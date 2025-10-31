Ascolta Bugatti parlare del design del tourbillon

HQ

L'imminente hypercar Bugatti Tourbillon non è ovviamente una cattiva costruzione, al contrario una vera bestia ad alte prestazioni che ha un motore V16 costruito a mano da Cosworth e così tanta potenza che probabilmente spaventerà a morte chiunque. Bugatti ha caricato un nuovo video clip per celebrare la giornata in cui parlano del loro nuovo linguaggio di design e non dovreste perdervelo.

"Questo era l'obiettivo quando Jan Schmid, Chief Exterior Designer di BUGATTI, e il suo team hanno iniziato a progettare il TOURBILLON. La sfida era quella di trovare l'equilibrio perfetto tra onorare la tradizione e guidare il marchio in una nuova era. Unisciti a Jan Schmid nell'ultimo episodio di 'A New Era' per scoprire cosa serve per progettare una nuova hypercar per BUGATTI e come questo viaggio creativo abbia ispirato una moltitudine di dettagli ipnotici in tutto il TOURBILLON mozzafiato.

