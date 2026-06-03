Aryna Sabalenka eliminata dal Roland Garros, Diana Shnaider prepara una semifinale inedita

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Aryna Sabalenka continuerà in cima al ranking WTA, ma la sua attesa per il suo primo titolo del Roland Garros durerà più a lungo: la giocatrice bielorussa ha perso 3-6, 7-5, 6-0 contro la 22enne russa Diana Shnaider, testa di serie 25ª al Roland Garros, poiché non è riuscita a mantenere il controllo in condizioni ventose. Sabalenka ha vinto il primo set e conduceva 4-1 nel secondo, ma Shnaider ha realizzato una rimonta sorprendente portando la partita al terzo set.

E poi, è successo qualcosa di quasi inaudito: Sabalenka è stata travolta, perdendo un set 6-0 per la prima volta dal 2024, in una partita a Dubai contro Donna Vekic. Shnaider rimase in controllo mentre Sabalenka era disperata, incapace di rispondere al dritto sinistro di Shnaider.

Sabalenka, che ha raggiunto la finale lo scorso anno ma ha perso contro Coco Gauff, torna a casa mentre Shnaider si prepara a una semifinale inaspettata contro la giocatrice polacca Maja Chwalinska, classificata 114ª al mondo, che ha vissuto una percorsa da favola diventando la seconda qualificata nell'era Open a raggiungere le semifinali femminili a Parigi, incluso il suo sconfitto contro la quattro volte campionessa Iga Swiatek.

Ora è certo che le vincitrici del Roland Garros 2026 saranno campionesse esordienti sia nel singolare femminile che maschile, mentre le altre semifinaliste saranno Marta Kostyuk e Mirra Andreeva.