L'azienda danese Asetek è, come tutti sappiamo, meglio conosciuta per i suoi brillanti sistemi di raffreddamento ad acqua, che per molti anni sono stati una scelta perfetta per i costruttori di PC da gioco pazzi per le prestazioni. Un paio di anni fa, tramite il loro CEO amante delle corse, si sono buttati a capofitto nel mondo in continua crescita del sim-racing e io sono stato in anticipo con una recensione dei tanto pubblicizzati Invicta pedali che non mi piacevano molto. Strane soluzioni di design e una resistenza bizzarramente brutale nel freno, che includeva la distanza di corsa più breve nel mondo delle corse simulate, li rendevano un set estremamente costoso di pedali molto mediocri. Fortunatamente, i loro interassi dello sterzo a trasmissione diretta sono migliori e gadget più ponderati.

Il Asetek Forte è la loro opzione "di fascia media", mentre il Invicta è l'edizione di punta top di gamma e il La Prima è la loro alternativa "economica". Tutti e tre gli interassi sono progettati con motori e tecnologia di controllo dal finlandese Simucube, e se ho capito bene, questa base è fondamentalmente un Simucube 2 Pro - a un prezzo chiaramente inferiore rispetto all'originale finlandese. Va anche detto che il Asetek Forte si sente meglio del Simucube 2 Pro, nonostante abbia le stesse impostazioni e sia costruito esattamente sulle stesse premesse. Definire questa base "conveniente" è quindi un vero eufemismo, in quanto ti costerà solo £ 900, che per questa categoria di prodotti è piuttosto impressionante.

L'attacco rapido è brillante e gli effetti di force feedback sono superbi.

Il Forte Wheelbase ospita un potente servomotore da 18 Nm e, proprio come nel caso dei passi concorrenti, oggi sappiamo che 18 Nm è più che sufficiente e che si tratta più del rapporto tra potenza di picco e forza sostenuta piuttosto che di quanto duramente può erogare forza in una frazione di secondo. Il Asetek Forte Wheelbase si sente forte, almeno quanto il mio vecchio, 25Nm Fanatec DD1, il che la dice lunga sulla coppia sostenuta e su come i protocolli di feedback di forza utilizzati nella base Forte siano diversi anni più moderni di quelli che uso quotidianamente.

Il design dei plani di Asetek differisce da Simucube in più di un modo, cadendo da qualche parte tra Fanatec CSL DD con i distinti "dissipatori di calore" lungo i lati e con dettagli come strisce RGB che possono essere colorate per abbinarsi ad altre luci nel tuo sim-rig. Ha anche uno sgancio rapido diverso rispetto a Simucube e uno migliore, se me lo chiedi. La soluzione di Asetek è molto buona, chiaramente alla pari con il rilascio rapido ispirato a Mozas /Logitech /Simagic NRG e solo un piccolo, minuscolo dietro la variante Krontec leader del settore di Fanatec. Se vogliamo parlare solo di aspetto (il che è quasi irrilevante quando parliamo di un interasse in un sim-rig), non mi piace molto l'aspetto dei plani di Asetek. Non mi piace l'involucro di plastica, le strisce su di esso, il logo Forte (che sembra essere stato preso da una casella Lego Bionicles ) o gli elementi RGB. I temi sono dappertutto e la base Forte manca della sensazione elegante e meccanica che Fanatec Clubsport DD Extreme o Simucube 2 Pro, ad esempio, offrono.

In termini di design, Danish Asetek è davvero "dappertutto", purtroppo. Tanti temi diversi che si scontrano l'uno contro l'altro, per quanto riguarda l'estetica pura.

Tuttavia, le opzioni di montaggio e le prestazioni sono ancora migliori. Come una base Simucube, è possibile montarla sulla parte anteriore con una staffa speciale adattata per coloro che utilizzano rig in alluminio con profili 80/40 o dal basso, contro una piastra piana o un tavolo. Tuttavia, non pensare di poterlo montare con un piccolo morsetto di plastica attorno alla tua scrivania per martellare Eau Rouge con un feedback di 18 Nm, altrimenti la tua scrivania si sbatterà a pezzi e avrai 15 chili di servomotore caduti proprio sulle dita dei piedi. Avrai bisogno di un po' di attrezzatura seria per un passo dello sterzo pesante come questo, per non dire altro.

Per quanto riguarda le prestazioni in sé, è facile apprezzare molto Asetek Forte Wheelbase. Il force feedback in tutti i giochi che ho testato (Raceroom, Automobilista 2, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione ) è davvero buono con una vera forza, molti dettagli e una guida fluida e piacevole che non diventa mai troppo accidentata. Solo il Fanatec DD Extreme supera la quantità di dettagli e il feedback cristallino proveniente, ad esempio, dalle strisce rumorose e dallo spostamento del baricentro nel telaio che Forte offre. In questa fascia di prezzo e in questo momento, l'ultimo modello di Fanatec con il suo nuovo protocollo è ancora il leader del settore. Il Forte Wheelbase tende anche a surriscaldarsi quando lo imposto su impostazioni elevate per utilizzare tutti i 18 Nm di coppia, anzi molto caldo. Detto questo, non c'è quasi nessuna situazione in cui è necessario aumentare le impostazioni al massimo in termini di coppia pura: metà o poco più di 10 Nm sono di solito sufficienti, per tutti, in tutti i giochi.

Conveniente e potente è probabilmente il modo più semplice per descrivere questa base del volante.

Non c'è davvero dubbio che si tratti di un ottimo base del volante che viene venduto a un prezzo molto interessante. Puoi acquistare questa base oggi per £ 900, che è inferiore a Fanatec Clubsport DD Extreme e significativamente inferiore a Simucube 2 Pro. E questo è un affare davvero, davvero buono.