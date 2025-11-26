Articolo tributo: PlayStation 2 compie 25 anni

HQ

Le generazioni erano molto più brevi 30 anni fa e circa cinque anni erano considerati normali. Dal 1995 in poi, quindi, ci fu un flusso costante di hardware interessante con il potenziale di diventare qualcosa. Prima Playstation e Saturn, poco dopo Nintendo 64, e poco dopo Dreamcast. Inoltre, c'erano molte altre opzioni.

Questo mi ha fatto sembrare la PlayStation molto datata dopo solo un anno circa (e diciamolo, la considero una seria candidata a miglior console di sempre). Una volta giocato Sonic Adventure e Soul Calibur in particolare su Dreamcast, era difficile tornare indietro. Ma la PlayStation era ancora forte e aveva sceso parecchio di prezzo alla fine degli anni '90, ed era chiaro che nemmeno Nintendo poteva competere con Sony, che era destinata a restare.

Il fedele servitore di Sony compie oggi 20 anni; è stato pubblicato in Europa il 24 novembre 2000.

E nonostante il mio amore per Dreamcast, non c'è dubbio che sia stata con PlayStation 2 che la generazione è davvero decollata. Prima del rilascio, siamo stati sommersi da informazioni su cosa fosse capace l'Emotion Engine, e nei notiziari si parlava di come i dittatori volessero mettere le mani sulla console per poterne usare la potenza di calcolo superiore per creare missili ancora più pericolosi. Inoltre, i giochi erano su quel misterioso formato DVD. Un formato che permetteva di guardare film senza doverli riavvolgere.

Aggiungi a questo un design che, per la prima volta, gridava un elegante salotto high-tech piuttosto che un giocattolo, poteva essere posizionato di lato come un PC, e avevi un pezzo di attrezzatura che sarebbe passato alla storia. All'epoca scrivevo per un sito chiamato TVspel.nu, ma non abbiamo avuto console iniziali; è stato nella data di uscita che ho potuto ritirare la mia unità. Non c'erano giochi che mi piacessero davvero, così ho comprato SSX e Timesplitters.

Per un paio d'anni, sono state rilasciate console grandi e di successo praticamente ogni anno.

E questo è stato molto fortunato, perché SSX e poi soprattutto SSX Tricky sarebbero diventati i miei preferiti personali, e Timesplitters mi piaceva così tanto che poi ho scritto una recensione di Halo: Combat Evolved lamentandomi che il suo multiplayer non fosse altrettanto buono. Dato che il Dreamcast è morto nello stesso periodo, la PlayStation 2 era praticamente indipendente sul mercato. Anche Microsoft e Nintendo avevano console in cantiere, ma non sarebbero state rilasciate fino a un anno e mezzo dopo.

Inoltre, in modo insolito, la PlayStation 2 era retrocompatibile. Quindi i tuoi giochi PlayStation funzionavano perfettamente sulla nuova console Sony, il che significava che c'erano molti titoli da godersi fin dall'inizio.

Il suo predecessore, la Playstation, è stato estremamente popolare ed è arrivato al momento giusto.

Tutte queste cose hanno lavorato insieme per rendere le vendite di PlayStation 2 assolutamente esplosive. Certo, c'erano cose che mi infastidivano un po', come il fatto che avesse solo due porting di controllo (sia Nintendo 64 che Dreamcast ne avevano quattro, e anche le successive GameCube e Xbox quattro), ma nel complesso era un pacchetto molto completo offerto da Sony e il fatto che riproducesse DVD era un enorme vantaggio che aiutava notevolmente a stabilire il formato come sostituto veloce e affidabile della VHS.

Anche Sony aveva molte cose divertenti in gioco, tra cui spazio per il disco rigido nella console stessa e il lancio di un kit ufficiale per trasformare la console in un computer Linux completo di tastiera e mouse (un'idea che poi scomparve, ma fu riportata di nuovo quando uscì la PlayStation 3). La PlayStation 2 era quindi ben posizionata quando arrivarono successivamente GameCube e Xbox - e dato che la PlayStation 2 aveva già un anno e mezzo all'epoca, Sony poteva facilmente ridurre il prezzo del dispositivo, rendendolo molto più economico rispetto ai due formati più potenti.

Non dover comprare un DVD extra è stato un enorme punto di forza per PlayStation 2.

È stato aiutato anche dal fatto che Nintendo aveva ancora una volta scelto di complicarsi le cose con una console e, cosa più importante, un controller che sembrava un giocattolo, completo di piccoli dischi che non contenevano molto - e non funzionava nemmeno come lettore DVD. Microsoft, invece, lanciò una console molto costosa e quasi completamente priva di giochi giapponesi, cosa estremamente importante all'epoca, e non poteva nemmeno riprodurre DVD (a meno che non acquistassi un accessorio).

La PlayStation 2 continuò così a crescere sempre di più, e il suo dominio fece sì che gli sviluppatori si impegnassero davvero a sfruttare al massimo l'hardware e impararono a gestirlo in modi sorprendenti. In effetti, la PlayStation 2 non impressionò molto al momento del suo lancio, e per molto tempo si pensò che fosse paragonabile al Dreamcast (che aveva anche alcuni vantaggi tecnici), ma verso la fine colpì così tanto che GameCube e Xbox non beneficiarono mai davvero del vantaggio prestazionale.

Il successo di PlayStation 2 è stato dovuto in gran parte al fatto che tutti hanno giocato, applauditi con entusiasmo da amati titoli casual come (da sinistra) Singstar, EyeToy, Dance Dance Revolution e Guitar Hero.

Inoltre, poiché la console era unica in termini di hardware e immensamente popolare, molti giochi arrivarono solo su PlayStation 2. Non come presunte esclusive, ma non aveva senso cercare di convertirle in formati molto meno popolari della concorrenza. Quindi, se volevi giocare a titoli come Castlevania: Lament of Innocence, Guitar Hero, Suikoden III, Zone of the Enders e Xenosaga Episode I, ti serviva una PlayStation 2.

I giochi sono quindi forse la carta più forte per PlayStation 2. Dreamcast, GameCube e Xbox sono tutte console incredibili con tantissimi giochi esclusivi fantastici - ma nessuna può eguagliare la PlayStation 2 in quantità e qualità. C'erano così tante cose che divenne uno standard ovvio. E anche Sony stessa ha contribuito a farne il formato, rendendolo il formato più venduto di tutti i tempi con 160 milioni di unità.

Per molto tempo sembrava che PlayStation 2 sarebbe rimasta incontestata come console più venduta, ma la Switch è in realtà vicina dietro con oltre 154 milioni di console vendute. Tuttavia, è improbabile che salga di sei posizioni.

È stato su PlayStation 2 che abbiamo conosciuto per la prima volta Ratchet & Clank, Sly Cooper, God of War, Killzone e Singstar, tra gli altri, mentre le terze parti ci hanno viziati con Monster Hunter, Kingdom Hearts, Yakuza, Devil May Cry e molto altro. Tenendo questo in mente, ho pensato, proprio come con l'articolo tributo a Xbox 360, di concludere con i miei cinque migliori giochi per il formato (dove ho scelto di avere solo un gioco per serie per varietà), seguiti da cinque preferiti personali che mi sono piaciuti molto e che voglio mettere in evidenza perché li considero importanti.

Da sinistra: GTA: Vice City e God of War.

Baldur's Gate: Alleanza Oscura, SSX Tricky, Soul Calibur II.

I cinque migliori giochi per PlayStation 2:



Grand Theft Auto: Vice City - Per me, questo rimane il migliore della serie. Sembrava un po' surreale mettere un simulatore di Miami Vice dalla parte sbagliata della legge.

God of War - L'azione in terza persona giapponese è sempre stata un genere preferito, ma lo studio Santa Monica ha dimostrato che anche l'Occidente può mantenersi, spolverando un'azione incontrollabilmente cool che ha reso Kratos una star mondiale.

Baldur's Gate: Dark Alliance - Uno dei migliori giochi co-op che abbia mai giocato. Grafica eccellente, tantissimi contenuti e una quantità ingestibile di bottino meraviglioso.

SSX Tricky - Questa è stata l'ultima volta che mi sono seduto e ho provato a battere record più e più volte agli stessi termini degli anni '80 e '90. Abituante, divertente, melodioso e che ha perfettamente raccontato quell'epoca.

Soul Calibur II - La versione GameCube con Link è la più iconica, ma in termini di gameplay, Heihatchi è stato il più interessante come personaggio esclusivo in un vero e proprio brillante picchiaduro.



Da sinistra: Ronzio e Terreno Infestante.

Katamari Damacy, Mister Mosquito e la riserva.

Cinque giochi preferiti per PlayStation 2:



Buzz - Giocare a un quiz sotto la direzione di Felix Herngren con controller a mano dedicati è stato incredibilmente divertente e ben fatto. Ha bisogno di un ritorno.



Haunting Ground - Capcom offriva survival horror prima che diventasse una cosa in un gioco purtroppo dimenticato. Fiona valeva una carriera.



Katamari Damacy - I giochi giapponesi possono essere davvero strani, ma pochi sono così strani come questo. Rotolare una palla appiccicosa potrebbe non sembrare molto divertente... Ma lo era.



Mister Mosquito - Sicuramente non è il gioco migliore, ma da nordico ero naturalmente affascinato da un simulatore di zanzare molto prima che la tendenza per simulatori insoliti decollasse.



Rez - Uno degli ultimi giochi per Dreamcast è arrivato anche su PlayStation 2 ed era altrettanto valido sulla console Sony. Uno dei giochi di puzzle più iconici di sempre.



La versione snella della PlayStation 2 è una delle più attraenti mai realizzate.

Così... Congratulazioni alla console più venduta di tutti i tempi nel mondo dei videogiochi. Potrebbe aver compiuto 25 anni questa primavera quando è stato lanciato in Giappone, ma per noi in Europa è stato il 24 novembre 2000 che abbiamo conosciuto per la prima volta il monolite nero come il carbone.