Tad e la Magic Lamp: parliamo con Enrique Gato di Tadeo Jones 4 e di come l'IA possa cambiare l'animazione

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Tadeo Jones, o Tad, l'esploratore perduto come è diventato anche conosciuto a livello internazionale, è il più grande franchise animato della Spagna. Creato nel 2004, a partire da un cortometraggio di Enrique Gato, ha dato vita a film, videogiochi, fumetti, merchandising, e ora il quarto film uscirà in Spagna: Tad e la lampada magica esce il 26 agosto e sarà un successo a fine estate in un'estate molto prolifica al botteghino.

Enrique Gato diresse il cortometraggio originale di Tadeo Jones quando aveva 27 anni, e non avrebbe mai immaginato che il personaggio sarebbe diventato così popolare. "Non c'è modo di immaginare una cosa del genere. Da giovani si hanno grandi sogni, ma questo è davvero troppo", ci ha detto Gato dopo averlo incontrato al Museo Archeologico di Madrid per il tour stampa organizzato da Paramount Pictures.

Durante il nostro tempo con Gato, abbiamo parlato delle ispirazioni archeologiche dietro i film (una parodia dei film di Indiana Jones), di come essere padre lo abbia spinto a cambiare idea su Tadeo/Tad come personaggio, e di Intelligenza Artificiale, con questo quarto film di Tadeo Jones che è in realtà uno dei primi a parlare della situazione attuale di come l'IA stia cambiando le nostre vite: "Dobbiamo dare forma all'IA in modo che ci sia utile, non un sostituto per noi. Noi, come esseri umani, siamo quelli che devono decidere cosa deve essere l'IA".

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Tad e la lampada magica: Intervista con Enrique Gato

Quando hai creato Tadeo Jones più di 20 anni fa, immaginavi che il franchise sarebbe arrivato al punto in cui si trova oggi?

No, non c'è modo di immaginare una cosa del genere. Voglio dire, è diventato il più grande franchise di animazione in Spagna di sempre. Da giovane hai grandi sogni, ma questo è davvero troppo. Non avremmo mai immaginato una cosa del genere.

Ti piace indagare e trovare riferimenti e ispirazioni per ogni film, dato che ognuno è ispirato a diverse località storiche?

Alla fine, penso che ciò che mi piaceva davvero da giovane fossero i film d'avventura degli anni '80, dove ci sono grandi avventure ambientate in luoghi storici e archeologici. Questa è la vera ispirazione dietro questi film.

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Ogni volta che iniziamo un nuovo film, immagino dove vorrei che accadesse la storia. Mi ricorda tutti quei vecchi film. Con questo film in particolare, abbiamo dovuto esplorare molti luoghi e riflettere su com'era il mondo inca nel XVI secolo. Questa è stata una delle sfide più grandi, ed è stato incredibile esplorarlo attraverso il film.

Dopo quattro film, ora vediamo Tad come padre, e anche lui lotta con la Mummia, che è quasi come un altro figlio. Le tue esperienze personali hanno influenzato le sceneggiature?

Assolutamente. Per anni non volevo fare di Tad un padre perché non sentivo di avere l'esperienza giusta per parlarne onestamente. E ora, all'improvviso, con questo quarto film, beh, ora sono stato padre anch'io, e so benissimo cosa significa essere padre.

Ho un figlio di 16 anni, e ora sento di aver avuto un'esperienza per parlarne dal cuore. E, beh, alla fine stiamo anche facendo un film molto più emotivo di prima, e volevo che tutto questo fosse collegato. Provare l'emozione della comprensione dell'essere padre, e per me questa è probabilmente la cosa più importante di questo film.

Questo film parla molto di intelligenza artificiale. C'è un personaggio che mostra sia le sue virtù che i suoi limiti. Hai sempre avuto intenzione di affrontare il tema dell'IA in modo così diretto?

No, per niente. Voglio dire, è qualcosa che abbiamo scoperto durante lo sviluppo della sceneggiatura, e devo dire che di solito non mi piace aggiungere tecnologia a questo tipo di film, soprattutto per quello che ti ho detto sullo spirito dei film d'avventura degli anni '80, dove tutto era analogico, non digitale. Ma all'improvviso, con questo personaggio, quando è venuta fuori l'idea, ho capito che questo è il momento giusto per parlarne.

Il mondo intero ha paura dell'IA e, alla fine, volevo mostrare questo messaggio che l'IA è solo uno strumento. È qualcosa che deve essere utile per gli esseri umani, non un sostituto degli umani. Alla fine, quello che mi piace pensare è che dobbiamo dare forma all'IA in modo utile per noi, non come sostituto. Noi, come esseri umani, siamo quelli che devono decidere cosa deve essere l'IA.

L'idea è dire che dovremo vivere insieme. Perché succede che tutti nel mondo abbiano paura dell'IA, ma tutti nel mondo usano l'IA ogni singolo giorno e vogliono usarla, anche sapendo di averne paura. Quindi, immagino che alla fine sia come trovare la risposta a cosa deve essere l'IA. Deve essere utile per gli umani, non un sostituto degli umani.

Avresti mai immaginato che avremmo avuto conversazioni come questa sulla tecnologia che influenza la creazione artistica?

Beh, alla fine, il nostro mondo, il mondo dell'animazione 3D, nasce dall'evoluzione dell'animazione 2D verso l'animazione 3D, e questo è grazie alla tecnologia. Quindi, siamo molto abituati a lavorare con la tecnologia. Era difficile immaginare a che punto saremmo arrivati oggi, oggi, nel 2026.

Ma abbiamo vissuto molte rivoluzioni nel nostro settore, nell'industria dell'animazione. Abbiamo visto molti modi di fare animazione nel nostro settore. E questo sarà un altro. Ma la differenza questa volta è che non è una tecnologia nuova solo per l'animazione, è una tecnologia nuova per il mondo intero.

Quindi, dovremo capire che ci vorranno almeno cinque anni per capire dove sta andando a parare, perché ora è molto difficile capire la risposta.

Come si è comportata la saga Tadeo Jones a livello internazionale? È un enorme successo in Spagna, ma quanto è popolare all'estero?

Beh, Tad è un film che viene distribuito in tutto il mondo. Voglio dire, attraverserà 46 paesi, credo, nei prossimi due mesi. Quindi, direi che è più popolare in America Latina, qui in Spagna, in alcuni paesi, in Francia, Belgio, Corea del Sud. Ma la cosa più importante probabilmente è qui in Spagna e America Latina. Quelle sono le parti più grandi del mondo.

Fai questi film pensando al pubblico spagnolo e latinoamericano, oppure punta a qualcosa di più universale?

Mi piace sempre parlare un linguaggio universale nei film, ma è vero, soprattutto in questo film... Direi che in tutti i film c'è sempre un po' di questo: mi piace mostrare la cultura spagnola in un modo o nell'altro in ogni singolo film. Eppure, ci sono alcune cose più tipiche in questo film legate alla Spagna che forse non sono perfettamente comprese nel resto del mondo.

Ma ho sempre questa idea nella testa che, beh, improvvisamente, tutto il mondo sta guardando programmi TV coreani o cose simili, dove succedono molte cose che non capisci del tutto, ma pensi, beh, questa è una questione culturale di quella parte del mondo. Quindi non ho più paura di mostrare esplicitamente cose sulla Spagna che forse non tutti nel mondo capiranno.

Infine, avete già idee su come potrebbe evolversi il franchise, sia nei film futuri che in altri media come giochi e fumetti?

Sì, molto. Voglio dire, non sai mai esattamente quale delle idee che abbiamo mai sviluppato sarà la prossima. Ma sì, ovviamente, ci sono sempre molte idee da sviluppare. Questa è probabilmente una delle cose migliori del personaggio, giusto? È un po' infinito riguardo alle cose di cui puoi parlare, esplorare, ecc.