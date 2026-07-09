Asha Sharma critica i suoi predecessori: Xbox ha perso il suo focus e ne ha pagato il prezzo

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Anche se questa generazione è partita bene per Xbox, inizialmente Microsoft ha faticato a garantire giochi per la sua console, mentre Sony, invece, era in grande crescita. Oggi, i ruoli sono quasi invertiti, ma ora la PlayStation 5 ha una solida base con forti vendite, mentre la Xbox Series S/X è rimasta indietro.

Ma di chi è la colpa se le cose sono andate così male? La persona responsabile in ultima analisi è, ovviamente, il CEO, che dal 2014 al 2016 è stato Phil Spencer, insieme al suo team. Una persona che sembra insoddisfatta dei loro sforzi è la nuova responsabile di Xbox, Asha Sharma, e in un'intervista con Fortune sembra criticare la strategia dei suoi predecessori (principalmente Phil Spencer e Sarah Bond), sostenendo che abbiano agito senza un'attenta considerazione:

"Per crescere, abbiamo fatto un sacco di scommesse... E mentre facevamo questo, non ci siamo concentrati intrinsecamente sul core business. La misura numero uno della vostra strategia è su cosa mettete le vostre risorse, e noi ci sparpagiamo troppo."

Qual è la tua opinione su questo? La strategia di Spencer era valida, o Sharma ha ragione?