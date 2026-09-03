Aryna Sabalenka discute con la giornalista: "Siete una barzelletta. Che tipo di domanda è questa?"

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Aryna Sabalenka ha vinto una delle partite più brevi della sua carriera, battendo in 53 minuti la qualificata Polina Iatcenko, che stava esordendo in un Grande Slam, mercoledì 6-1, 6-1 al secondo turno, che è stata anche la sua quindicesima vittoria consecutiva agli US Open.

Sabalenka, che rimane numero 1 al mondo, ha vinto gli US Open due volte di fila. Questa è la sua ultima possibilità di vincere un Grande Slam quest'anno e il suo posto da numero 1 al mondo è a rischio dopo un recente calo di prestazioni.

Nonostante l'alto livello mostrato finora nelle sue prime due partite agli US Open, Sabalenka è rimasta molto infastidita da una domanda nella conferenza stampa dopo la partita, che le ha chiesto del suo umore attuale dopo "ovviamente la scorsa settimana ci sono tante feste, divertimento e cose del genere", secondo il giornalista.

Sabalenka appoggiò la testa sulla mano prima di rispondere. "Siete una barzelletta. Feste. Divertenti. Perché dovresti dire una cosa del genere? Perché dovresti pensarci? Che tipo di domanda è questa? "

Sabalenka poi ha discusso con il giornalista: "Solo perché ho pubblicato alcune attività con i brand e pensi che io abbia fatto festa? ".

Il giornalista ha risposto: "Sto dicendo che ci sono molti eventi e cose del genere. Non sto dicendo che tu vada alle feste".

Sabalenka rispose subito. "L'hai letteralmente detto."

"Scusi? ", disse il giornalista.

"Aagh, prossima domanda", disse Sabalenka.

Il giornalista cercò di fare un po' di controllo dei danni. "Per tutti quelli che non sono chiari, non sto suggerendo che Aryna si stia divertendo a queste feste. Sto dicendo che fa molte apparizioni e c'è molto da fare, tanti eventi, ok? "

Dopo aver recuperato un "ok" da Sabalenka, il giornalista riformulò la domanda. "Ora che i tornei sono iniziati, ti sembra di diventare piuttosto serio e combattivo? "

Sabalenka rispose infine con sarcasmo: "Oh sì, prima non ero seria. Prossima domanda. " Aggiunse poi "Pensa prima di dire qualcosa. "