mi piacerebbe davvero riportare. Abbiamo già iniziato a ripubblicare giochi arcade 3D, ma ci sono anche molti titoli degli anni '70 e '80 che vorrei ancora preservare. Spero che potremo continuare ad ampliare la nostra line-up per coprire una vasta gamma di epoche e generi.

Gamereactor: Signor Hamada, la ringrazio dal profondo del cuore per il suo tempo e la sua disponibilità a sedersi e concedere questa intervista. Sento di aver già sopportato troppo del tuo prezioso tempo, ma per la mia ultima domanda, vorrei solo sapere... Quando le future generazioni sperimenteranno questi giochi arcade tra diversi decenni, cosa speri che capiranno e sapranno delle persone e dell'ambiente che li ha creati?

Hamada: Mentre continuiamo a lavorare su Arcade Archives, spesso mi ritrovo a pensare a un futuro molto tempo dopo che non ci saremo più. Mi chiedo come i giochi con cui siamo cresciuti e amati saranno visti da quelle persone, e cosa ne penseranno.

Certo, non avrò mai una risposta a questo. Ma credo davvero che l'interesse fondamentale per questi giochi durerà. Anche se i giochi dovessero evolvere in direzioni completamente diverse nei prossimi 100 o 200 anni, voglio comunque credere che questi classici continueranno a essere apprezzati in qualche modo. È la speranza di ciò che mi fa andare avanti.

Non so come le future generazioni li apprezzeranno, ma quello che possiamo fare oggi è preservare quanti più di questi giochi possibile. Ecco perché tutti noi di Hamster siamo determinati a far rivivere quanti più di questi giochi possibile, assicurandoci così che non cadano mai nell'oblio.