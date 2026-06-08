Artista fa causa alla FIFA per 25 milioni di dollari per aver distrutto illegalmente la sua arte per promuovere la Coppa del Mondo: "Questi muri sono come i miei figli"

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Robert Wyland, l'artista che ha dipinto il murale Whaling Walls a Dallas, un'opera d'arte distrutta quando è stata dipinta sopra dal comitato locale della Coppa del Mondo, ha fatto causa alla FIFA e ad altri imputati per "aver distrutto in fretta e irrevocabilmente un monumento civico" e chiede almeno 25 milioni di dollari di risarcimenti.

Wyland ha detto che il suo murale, dipinto nel 1999, era protetto da una legge federale del 1990 approvata per proteggere gli artisti visivi dalla distruzione di opere esposte pubblicamente, quindi quando è stato dipinto sopra per dipingere un nuovo murale per promuovere la Coppa del Mondo, hanno distrutto illegalmente la sua opera. "Anche se la FIFA sostiene di lavorare per sviluppare opere d'arte per la città ospitante, in realtà hanno deturpato una partita storica della città ospitante", ha detto l'artista, 69 anni (tramite Al Jazeera).

Tuttavia, la FIFA ha negato di avere qualsiasi coinvolgimento e attribuisce la responsabilità al comitato organizzatore locale. Il comitato organizzatore della Coppa del Mondo dell'area ha dichiarato in un comunicato che, al posto del murale di Wyland, sono previste nuove opere d'arte "che catturano questo attuale momento storico e riflettano l'energia, l'unità e lo spirito globale che circondano la Coppa del Mondo 2026". Dallas ospiterà più partite di Coppa del Mondo di qualsiasi altra città quest'estate, nove partite di cui quattro a eliminazione diretta.

"Hanno scelto l'artista sbagliato", dice Wyland

Wyland andrà avanti con la causa, anche se sa che si tratta di una situazione alla "Davide e Golia". "Sono una società da miliardi di dollari, e io sono un artista singolo con una piccola fondazione, ma ti dico che hanno scelto l'artista sbagliato e l'opera sbagliata. Non starò a guardare e lascerò che la facciano franca", disse Wyland al Guardian.

Una settimana dopo la verniciatura del muro, non è stato dipinta nulla sopra, tre giorni prima dell'inizio della competizione, ma The Guardian dubita che, dato il contraccolpo, qualcosa verrà dipinto sopra, il che significa che il dolore è stato distrutto inutilmente. "Questi muri sono come i miei figli. È davvero, davvero personale", disse Wyland, che tra il 1981 e il 2008 dipinse 100 di queste pareti in tutto il mondo.