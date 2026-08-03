Recensione dei manuali dei Forgotten Realms: Avventure in Faerûn e Eroi di Faerûn

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Nota: Questa recensione è stata prodotta con l'aiuto gentile di Wizards of the Coast, che ha fornito entrambi questi nuovi libri localizzati in spagnolo; ecco perché le immagini mostrate sono di queste edizioni localizzate. La versione originale in inglese è ora disponibile ed è stata pubblicata a novembre 2025.

Quando parliamo di Dungeons & Dragons, di solito abbiamo qualche ricordo o un'immagine visiva generale di ciò a cui ci riferiamo. Sì, certo, ci sono le segrete, ci sono i draghi, ci sono gli elfi, e ci sono quei strani bauli con i denti che ti farebbero venire il terrore della vita se li incontrassi nel vecchio magazzino di tuo nonno. Ma in realtà, praticamente tutto ciò che hai visto di Dungeons & Dragons - che sia nei film, in televisione, nei romanzi o nei videogiochi - si riferisce a un'ambientazione specifica all'interno di un multiverso di mondi fantasy infiniti. Almeno dalla fine degli anni '80, parlare dell'universo di D&D significa parlare del mondo di Toril, dei Forgotten Realms e più specificamente del suo vasto continente di Faerûn.

È a Faerûn (e sotto di essa) che si svolgono le avventure di Drizzt Do'Urden, insieme alle storie sul culto di Bhaal e dell'Assoluto nei giochi di Baldur's Gate e alla trama di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Eppure, nonostante abbia rappresentato uno sfondo vasto e indomito in questi media e in milioni di tavoli da gioco, il mondo di Toril rimane ancora oggi piuttosto misterioso. C'era una grande quantità di informazioni sparse in 40 anni di manuali di regole, riviste e moduli, e gran parte di quel materiale è ormai fuori stampa e ormai superato rispetto alla cronologia ufficiale. Infatti, negli ultimi dieci anni, il più grande tentativo di offrire un'espansione che ti aiutasse a ambientare i tuoi giochi di D&D a Faerûn con un minimo di coerenza è stato attraverso un volume noto come Sword Coast Adventurer's Guide, ora fuori catalogo e, a dire il vero, completamente inadeguato, poiché si concentrava esclusivamente su quella regione costiera dove tendono a svolgersi alcune delle storie più famose.

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Quindi, da un lato, c'era bisogno di raccogliere, organizzare e aggiornare tutte le informazioni disponibili sui Forgotten Realms e, inoltre, aggiornarle, allineandole alle attuali regole dell'Edizione 5.5 e offrendo a quella nuova legione di giocatori che ora si uniscono al gioco una base su cui costruire le loro nuove storie. Questi due nuovi manuali erano quindi necessari: Forgotten Realms: Adventures in Faerûn e Forgotten Realms: Heroes of Faerûn. Due volumi correlati, ma ciascuno con scopi e pubblici diversi.

Iniziamo guardando all'espansione per i giocatori, Forgotten Realms: Heroes of Faerûn. Questo volume amplia le opzioni nel Manuale del Giocatore (2024) e contiene tutto ciò che un giocatore al tavolo deve sapere in termini generali per creare un personaggio che vive davvero a Faerûn, con descrizioni dettagliate di regioni, divinità e fazioni e organizzazioni con cui potresti allearti (o antagonizzare) durante il tuo viaggio, e molto altro ancora. In termini pratici, il 75 per cento del libro è dedicato a questo: condensare la conoscenza dell'ambientazione della campagna in un unico luogo e aiutare a plasmare le personalità dei personaggi che lo abiteranno. Poi c'è la sezione sull'espansione del processo di creazione dei personaggi, con sottoclassi e retroscena specifiche di questo mondo. Vuoi essere un mercenario Firefist con sete di avventura? Abbiamo regole speciali per aiutarti a dare vita a quel personaggio. Che ne dici di un ladro con un passato criminale più oscuro, come un membro degli Zhentarim? O un bardo specializzato nella magia lunare degli elfi? La lista delle possibilità è, ancora una volta, infinita. Ma tutti i personaggi hanno una cosa in comune: la loro natura epica. Qualunque sia la loro specie, questi individui si distinguono immediatamente per le loro abilità, che superano di gran lunga quelle dell'abitante medio dei Forgotten Realms, ed è uno dei motivi per cui questo vasto mondo non è stato esplorato a fondo: solo i più forti sopravvivono per tornare e raccontare la storia.

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Heroes of Faerûn, oltre alle sottoclassi (una per ogni classe principale del gioco), aggiunge un catalogo aggiornato di oggetti e artefatti unici che si possono trovare solo nei Reami, e in realtà in aree specifiche al loro interno. Semplicemente procurarne uno per il tuo gruppo potrebbe valere la pena per un'avventura a sé stante in una campagna più ampia. Ma se c'è una cosa che rende davvero questo volume degno di essere acquistato, è avere tutto ciò che serve per eseguire la Magia del Cerchio, una nuova meccanica per gruppi di avventurieri che include incantatori, permettendo di concentrare il potere di diversi incantatori per amplificare la potenza di un singolo incantesimo. Questo può portare a modi molto creativi per risolvere i problemi – e speriamo che il Dungeon Master chiuda un occhio. Nota: Se ti va di provarci, puoi lanciare un missile magico a oltre un miglio di distanza senza mancare. È proprio lì nel libro!

Anche se il Dungeon Master troverà sicuramente altri modi per metterti in difficoltà così non puoi farlo, dipende sempre dai benefici offerti dalla magia del cerchio, e questo perché il libro—che è significativamente più grande e completo di Adventures in Faerûn—è pensato per essere un aiuto al game master. Adventures in Faerûn aggiunge informazioni molto più dettagliate sulle cinque principali regioni che compongono il continente di Faerûn, ed ha perfettamente senso che dedichi un capitolo a ciascuna di esse, perché ogni regione rappresenta o attinge fortemente a cinque generi fantasy molto distinti. Se il tuo gruppo vuole duelli magici di alto livello, portali a Calimshan; se preferiscono un'avventura più classica, sarebbe meglio portarli attraverso le Terre delle Valli; se amano incantare creature magiche e fate, le Isole Moonshae sono il posto giusto per loro; e se cercano un po' di orrore soprannaturale, potresti volerli portare nelle steppe ghiacciate della Valle del Vento Ghiacciato. Ognuna di queste regioni è completamente documentata, e non ti servirà molto più della tua immaginazione, una penna e un po' di carta per organizzare infinite avventure a Faerûn.

Inoltre, include anche due nuove appendici: una con oggetti magici esclusivi dei Forgotten Realms, e un'altra che elenca mostri o varianti di mostri che appaiono solo qui e potrebbero richiedere regole oltre a quelle del Manuale dei Mostri dell'Edizione 5.5.

Naturalmente, se ti serve un po' di ispirazione, Adventures in Faerûn offre non meno di cinquanta mini-avventure, complete del loro gancio, personaggi principali e mostri, così puoi gestirli subito al tavolo. Sono classificati sia in base al livello richiesto al partito per svolgerle sia in base alla regione in cui sono ambientate. E, come se non bastasse, se ti ritrovi a condurre una sessione per giocatori principianti che non sanno nulla del mondo dei Forgotten Realms, il Capitolo 7 include un'avventura iniziale completa per i livelli 1 al 3 chiamata 'La Biblioteca Perduta di Lethchauntos', dove possono esplorare le basi del gioco insieme a un'introduzione alle location dell'ambientazione, divinità e tesori.

Sia Forgotten Realms: Heroes of Faerûn che Forgotten Realms - Forgotten Realms: Adventures in Faerûn sono risorse preziose per giocatori e DM che desiderano ambientare le loro avventure nell'ambientazione più famosa di D&D, e un pacchetto essenziale per chi ha iniziato a giocare con le regole di D&D 5.5. Lo consiglierei anche ai giocatori che hanno appena finito Baldur's Gate 3 e vogliono saperne di più su questo mondo e sulle possibilità che offre. Dopotutto, è solo un piccolo passo per creare una scheda personaggio e giocare con i tuoi amici.