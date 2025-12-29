Aryna Sabalenka difende la Battaglia dei Sessi con Kyrgios: Non capisco come la gente l'abbia trovata negativa"

HQ

La partita esibizione tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios, definita una nuova "Battaglia dei Sessi", è stata molto criticata per aver fatto più danno che bene al tennis femminile, un argomento espresso prima della partita e rafforzato dopo la partita, in cui l'uomo, Nick Kyrgios, che ha giocato pochissimo negli ultimi tre anni a causa degli infortuni, ha sconfitto la numero 1 mondiale WTA.

Il giocatore bielorusso, 28 anni, dopo la partita, ha dichiarato: "Onestamente non capisco come si possa trovare qualcosa di negativo in questo evento", sostenendo che è comunque stata una buona partita di tennis.

"Penso che per la WTA abbia semplicemente dimostrato di giocare un ottimo tennis, è stata una partita divertente. Sì, ha vinto questa partita, ma ho mostrato un grande tennis. Non è stato come 6-0, 6-0. È stato un grande combattimento, è stato interessante da guardare. Questo ha attirato più attenzione sul tennis. Le leggende stavano guardando questa partita."

"L'idea dietro questo è aiutare il nostro sport a crescere e mostrare il tennis da un lato diverso, che gli eventi di tennis possono essere divertenti e possiamo renderli quasi grandi quanto le partite del Grande Slam", ha aggiunto Sabalenka.

Kyrgios ha anche difeso Sabalenka e l'intera partita: "Lasciate che vi ricordi che sono una delle 16 persone che hanno mai battuto i 'Big Four' - Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal hanno perso contro di me" ha detto Kyrgios. "Ha appena dimostrato di poter andare là fuori e competere contro qualcuno che ha battuto i più grandi di tutti i tempi. Non c'è altro che positivo da portare a qui."