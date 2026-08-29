Asha Sharma lascia intendere che The Elder Scrolls VI potrebbe essere un titolo esclusivo per Xbox

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Quando Microsoft acquisì Bethesda, l'allora capo di Xbox Phil Spencer tenne una sorta di conferenza stampa su piccola scala in streaming in cui discussero cosa avrebbe significato tutto ciò per Xbox. Soprattutto, sottolineò che la mossa è stata fatta per offrire "grandi giochi esclusivi per voi che vengono distribuiti sulle piattaforme dove esiste Game Pass."

E questo era vero; ad esempio, Starfield fu rilasciato come esclusiva per console su Xbox. Ma durò solo pochi anni, finché Spencer cambiò idea e decise che tutto doveva essere multipiattaforma, dato che quello era il futuro - così il titolo Bethesda Indiana Jones and the Great Circle arrivò su PlayStation 5 e Switch 2.

Recentemente, la sua successora, Asha Sharma, sembra aver preso la direzione opposta e sembra invece voler rendere più giochi esclusivi per Xbox. Durante un'intervista a Gamescom con la BBC (tramite Windows Central), le è stato chiesto di The Elder Scrolls VI, e ha riluttato ad affermare che sarebbe arrivato su piattaforme concorrenti:

"Ogni piattaforma ha bisogno di qualche forma di esperienze e contenuti esclusivi. Abbiamo condiviso Gears [of War: E-Day] e Clockwork [Revolution]. Faremo del nostro meglio per continuare a farlo, tutto nel contesto della salute del business. Dobbiamo bilanciare questo."

Possiamo solo speculare su cosa significhi questo, è un tentativo di dire che Xbox è l'unica opzione per chi vuole giocare The Elder Scrolls VI su console, o no? Cosa ne pensi?