Arturo Pérez-Reverte riporta Alatriste dopo 14 anni

HQ

È passato molto tempo da quando Alatriste ha detto addio. 14 anni, per l'esattezza. Ora, tuttavia, i fan di Arturo Pérez-Reverte saranno felici di sapere che ha presentato un nuovo libro questo martedì, che arriverà nelle librerie domani, 3 settembre.

Il libro riporterà in auge nientemeno che Diego Alatriste, l'iconico spadaccino, mentre Arturo Pérez-Reverte fa rivivere il suo leggendario eroe in Missione a Parigi, l'ultima aggiunta alla celebre saga storica, che ora si espande da sette a otto romanzi.

Nonostante il lungo intervallo tra le pubblicazioni, il romanzo è ambientato poco dopo gli eventi del capitolo precedente e segue i mercenari spagnoli che navigano nelle complessità delle guerre di religione in Francia, incrociando volti familiari della letteratura classica.

Sei un fan di Arturo Pérez-Reverte?