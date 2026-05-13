Asha Sharma: Il cambiamento su Xbox nessuno si aspettava

HQ

Sebbene Phil Spencer sia stato responsabile di Xbox per un periodo eccezionalmente lungo, dal 2014 al 2026, è stato uno shock totale quando ha annunciato, senza alcun preavviso, che avrebbe lasciato il suo lavoro mentre Asha Sharma prendeva il suo posto. Le opinioni sono divise su quanto Spencer sia stato bravo o cattivo nel ruolo (probabilmente entrambe le parti hanno punti validi), ma tutte le fonti concordano sul fatto che sia una persona simpatica con una passione profonda per il gaming, una qualità che gli ha guadagnato un solido sostegno dai fan Xbox anche quando la divisione Xbox ha affrontato delle difficoltà.

Phil Spencer ha passato il controller ad Asha Sharma e al suo braccio destro, Matt Booty. // Microsoft

Sharma, invece, proviene dal dipartimento di intelligenza artificiale di Microsoft, e indipendentemente dalla tua posizione sulla questione dell'IA, avrai sicuramente notato che molte persone detestano i contenuti basati sull'IA. Vogliono semplicemente che i loro giochi siano creati da umani con qualche tipo di pensiero e anima dietro di sé. Inoltre, sicuramente non era una gamer e aveva alcuni Achievement sospetti che molti credevano potessero indicare che avesse avuto un profilo inventato per fingere di essere una "vera gamer".

La preoccupazione era semplicemente che avessimo ormai qualcuno che non sapeva nulla di giochi e che avrebbe trasformato la divisione Xbox in una fabbrica di IA per giochi senza anima e prodotti in massa e, dato che a lei non importa dei giochi, Xbox fosse morta e sepolta una volta per tutte. Ho visto diverse persone nel mio feed social dichiarare che ora stavano lasciando Xbox.

Annuncio pubblicitario:

Diversi veri veterani dell'Xbox hanno incontrato Sharma da quando è entrata in carica per motivi che restano non divulgati, tra cui Larry "Maggiore Nelson" Hryb e Seamus "Padre di Xbox" Blackley. // Larry Hryb

Da parte mia, di solito cerco di non essere troppo negativa—in realtà le persone hanno bisogno di una possibilità prima—ma non ero nemmeno molto positiva. Le lamentele avevano comunque qualche fondamento. Io, come probabilmente la maggior parte delle persone, pensavo che sarebbe diventato tutto come al solito quando Sharma ha preso in mano l'eredità di Spencer e Sarah Bond e ha continuato a trasformare Xbox in un servizio dove l'hardware era, nel migliore dei casi, visto come un male necessario.

Sharma è a capo di Xbox da due mesi e mezzo, e non ho sentito una parola negativa su di lei da quasi esattamente due mesi. Quindi... Cosa è successo? Beh, Sharma ebbe appena il tempo di sedersi dietro la vecchia scrivania di Spencer prima che le cose iniziassero a succedere a un ritmo frenetico, a tal punto che nemmeno i più ottimisti tra noi avrebbero potuto prevedere qualcosa di simile. Anche i fan più grandi di Spencer sembrano improvvisamente pensare che possa essere rimasto come capo Xbox per un paio d'anni di troppo, mentre chi lo ha criticato si sente sempre smentito nel fondo.

Tenendo questo in mente, ho pensato di elencare cosa Sharma ha realizzato in due mesi e due settimane come boss Xbox. E spoiler: quando lo metti in ordine cronologico (in ordine cronologico), anche io rimango sorpreso, e ne ho già scritto quando è stato annunciato.

Annuncio pubblicitario:

Come riassumeresti i primi mesi di Asha Sharma come responsabile Xbox?

Asha Sharma: Due mesi e due settimane al lavoro:

Nomina e promessa del "Ritorno di Xbox"

Sharma assume l'incarico il 23 febbraio e, già nella sua prima dichiarazione, promette di concentrarsi su titoli importanti e diversi e, soprattutto, su "il ritorno di Xbox". È esattamente quello che la comunità voleva sentire, ma parlare è facile; Consegnare è difficile.

Promessa giochi di qualità senza "schifezza di IA senza anima"

Probabilmente è stato il suo background come regista di IA a farle venire subito voglia di scartare le voci secondo cui Xbox sarebbe diventata una potenza dell'IA. Ecco perché ha subito e inequivocabilmente promesso un no alla "schifezza dell'IA senza anima".

Maggiore attenzione all'hardware Xbox e "tutto inizia dalla console"

Che ruolo avranno le console Xbox nel futuro di Xbox? È strano che dobbiamo persino porre questa domanda, ma questa è la realtà oggi. Fortunatamente, uno importante, poiché si promette un maggiore focus sull'hardware Xbox.

Helix è ufficialmente in lavorazione, e ne vedremo di più quest'anno, ma non sappiamo quando.

Microsoft presenta la prossima Xbox - Project Helix

Ovviamente, Sharma non assemblava una Xbox da due settimane; Spencer e Bond meritano il merito per questo. Ma Sharma ha comunque mostrato la console, l'ha promossa, e il resto è opera sua.

Abbandonare la campagna "Questa è una Xbox"

I fan odiavano l'idea vaga che "tutto sia una Xbox", una campagna che si dice abbia lanciato la portavoce Sarah Bond. La sedia di Sharma si era appena riscaldata quando la campagna fu buttata nella spazzatura e cancellata da tutti i siti web ("Cosa, non l'abbiamo mai detto?!? ").

Il Quick Resume è stato risolto in tempi record

Una delle migliori funzionalità di Xbox è il Quick Remove, che ti permette di avere più giochi in esecuzione contemporaneamente e ripartire subito da dove avevi lasciato. Ma nei titoli online funzionava male e spesso bisognava chiudere il gioco manualmente. I fan si lamentano di questo fin dal lancio della console nel 2020, e appena un mese dopo che Sharma ha assunto il lavoro, è stato risolto.

Forse Netflix sarà incluso nel tuo abbonamento Game Pass in futuro?

Parliamo di una partnership con Netflix e modelli Game Pass flessibili

Game Pass dovrebbe avere qualche tipo di partnership con Netflix così da poter accedere a uno o all'altro con lo stesso abbonamento e risparmiare qualche soldo? Forse la possibilità è attualmente in fase di esplorazione, e viene promessa una recensione di Game Pass con modelli più flessibili, inclusa una versione molto economica supportata dalla pubblicità, così che tutti possano permettersela.

Il team Xbox mantiene lo slancio e promette un atteso restyling degli Achievement

Achievements è il sistema che ha dato inizio a tutto, con la progressione tra i giochi legata a un unico account, qualcosa che Sony e Steam, ad esempio, hanno copiato completamente. Ma Achievements non ha ricevuto molto attenzione nell'ultimo decennio, nonostante le richieste dei fan, e ora finalmente sta succedendo.

Compatibilità retrocompatibile ampliata in arrivo

Microsoft ha sospeso il programma di retrocompatibilità due volte in passato. I titoli facili sono stati rilasciati, e problemi come le licenze rendono sempre più difficile risolvere la questione. Nonostante ciò, ci sono stati chiari segnali che ci saranno ancora più giochi retrocompatibili, probabilmente come parte della celebrazione del 25° anniversario di questo autunno.

Quando Xbox ha compiuto 20 anni, sono stati aggiunti nuovi giochi retrocompatibili, e sembra che sia di nuovo arrivato quel periodo quest'anno. C'è un titolo specifico che ti manca?

Dimentica Microsoft Gaming, ora è tutto intorno a Xbox

Il nome Xbox è svanito sempre di più sotto Spencer, scomparendo dal marchio Game Pass, mentre la divisione gaming è passata da Xbox a Microsoft Gaming. Certo, ci sono teorie secondo cui ciò sia stato fatto per motivi commerciali prima dell'acquisizione di Activision, ma comunque Xbox è ora di nuovo più visibile e prominente.

Forte calo di prezzo su Game Pass Ultimate

Sono passati poco più di sei mesi da quando Game Pass ha visto un aumento di prezzo sorprendente di circa il 50%. Ci sono state forti lamentele sui social media, e molti hanno semplicemente ritenuto che non ne valesse più la pena. Di conseguenza, il prezzo fu drasticamente ridotto alla fine di aprile e il nuovo Call of Duty fu rimosso dal servizio. Questo è probabilmente un vantaggio anche per i giocatori di Call of Duty, dato che il prezzo di riduzione copre di fatto il costo del gioco. È stato inoltre promesso che sarebbero stati aggiunti più contenuti per aumentare ulteriormente il valore.

Xbox sta considerando di nuovo giochi esclusivi

Era stato certamente vociferizzato e accennato, ma comunque era stato una bomba sorpresa. La strategia multipiattaforma di Microsoft non è ancora davvero decollata (Indiana Jones and the Great Circle è arrivata dopo su PlayStation 5, e lo stesso vale per Forza Horizon 6, e Call of Duty non arriverà su Switch 2), ma stanno già iniziando a considerare di annullare alcune parti con una recensione. È probabile che ci saranno più giochi esclusivi e, soprattutto, titoli esclusivi per il tempo in futuro.

Ecco come appare il nuovo logo Xbox.

Nuovo logo Xbox che sembra un ritorno all'originale

Dopo aver usato a lungo un logo minimalista in bianco e nero, Xbox ora torna alle basi con un logo verde in vetro che ricorda il cruscotto della prima console Xbox.

Asha Sharma chiude Gaming Copilot per Xbox prima ancora che il servizio sia stato lanciato

Nessun focus sull'IA, come detto. Il servizio, annunciato circa nello stesso periodo in cui Sharma è entrato in carica, è già stato interrotto. Non ci sarà alcuna IA che tenga traccia del nostro gioco.

Mi concentriamo su veterani Xbox più appassionati ed esperti nel team

Sui social media, Sharma ha annunciato che stanno arrivando importanti cambiamenti nel team Xbox. Più nello specifico, ha "promosso leader che hanno contribuito a costruire Xbox, portando anche nuove voci per aiutarci a progredire. Questo equilibrio è importante mentre riportiamo l'attività in carreggiata."

Nuova sequenza di avvio

Tra pochi giorni, la tua Xbox apparirà diversa all'avvio (dai un'occhiata al post di Bluesky sopra), e si potrebbe sospettare che sia proprio questo che vedremo anche nel prossimo Project Helix. Il nuovo logo verde animato e più lucido, insieme a un suono di avvio aggiornato, sono pensati per offrire un'atmosfera più premium e nostalgica. E siamo d'accordo.

In breve, è difficile sostenere che Sharma non abbia avuto un inizio incredibilmente forte. Le notizie positive sono arrivate a pieno ritmo, ed è stato tutto esattamente ciò che i fan amano. Non ci sono state molte notizie positive su Xbox dal lancio della Xbox Series X/S, e va detto che è stata una vera spinta per la squadra verde. Naturalmente, c'è ancora molto da fare, e la nuova console, il suo marketing, il Game Pass e i giochi esclusivi sono le principali battaglie che determineranno il futuro di Xbox.