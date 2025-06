Aryna Sabalenka si scusa con Coco Gauff per i commenti "poco professionali": "Tutti commettiamo errori"

HQ

Aryna Sabalenka, tennista numero 1 al mondo, ha perso la finale del Roland Garros contro Coco Gauff, vanificando la sua prima finale agli Open di Francia a favore della giovane giocatrice americana. Era molto colpita dalla sconfitta e nella sua prima intervista dopo la partita, aveva suggerito che la vittoria di Gauff era dovuta solo ai suoi errori (ha commesso 70 errori non forzati), minimizzando così il merito di Gauff nel match.

Dopo aver ricevuto molte critiche, la giocatrice bielorussa si è scusata con Gauff, come riportato oggi da Eurosport Germany (tramite The Tennis Letter). Sabalenka ha detto di aver parlato con Coco dopo la partita: "Volevo scusarmi e assicurarmi che sapesse che meritava assolutamente di vincere il torneo e che la rispetto".

"È stato completamente poco professionale da parte mia. Ho lasciato che le mie emozioni avessero la meglio su di me. Mi pento assolutamente di quello che ho detto allora", ha aggiunto. "Tutti commettiamo errori. Sono solo un essere umano che sta ancora imparando nella vita. Penso che tutti noi abbiamo quei giorni in cui perdiamo il controllo. La differenza con me è che il mondo sta guardando. Ho ricevuto molto più odio per quello che ho fatto dopo rispetto alla maggior parte delle persone. Ma quello che voglio anche dire è: ho parlato con Coco dopo, non immediatamente, ma di recente".

"Non ho mai avuto intenzione di attaccarla. Ero super emozionato e non molto intelligente in quella conferenza stampa. Non sono necessariamente orgoglioso di quello che ho fatto. Mi ci è voluto un po' per rivisitarlo, per avvicinarmi ad esso con gli occhi aperti e capire. Ho capito molto di me stesso. Perché ho perso così tante finali? Continuavo a emozionarmi così tanto. Ho anche imparato molto. Soprattutto, una cosa: sono quello che tratta sempre i miei avversari con grande rispetto, sia che vinca o perda. Senza quel rispetto, non sarei dove sono oggi. È stata una lezione dura ma molto importante per me".