Aryna Sabalenka parla su Vogue del lutto per il padre e l'ex fidanzato e del loro diritto di mostrare emozioni

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La tennista numero 1 al mondo Aryna Sabalenka è sulla copertina del numero di maggio della rivista Vogue, con un'intervista lunga in cui la giocatrice bielorussa di 28 anni riflette sulla frustrazione della sconfitta e sulle giocatrici giuste che a volte devono mostrare la loro rabbia e la loro rabbia.

Sabalenka ricorda che, all'inizio, aveva "zero controllo", perdendo match che dominava perché "impazziva". "Questa è la parte dura dell'essere atleta: non puoi vincere tutto. Il tuo corpo, a un certo punto, ti fermerà, ti limiterà. Ma è anche la bellezza dello sport. È anche bello quando qualcuno giovane e emergente batte il numero uno del mondo. Se qualcuno vincesse tutto, non sarebbe esattamente divertente da guardare", disse.

Sabalenka ha vinto quattro Grand Slam e ha anche perso quattro finali del Grande Slam. Le sue esplosioni di rabbia sono ben note. "Va bene lanciare la racchetta. Va bene urlare. Va bene impazzire. A volte devi solo lasciar andare... Quindi sei pronto a ricominciare da capo e giocare la partita."

"Sento che tutti noi pensiamo, Ok, dovrei vincere ogni partita. Se non la pensi così, allora cosa stai facendo? Quando sei tra i primi cinque e vinci i Grand Slam, non va bene andare bene con la perdita. Questa è la mia mentalità", ha aggiunto.

Sabalenka sulla morte del padre e dell'ex fidanzato

Sabalenka ha anche parlato del processo di lutto dopo la morte improvvisa del padre nel 2019 (per meningite quando lui aveva 43 anni e Aryna solo 21) e del presunto suicidio del suo ex fidanzato Konstantin Koltsov, avvenuto a Miami, dove Sabalenka si stava allenando all'epoca. Ricorda che, all'inizio, litigò con la polizia, rifiutandosi di credere alla morte di Kolstov.

Sabalenka giocò il Miami Open pochi giorni dopo, perdendo al terzo turno, e fu criticato per aver giocato così presto dopo la tragedia. "Non so se esista qualche cliché su come si dovrebbe elaborare il lutto. Sento che in questa situazione non esiste giusto o sbagliato. Ognuno di noi ha bisogno di cose diverse. Per me, tornare al lavoro è l'unica soluzione. Ho 28 anni, ma a volte penso di aver avuto tutto quello che si possa immaginare nella vita."

Sabalenka ha anche ammesso che il suo fidanzato a volte la trova a piangere a letto perché stava guardando i film. "I video più sensibili per me sono quelli in cui vedo persone postare una reazione familiare al fatto che il loro atleta bambino vince qualcosa, e immagino solo come reagirebbe mio padre a me. Piango come una pazza, come se l'avessi appena perso. Ci sono così tanti padri in tour, e quando vedo un rapporto sano e un padre orgoglioso, penso, ragazza, goditela, perché non sai mai cosa ti aspetta. Sei così fortunato".