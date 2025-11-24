Articolo tributo: Xbox 360 compie 20 anni

HQ

L'anno prossimo Xbox compirà 25 anni e Microsoft ha già segnalato che sarà una celebrazione spettacolare con Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day e Halo: Campaign Evolved. La Xbox originale era, sotto molti aspetti, una console davvero incredibile che offriva molte innovazioni, come il primo hard disk standard, cavi molto lunghi al controller (fino ad allora erano così corti da non poterli usare senza staccare la console o stare vicino alla TV) e la rivoluzionaria Xbox Live.

Il modello originale con i suoi menu Blades rimane iconico.

Sfortunatamente per Xbox, ha incontrato PlayStation 2. La console più venduta di tutti i tempi (anche se ora la Switch 2 le sta sfiorando). Nonostante molti grandi giochi e prestazioni nettamente superiori, fu un flop e il sogno bagnato di un pirata. Era facilissimo copiare i giochi, e la sua affinità con i PC significava che presto girava anche emulatori, fungeva da stazione multimediale e molto altro. La perdita per Microsoft è stata monumentale, e ci sono state speculazioni dilaganti su quanto soldi avrebbero perso per la Xbox.

Questo significava che in realtà fu sostituito dopo poco più di tre anni in Europa (quattro anni negli USA) dalla Xbox 360. Un tempo davvero vergognosamente breve, uno dei cambiamenti generazionali più brevi di sempre. Fortunatamente, ciò che sarebbe successo fu ancora meglio. Nel 2003, l'ex capo di Sega of America era andato da Microsoft, Peter Moore, e aveva una visione da spendere.

Il suo predecessore durò poco più di tre anni in Europa prima di essere sostituito.

Così, insieme a un team solido, hanno creato la Xbox 360, uscita nel 2005. Così presto che ha colto completamente di sorpresa la concorrenza (e Microsoft stessa, come si è poi visto), ed è stato incredibilmente innovativo. Hard disk rimovibile, supporto grafico HD, controller wireless, Achievement, molte delle funzionalità online che oggi diamo per scontate e molto altro ancora. Inoltre, l'uso di DVD, l'assenza di HDMI (al lancio) e le schede Wi-Fi vendute separatamente hanno mantenuto basso il prezzo.

In definitiva, un design brillante con alte prestazioni e, dopo molto tempo con console giapponesi che avevano soluzioni strane e super specializzate, fu considerato un miracolo svilupparlo. Questo significava che anche i primi giochi partivano a un livello molto alto, e quando un anno dopo ebbe concorrenza sotto forma di PlayStation 3 e Wii, fu lanciato Gears of War, che superò completamente tutto ciò che avevamo mai visto su una console prima.

Questo ha dominato il reportage sulla console, ma uno sforzo di garanzia ha permesso a Microsoft di evitare il peggio delle critiche.

C'erano semplicemente molte chiacchiere positive intorno alla Xbox 360, e Peter Moore aveva detto fin dall'inizio che se Microsoft fosse arrivata a dieci milioni di console vendute prima del rilascio della PlayStation 3, nessuno avrebbe potuto batterle. Penso che avesse ragione su questo, ma non è mai andata molto bene, anche se si sono avvicinati a dieci milioni. La promessa della PlayStation 3 era enormemente forte dopo il super-successo della PlayStation 2 - e poi Microsoft aveva preso scorciatoie.

Si scoprì che il raffreddamento non era del tutto all'altezza, e il riscaldamento e il raffreddamento causavano la crepa della saldatura, portando all'Anello Rosso della Morte (RROD). Secondo quanto riferito, Moore non era a conoscenza del problema fino a quando la console non fu sul campo. Il lavoro era stato fatto rapidamente per anticipare la concorrenza. E per dirla senza mezzi termini, non erano alcune unità a sbagliare... Erano tutti loro.

La PlayStation 3 aveva tutto perfetto fin dall'inizio (tanto che le funzionalità erano state persino rimosse nelle revisioni successive). La Xbox 360 era semplice per mantenere bassi i prezzi, il che contribuì alla perdita dell'HD DVD nella guerra cinematografica contro il Blu-ray.

Microsoft è stata costretta a prendere la decisione di introdurre regole quasi irragionevolmente generose per i resi. Hanno creato scatole di spedizione, sviluppato catene di approvvigionamento e servizi, e offerto il ritiro e la consegna a casa. Includevano anche compensi come giochi, Xbox Live e controller. Questo deve essere costato una cifra impressionante, ma in qualche modo ha fatto sì che le critiche non fossero mai esattamente come avrebbero dovuto essere. Il mio coinquilino ha dovuto cambiare console tre volte (io "solo" due volte), una delle quali è stata portare una console a casa, avviarla e riprendere il RROD dopo solo un minuto di gioco.

C'erano molti consigli per la casalinga online su come riparare il RROD con gli asciugamani, cuocere la scheda madre nel forno, asciugare con un phon e installare un raffreddamento alternativo... quest'ultimo ha funzionato abbastanza bene, ma ha cancellato la garanzia. Alla fine arrivarono modelli migliori e il problema fu dimenticato.

Ti ricordi quando ci siamo divertiti così tanto e abbiamo dovuto riorganizzare i mobili di casa per poter giocare?

A quel punto, Nintendo DS e Wii dominavano. Entrambi erano estremamente popolari, e presto divenne chiaro che sia Microsoft che Sony volevano replicare il successo - e allo stesso tempo Peter Moore lasciò il team Xbox per un lavoro sportivo in EA. Don Mattrick prese il suo posto e iniziò una seconda metà più noiosa della prima. Mattrick pensava che fosse sufficiente per Xbox concentrarsi sulla sua serie principale, concentrando l'attenzione su Kinect.

Questo ha fatto passare l'Xbox 360 dall'essere amata a diventare sempre più secondaria. Gli sviluppatori Sony hanno realizzato i giochi più assurdi, e Kinect è stato deriso nelle sezioni commenti. Le vendite rallentarono ma non furono mai negative, e in totale furono vendute circa 84 milioni di unità. L'iniziativa con il Kinect e altre idee di Mattrick portarono alla transizione alla generazione successiva (Xbox One) rovinata, e la saga della Xbox 360 giunse al termine. Rimane la migliore console di Microsoft nonostante RROD e Kinect, e ovviamente ha ricevuto molti ottimi giochi. Ecco i miei cinque giochi preferiti per questo formato (dove ho scelto di avere un solo gioco per serie per varietà), seguiti da cinque preferiti personali che ho apprezzato moltissimo e che voglio mettere in evidenza perché li considero importanti.

Da sinistra: Halo: Reach e Red Dead Redemption

Gears of War, Skyrim e Bioshock.

I cinque migliori giochi per Xbox 360:



Halo: Reach - Per me, l'addio di Bungie è sempre stato particolarmente buono. Era come l'essenza del miglior fumetto di Halo, perfettamente modellato come gioco.

Red Dead Redemption - L'epopea western di Rockstar mi ha davvero lasciato senza parole in ogni aspetto. GTA non è mai stato il mio forte, ma questo sì.

Gears of War - Azione assolutamente folle, pesante, speziata da horror che ha contribuito a definire un'intera generazione di console.

The Elder Scrolls V: Skyrim - Per me, è la cosa migliore che Bethesda abbia mai prodotto. Un gioco di ruolo mozzafiato con tutti i suoi extra, ma che non sembra mai appesantito dai suoi sistemi di gioco.

Bioshock - Era impossibile cogliere il mondo incredibile, la storia magica e gli elementi filosofici... che si combinavano con un gameplay incredibile.



Novantanove notti e Condannati: Origini criminali.

Viva Piñata, Blue Dragon e Naruto: L'ascesa di un ninja.

Cinque giochi preferiti per Xbox 360:



Ninety-Nine Nights - Hack 'n slash con battaglie epiche nello stile Dynasty Warriors, ma con grafica migliore e maggiore profondità di gameplay.



Condemned: Criminal Origins - Né prima né dopo un gioco mi ha spaventato così tanto, sia con gli spaventi improvvisi che per l'aggressività dei nemici.



Viva Piñata - Uno degli ultimi classici Rare era tanto ultra-accogliente e classico quanto lo era lo studio britannico al suo meglio, e ancora oggi regge la sua valvolezza.



Blue Dragon - Il creatore di Final Fantasy ha intrapreso una nuova avventura con l'illustratore di Dragon Ball e compositore di Final Fantasy, e il risultato è stato incredibilmente accogliente e giapponese.



Naruto: Rise of a Ninja - I giochi basati su manga d'azione diventavano di solito giochi di combattimento di routine in quel periodo, ma stranamente Ubisoft aveva i diritti per Xbox 360 e realizzò un meraviglioso simulatore di Naruto.



Le revisioni successive della Xbox 360 risolsero tutti i problemi e furono generalmente ben progettate. Allora perché una foto della PS2? Indovinate quale console compirà 25 anni lunedì e avrà un articolo di tributo tutto suo?

E con questo, ora celebriamo questa console, che oggi compie 20 anni. Hip hip evviva. Immagino di non essere l'unico ad avere bei ricordi di questa console. Sentitevi liberi di condividere qualcosa voi stessi, che sia positivo o negativo.