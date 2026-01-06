Aryna Sabalenka trionfa, Nick Kyrgios cade a Brisbane

HQ

Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios hanno iniziato le loro stagioni di tennis 2026, lasciando alle spalle la controversa Battaglia dei Sessi, con risultati disomogenei. Kyrgios, che ha vinto la partita mista esibizione contro la numero 1 al mondo femminile, ha perso al suo primo incontro contro l'americano Aleksandar Kovacevic, 6-3 6-4 in 65 minuti, al Brisbane International, uno dei tornei di tennis che portavano all'Australian Open.

L'australiano trentenne ha sofferto incessantemente di infortuni negli ultimi anni, ma ci riproverà tra qualche giorno nella categoria doppio, facendo coppia con Thanasi Kokkinakis mercoledì. La sua speranza è di ritrovare forza, fiducia e ottenere una wild card per gli Australian Open più avanti questo mese.

Nel frattempo, Aryna Sabalenka ha travolto la spagnola Cristina Bucsa, numero 50 al mondo, 6-0 6-1 in soli 47 minuti alla sua prima partita nello stesso torneo, il Brisbane International, che concede 500 punti alle donne e 250 agli uomini, dove Sabalenka difenderà la vittoria dell'anno scorso, mentre Jiří Lehečka, campione 2025, affronterà Sebastian Korda dopo aver sconfitto Tomas Machac nella sua partita d'esordio.

