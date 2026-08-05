Le cose migliori e più strane del Giappone: Un riassunto personale

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Non era la mia prima visita nel paese, ma era la prima in 18 anni e anche l'unica volta in cui avevo davvero lo spazio per esplorare il Giappone. Visitare il Giappone e gli Stati Uniti sono in realtà piuttosto simili in modo quasi surreale: pensi di sapere tutto, di aver visto tutto, e poi improvvisamente ti ritrovi intrappolato nel mezzo della percezione che porti dietro con te per anni, forse anche decenni. Altrimenti, i due paesi non potrebbero essere più diversi, nel bene o nel male.

Vi ho già raccontato delle mie visite al Nintendo Museum e al Super Nintendo World in articoli separati dopo aver trascorso due settimane in vacanza in Giappone nella seconda metà di giugno. Entrambi mi hanno lasciato con voglia di saperne di più, e ti consiglio vivamente di darle un'occhiata (qualcosa di cui ti racconterò di più nei rispettivi articoli), ma durante il mio periodo a Tokyo, Osaka e Kyoto, naturalmente ho colto l'occasione anche per fare un sacco di altre cose geek.

Preparati. Ecco alcune impressioni casuali dal Giappone. // Jonas Mäki

Gamereactor di solito non presenta resoconti di viaggio, ma dato che Gamereactor è, dopotutto, un sito di giochi, ho pensato che sicuramente ci saranno diversi di voi che hanno sognato un viaggio in Giappone, o sono semplicemente curiosi di scoprire se molti dei vostri sogni, aspettative e preconcetti sul paese si avverano davvero. Scrivo questo bene consapevole che molti di voi hanno già visitato il Giappone più spesso di me, e certamente non sono un esperto, ma spero che le mie impressioni e riflessioni vi intrattengano e forse vi saranno comunque utili.

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Detto questo, ecco un articolo un po' disgiunto che tratta le cose che ho vissuto laggiù, con un focus interamente su ciò che ho trovato divertente, mentre il Nintendo Museum e Super Nintendo World sono trattati in articoli separati. Non intendo offrire impressioni complete o una recensione completa, solo un po' di divertimento.

Akihabara (Tokyo)

Ho visitato Akihabara nel 2008 e desideravo di tornarci. Tuttavia, molte persone online si sono lamentate che "Akiba" sia cambiato in peggio e che vecchi luoghi di culto come la sala giochi di Sega e il Super Potato shop siano diventati in gran parte un museo fatiscente e esorbitantemente costoso. E infatti, è chiaro che Akihabara non ha più la stessa atmosfera underground con negozi hentai poco conosciuti nei vicoli secondari, e sicuramente non ci sono molte cose di seconda mano che diano un buon rapporto qualità-prezzo, ma che posto meraviglioso è ancora. Akiba emana la cultura otaku, e vedere tutti i negozi di statuine, spettacolari negozi di giochi, sale giochi e cosplayer che si aggirano scalda il mio cuore da gamer in tutto il corpo.

Prendere qualcosa di gustoso da mangiare allo Shinkansen. Puoi andare da Tokyo a Kyoto e Osaka in due ore. // Jonas Mäki

Trasporti pubblici

Spostarsi tra Tokyo e Osaka non potrebbe essere più facile. Prendi una carta Suica (Tokyo) o Icoca (Osaka), sia digitale che fisica, e sei pronto per l'avventura. Lavorano su autobus, treni, distributori automatici e in molti negozi. Tocca la carta quando sali e scendi e l'importo corretto verrà detratto. Tutto è chiaramente segnalato, e l'IA o Google Maps ti diranno in modo fluido esattamente quale stazione e linea prendere.

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Animal Café

Probabilmente li hai visti online o ne hai sentito parlare. Dipende da te, ma gli amanti degli animali dovrebbero assolutamente evitarli. Ci sono alcuni locali isolati che si concentrano sulla nuova adozione, ma organizzazioni come WWF Japan e Wild Welfare hanno pubblicato ripetutamente rapporti su animali che subiscono maltrattamenti, con animali notturni come i gufi costretti a restare svegli durante il giorno per intrattenere i turisti, oltre a vivere in piccoli recinti e affrontare stress e ansia. Basta evitarli, per quanto carini possano essere i capibara.

Sale delle arcate

Quando ero in Giappone nel 2008, le leggendarie sale arcade di Sega erano ancora in giro. Tuttavia, sono stati venduti a Gigo tempo fa e sono stati in gran parte chiusi. Sono comunque ancora presenti, molto più spesso che in Occidente, e ci sono anche molti locali meno che ideali. Quelle sale giochi davvero piccole e fumose sembrano essere scomparse, ma non è affatto un problema mettere una moneta da 100 yen per un po' di azione arcade sontuosa e fingere che siamo ancora negli anni '90. Diversi di loro vendono anche noodles istantanei e simili, così puoi stare lì per un sacco di tempo.

La cultura arcade ha subito un colpo, ma ci sono ancora molte buone sale giochi giapponesi. // Jonas Mäki

Auto

Come probabilmente sapete, in Giappone guidano a sinistra, e non ho mai noleggiato un'auto quindi non ho davvero consigli su questo fronte. Ma voglio comunque menzionare le automobili, perché la flotta automobilistica giapponese è interamente a combustibili fossili. E... come svedese, sembra primitivo. Ha un odore di gas di scarico in un modo che le città svedesi non avevano da 10-15 anni, e il traffico naturalmente fa più rumore con i motori a combustibile fossile. Non puoi fare a meno di sentire che le auto sulle strade in Giappone sembrano vecchie in un paese altrimenti high-tech.

Pianeti di DesignLab

Forse sopravvalutato, ma vale assolutamente ogni singolo yen. Questa mostra d'arte virale è davvero incredibile. Se potessi consigliare solo una cosa, sarebbe di lasciare la sezione dell'acqua (la mostra è divisa in tre parti) per ultima, perché è di gran lunga la migliore. In questo modo, la tua esperienza migliora sempre di più man mano che procedi, invece che il contrario.

Donki

Anche sopravvalutato, e in realtà è solo un Rusta potenziato. Ma i prodotti giapponesi sono generalmente di altissima qualità, i prezzi sono incredibilmente bassi, spesso non si trovano altrove e il jingle di una band da ballo più irritante ma meraviglioso che si possa immaginare suona senza sosta. Un'esperienza tipicamente giapponese e deliziosa che mi manca davvero. Evita però quello di Shibuya, che è composto per il 90% da turisti (e un numero assurdo di autoproclamati influencer), folle e sudore.

Ecco quanto sei felice a Dotonbori quando vedi tutte le cose familiari dei giochi Yakuza/Like a Dragon. // Jonas Mäki

Dotonbori

È un po' come Times Square a New York. Di questo tipo, è una trappola per turisti con prezzi più alti. In ogni caso, è un luogo dove si può davvero sentire il battito della città, e quindi consiglierei sicuramente una lunga visita con molte passeggiate. E se hai giocato a Yakuza/Like a Dragon, questa è la vera ispirazione per il Sotenbori del gioco, il che significa che riconoscerai tutto e potrai vedere il simbolo iconico del granchio (e dare un'occhiata curiosa al ponte per vedere se c'è davvero un fight club illegale lì).

Gatcha

In Svezia avevamo una sorta di gatcha sotto forma di distributori automatici di gomme da masticare. Ma il concetto è enorme in Giappone e questi sono assolutamente ovunque; Ci sono molti negozi dedicati interamente ai gatcha. Puoi davvero vincere praticamente qualsiasi cosa da loro (le macchine hanno temi), da piccoli piatti di cibo a figure manga, portachiavi Nintendo, oggetti legati al sesso, capi d'abbigliamento e modelli di insetti. Non è che tu abbia bisogno di tutto ciò, è solo divertimento; Non puoi fare a meno di cercare di vincere qualcosa che in realtà non vuoi.

Ombrelli trasparenti

Se sei cresciuto guardando anime, saprai che gli ombrelli trasparenti esistono in Giappone. La prima volta che piove e entri nel konbini più vicino per comprare un ombrello trasparente a quasi nulla e poi uscire in strada, prometto che tutti gli appassionati di anime si sentiranno un po' come Emily a Parigi. In realtà ho portato l'ombrello a casa come bellissimo souvenir.

Una foto da Harajuku, ma poteva altrettanto facilmente essere Shibuya. È troppo affollato e troppo turistico, soprattutto quest'ultimo. // Jonas Mäki

Harajuku

Uno dei quartieri più pubblicizzati di Tokyo, anche se penso che si possa visitarlo una volta e poi saltarlo, a meno che tu non faccia parte di un gruppo più giovane desideroso di incontrare tanti occidentali, non ti dispiaccia la folla e ti piaccia il cosplay e/o la moda giovanile giapponese.

Coltelli

Mi sono sempre accontentato di coltelli da cucina normali senza alcuna vera conoscenza di loro, e sono stato disposto a spendere forse circa 80 sterline al massimo. I coltelli giapponesi, invece, sono di un altro livello. Non ne so ancora molto, ma costano la metà di quelli occidentali, quindi assicurati di concederti una buona offerta. Sono così incredibilmente belli e affilati che è quasi ridicolo.

Konbini

Se non sei mai stato in Giappone, è quasi impossibile capire la cultura konbini. Pensali come normali stazioni di servizio, ma senza benzina e accessori di auto. Una specie di mini-supermercato con un po' di tutto, incluso cibo... Ma tutto è di altissima qualità e a un prezzo stracciato. Il mio preferito è stato il cremoso Fami-Chiki di Family Mart, che si vende alle casse ed è uno snack incredibilmente gustoso e comodo dopo lunghe passeggiate. Ma tutto, dai loro frullati (che compri congelati e prepari tu stesso nei distributori automatici) alle polpette di riso (onigiri) e agli snack, è assolutamente fantastico. Konbini non solo è all'altezza dell'hype, ma lo supera.

Foto da Osaka, ma Tokyo è altrettanto stupenda di notte. // Jonas Mäki

Camminate serali

Tokyo e Osaka sono sempre spettacolari, ma quando si accendono le luci, è come essere trasportati in Ghost in the Shell o Cyberpunk 2077. È incredibilmente bello semplicemente passeggiare e assorbire l'atmosfera.

Cibo

Probabilmente non devo dirti che il cibo giapponese è delizioso, dato che spesso è considerato la migliore cucina al mondo. Quindi assicurati di gustare piatti come yakiniku, shabu shabu, tonkatsu e altri piatti il più possibile. Allora perché lo sto dicendo? Beh, perché voglio esortarvi a non ascoltare gli influencer gastronomici. Ci sono tantissime raccomandazioni con code enormi, ma il cibo non è migliore (anzi, è peggiore) che in qualsiasi posto a caso vicino. Ignora le cose virali, scegli semplicemente quello che ti sembra interessante. Il peggior ramen che ho mangiato in Giappone è almeno buono quanto il migliore che abbia mai mangiato in Svezia.

Mini-templi e bambù

Camminare in Giappone è meraviglioso. Tutto è molto diverso da casa, ma mentre i posti più famosi hanno il loro fascino e fascino, sono quasi le piccole cose che ricordo meglio. Camminare attraverso le zone residenziali nel centro della città e imbattersi in un piccolo boschetto di bambù, imbattersi in un bellissimo tempio proprio di fronte a una sala giochi, o improvvisamente davanti a un santuario shintoista mentre cerchi un buon posto per ramen. Queste esperienze sono ovunque, quindi conceditele pure.

Ovunque tu vada, vedrai piccoli templi che stuzzichiano la tua curiosità. // Jonas Mäki

Nintendo Store Osaka

C'è un Nintendo Store a New York e uno a Tokyo, ma nessuno dei due si avvicina al colosso di Osaka. Se vuoi immergerti nella meravigliosa merchandising Nintendo - dai bollitori ai poncho da pioggia, biscotti Donkey Kong, grembiuli di Splatoon, magliette di Zelda e asciugamani di Animal Crossing - questo è il posto giusto.

Città di Nipponbashi Denden

L'equivalente di Akihabara a Osaka. Non ero mai stato qui prima, ma mi chiedo se questo non sia ancora meglio, anche se un po' più piccolo. I prezzi sono migliori, è più facile trovare prodotti di seconda mano e non è così affollato. Un must per i giocatori.

Odaiba

Un'isola artificiale al largo della costa di Tokyo, con due centri commerciali e molta architettura futuristica. Se ti piace fare shopping, penso sicuramente che dovresti andare qui. Troverai tutti i negozi che potresti desiderare: enormi sale giochi, cibo davvero buono e, semplicemente, un'esperienza brillante in una grande città. Una cosa che però non vedrai è la statua del Gundam alta 20 metri, che, incredibilmente, verrà rimossa ad agosto. Non so se verrà sostituito da qualcosa, ma lo spero davvero, perché essere accolti da un Gundam a grandezza naturale è stato tipicamente giapponese e accogliente.

Vale la pena visitare Odaiba? Se ti piace fare shopping e vuoi un'esperienza abbastanza moderna, allora sì. Ma la statua del Gundam dovrebbe essere rimossa nei prossimi giorni, anche se probabilmente sarà sostituita da qualcosa di nuovo. // Jonas Mäki

Contenitori

Probabilmente hai sentito quanto sia difficile trovare bidoni in Giappone. Anche se non si vede rifiuti da nessuna parte (l'unica volta che ho visto qualcuno buttare spazzatura per strada erano turisti), ci sono quasi nessun bidone. Ma la voce è esagerata. Esistono sicuramente, e anche se potresti dover portare i rifiuti con te più spesso che in Occidente, puoi smaltirli nei centri commerciali, nelle stazioni ferroviarie e così via.

Parco

Un centro commerciale a Shibuya (di cui scriverò più avanti). Volevo solo menzionarlo perché il sesto piano è pieno di negozi dedicati a cose come Capcom, Godzilla, JoJo's Bizarre Adventure, Nintendo, Pokémon, Sega e altri. Shopping meraviglioso (anche se Nintendo ha un negozio molto migliore a Osaka, e lo stesso vale per Capcom) che non devi perderti.

Prezzi

Lo yen giapponese è incredibilmente economico. Avevo già sentito parlare di quanto siano economiche le cose per un occidentale in Giappone, ma non avevo ancora capito la portata della cosa. Ora sì, e posso dirti che i prezzi di assolutamente tutto sono così bassi che non crederai ai tuoi occhi e quasi ti sentirai in imbarazzo quando paghi. Direi persino che i pasti nei ristoranti costano circa la metà, e in alcuni casi anche meno. Certo, il viaggio qui costa un po', ma il costo della vita nel paese significa che una vacanza in Giappone non è complessivamente più costosa rispetto ad altre destinazioni popolari.

Ci sono musei dei Samurai Ninja sia a Kyoto che a Tokyo. Non perderli. // Jonas Mäki

Sushi a nastro trasportatore

Puoi trovarlo anche in alcuni posti in Occidente, ma in Giappone lo troverai ovunque, sia con varietà più interessanti che di qualità superiore. Assicurati di provare cose che non hai mai assaggiato prima. Non avevo idea che il riccio di mare fosse così incredibilmente delizioso.

Museo dei Ninja Samurai

Un ottimo consiglio che vorrei consigliare ad Asakusa, Tokyo. Oltre a una buona panoramica storica con molto da vedere, include anche l'addestramento con le shuriken (stelle da lancio). Io, appassionato di ninja, ne ho comprato uno da portare a casa? Forse...

Sanrio Café

Da uomo di 49 anni, probabilmente non sono il pubblico di riferimento per la rosa brillante e zuccherata Hello Kitty e la sua banda, ma chi se ne importa? Ero con una bambina di undici anni e, per il suo bene (anche se non farò finta di non essere curioso), abbiamo prenotato una cerimonia del tè al Sanrio Café di Harajuku. Ci aspettava cibo a tema Hello Kitty, inaspettatamente buono, insieme a bevande analcoliche molto gustose e qualche shopping selvaggio di Sanrio.

Il Sega Store è considerevolmente più piccolo rispetto agli equivalenti Nintendo, e un po' troppo focalizzato sui gadget moderni. Ma... Ci sono ancora molte scoperte fantastiche da trovare, e il negozio è assolutamente splendido. // Jonas Mäki

Sega Store Tokyo

Uno dei posti che aspettavo con ansia di visitare a Tokyo era il Sega Store. Si trova nella già citata Parco. È molto più piccolo rispetto al Nintendo Store e, purtroppo, si concentra un po' troppo sulla Sega moderna. Mi sarebbe piaciuto vedere più cose divertenti e stilose, dall'era Master System fino all'era Dreamcast (anche se c'è un po'), ma vale davvero la pena visitarlo per gli appassionati di giochi di ruolo Atlus, Yakuza/Like a Dragon e Sonic. C'è anche ottimo merchandising Sega; Ho comprato una borsa per i prodotti da toeletta, una maglietta e una tazza, tra le altre cose.

Shibuya

Un posto che devi assolutamente visitare, ma come Harajuku, penso che una volta sia sufficiente. Shibuya puzza male, è piena di turisti, il cibo è più costoso ma di qualità inferiore, e lo trovo piuttosto stressante. Dovresti assolutamente vedere il famoso Shibuya Crossing, e ci sono cose divertenti come il già citato Parco, ma probabilmente questo è il quartiere che mi piace di meno a Tokyo tra quelli che ho visitato.

Cibo di strada

Il concetto di food truck non sembra aver preso piede in Giappone, ma c'è ancora molto street food in giro, e gran parte di esso è incredibilmente gustoso. Assicurati di provare ogni tipo di cosa, soprattutto il takoyaki (molto comune a Osaka).

Ovviamente dovresti visitare i templi, ma cerca di andare presto o tardi. Ci sono davvero tantissimi visitatori e turisti nei più grandi. // Jonas Mäki

Esente da tasse

Porta con te il passaporto quando fai acquisti in Giappone, poiché spesso hai diritto a acquisti esenti da tasse. Questo significa che i prezzi già ridicolmente bassi in Giappone vengono ulteriormente ridotti. Alcuni posti ti danno i soldi direttamente in mano, altri tramite un'app, altri tramite email dove devi inserire il numero della carta per il rimborso, e altri ancora tramite un banco speciale. Tuttavia, non devi consumare o utilizzare i beni esenti da tasse durante il tuo soggiorno in Giappone, altrimenti non sarai idoneo. Questo è difficile da monitorare e il sistema cambierà quindi il 1° novembre. Da quel momento in poi, riceverai tutti i rimborsi esenti da tasse in aeroporto in un'unica transazione, e potresti dover mostrare i beni per confermare che non siano stati utilizzati.

Templi

Avrei voluto visitare più templi e siti simili, e sono riuscito a vedere, tra gli altri, i magnifici Senso-ji e Zōjō-ji (con sei tombe dello shogun) a Tokyo. I templi meritano sicuramente una visita, sono incredibilmente belli e ricchi di storia. La maggior parte, tuttavia, sono ricostruzioni; Tokyo fu praticamente rasa al suolo proprio come Berlino durante la Seconda Guerra Mondiale, cosa che vale la pena ricordare. Inoltre, assicurati di visitare presto o tardi, perché ci sono un numero assurdo di turisti.

Turisti

Turisti, sì. Ovviamente è piuttosto ipocrita lamentarsi di loro quando sei uno di loro, ma personalmente preferisco vedere un Giappone almeno un po' più "giapponese" (questo vale per le visite in qualsiasi paese). A Tokyo, è davvero incredibile in molti posti, come Harajuku e Shibuya (dove credo davvero che ci siano più turisti che giapponesi in molte strade). Inoltre, ci sono un numero sorprendente di turisti che non si sono nemmeno preoccupati di controllare le regole base del Giappone. La gente si ammassava negli ascensori, getta rifiuti nei posti sbagliati, fa baccano nella metropolitana e si comporta fuori luogo nei luoghi sacri. Non essere mai uno di questi; i giapponesi stanno diventando sempre più impazienti con i turisti e stanno introducendo regole più severe. Non ci piace quando le persone dall'estero si comportano male nel nostro paese, e i giapponesi non sono diversi sotto questo aspetto.

Dovresti provare UFO Catchers, solo per l'esperienza e per avere la possibilità di vincere qualcosa di davvero stravagante e giapponese. // Jonas Mäki

Giapponese tranquillo

Questo è in parte collegato a quanto sopra, ma è davvero affascinante quanto siano silenziosi i giapponesi nella metropolitana o, soprattutto, negli ascensori. Nella metropolitana si vede la gente parlare, ma il volume è così basso che non si sentono, e negli ascensori è un silenzio totale. È piacevole e affascinante.

Acchiappappa-UFO

Includo anche i giochi di cronometraggio e i giochi di lancio degli anelli in questa categoria, cioè giochi in cui devi usare l'abilità per cercare di vincere premi. Spesso è difficile e gli artigli sono quasi irrealisticamente deboli, il che significa che sembra sempre che tu stia per vincere, finché non ci riesci più. Personalmente, mi sono appassionato ai giochi di lancio degli anelli dove devi cercare di mettere un anello sopra un gancio, il che mi ha fatto guadagnare dei premi. Proprio come con i gacha menzionati sopra, è troppo divertente e troppo giapponese per resistere, e anche qui ci sono assolutamente ogni sorta di premi (senza esagerazioni; dal succo alla carta igienica, dai portachiavi a forma di chip, ai peluche Sonic e alle statuine hentai).

Uniqlo

So che Uniqlo è disponibile anche qui, ma il marchio è giapponese e la gamma è molto più ampia, i negozi sono più grandi e i prezzi molto più bassi. Approfitta al massimo dell'opportunità di acquistare tanti abbigliamento giapponese di alta qualità, molti con design davvero cool e tipicamente giapponesi. Il negozio principale si trova a Ginza, vale davvero la deviazione, e non perderti nemmeno la catena gemella, GU.

Non si può davvero sottolineare abbastanza quanto sia grande la cultura dei distributori automatici, ed è assolutamente meravigliosa. // Jonas Mäki

Distributori automatici

Sicuramente tutti sanno che in Giappone ci sono tantissimi distributori automatici, ma anche se l'hai sentito (o l'hai visto tu stesso - questo è stato il mio secondo viaggio in Giappone alla fine della giornata), è impossibile non rimanere stupiti dalla quantità impressionante. È praticamente impossibile trovarsi in una grande città come Osaka, ad esempio, senza vedere diversi distributori automatici. E ancora una volta, alta qualità e a buoni prezzi, oltre a zero atti vandalici, anche su macchine isolate su strade deserte. In Europa, purtroppo sarebbe stato impossibile.

Manzo Wagyu/Kobe

Questo viene pubblicizzato ovunque, e ho la sensazione che oggi significhi poco o nulla. Se ti va di provare wagyu o manzo Kobe, fai le tue ricerche e scegli buoni posti. Ad Akihabara ho mangiato un pessimo panino al wagyu, mentre a Osaka ho mangiato uno yakiniku assolutamente celestiale con wagyu di prima qualità che ha dimostrato chiaramente quanto questa carne possa essere superiore.

Onestà

E l'onestà giapponese? Beh, durante il mio periodo in Giappone, ho visto persone lasciare portafogli, telefoni cellulari e borse su un tavolo mentre andavano a ordinare cibo o a comprare da bere. Nel primo hotel in cui abbiamo alloggiato, ho chiesto se c'era spazio per il deposito bagagli visto che non potevamo fare il check-in prima delle 15:00 (erano le 09:00 all'epoca), e c'era. Si scoprì, però, che non avevano chiuso le borse a chiave; Invece, furono lasciati completamente all'aperto alla reception, nascosti in un angolo dove il personale non poteva nemmeno vederli, e c'erano già diverse altre borse. Chiunque avrebbe potuto entrare e prenderli.

Il nostro ultimo giorno dovevamo visitare il Palazzo Imperiale a Tokyo, ma solo un'ora prima ero uscito e avevo comprato un vero coltello da cucina (vedi la parte sui coltelli). Mi sono reso conto che, come previsto, c'erano delle guardie al cancello e ho pensato che non ci avrebbero permesso entrare. Hanno controllato le nostre cose, notato il coltello decisamente pericoloso, ma ci hanno fatto entrare con l'avvertimento che non ci era permesso usare il coltello nei posti... Quindi sì, il Giappone è ancora unicamente onesto.

... E infine, dobbiamo menzionare ancora una volta il cibo. Dal semplice cibo di pronto mercato al cibo di strada, dolcetti e ramen, fino a piatti più raffinati. Lo standard è altissimo. Mangia! Spesso e in abbondanza. Le calorie non contano quando sei all'estero! // Jonas Mäki

Spero vi sia piaciuto leggere questo; Se hai altre domande, chiedi pure e cercherò di rispondere, e sentiti libero di condividere i tuoi consigli.

Jonas Mäki