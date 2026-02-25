Asha Sharma: "Sono impegnata a 'tornare su Xbox', e questo inizia con la console"

HQ

Quando venerdì sera è stata annunciata la grande ristrutturazione della gestione di Xbox, tutti i coinvolti tranne Sarah Bond hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale. Ora, pochi giorni dopo, Windows Central ha avuto l'opportunità di intervistare sia la nuova responsabile dei videogiochi Asha Sharma sia Matt Booty, che è stato promosso a chief content officer in relazione a questa vicenda.

Una delle domande poste nella lunga e approfondita intervista era cosa intendesse Sharma quando prometteva sia "il ritorno di Xbox" sia "un rinnovato impegno verso Xbox a partire dalla console." Ha risposto:

"Penso che i nostri fan e giocatori più forti di Xbox abbiano dedicato fino a 25 anni di sé in questi universi e nella nostra console. Voglio essere sicuro che tutti sappiano che sono impegnato con Xbox, a partire dalla console. Continueremo a incontrare i giocatori dove sono — il mondo continua a evolversi e cambiare. Faremo in modo che Xbox sia un ottimo posto per sviluppatori e giocatori."

Più avanti nell'intervista, Sharma è tornato ancora una volta sulle console Xbox e ha sembrato riaffermare che l'hardware Xbox ha un futuro:

"I giocatori Xbox hanno migliaia di dollari investiti, anche in denaro e tempo — per me è incredibilmente importante capirlo e proteggerlo. Sono impegnato a 'tornare su Xbox', e questo inizia dalla console, poi dall'hardware. Ne sarete parlare di più presto, avremo degli annunci in arrivo. Ci vedrete qui investire collettivamente. Sappiamo anche che ci sono molti giocatori che non sono su console o sul nostro hardware, e voglio offrire loro grandi giochi. Devo imparare di più su come può essere, quali decisioni sono state prese, cosa dobbiamo fare in futuro, e voglio un po' di tempo e spazio per farlo."

Nella stessa intervista, Booty ha anche voluto condividere qualcosa riguardo a Xbox, affermando che Microsoft non diventerà un editore terzo, affermando:

"Siamo impegnati a essere un publisher di giochi first-party in collaborazione con il nostro team di piattaforme first-party."

Booty ha anche accennato all'uso dell'IA tra i numerosi sviluppatori Xbox di Microsoft, spiegando che non ci sono requisiti a riguardo. È uno strumento tra molti altri:

"Non abbiamo pressioni da Microsoft, non ci sono direttive sull'IA che arriva. I nostri team sono liberi di utilizzare qualsiasi tecnologia che possa essere utile, che si tratti di aiutare a scrivere codice o di controllare bug — cose più nel pipeline di produzione."

Sharma conclude dicendo di sapere che Xbox non è stata priva di problemi, aggiungendo che il suo compito ora è cercare di cambiare le cose per un futuro migliore, e ricordandoci che Xbox ha già affrontato crisi in passato e che il marchio è sopravvissuto:

"Sappiamo che l'azienda ha attraversato alcune difficoltà. Userò la mia esperienza e i leader che hanno una profonda profondità nel gaming per aiutarci a far crescere il business e assicurarci di avere 25 anni incredibili. Ascolterò, imparerò, comunicherò ciò che vediamo e quello che stiamo facendo. Penso che da qui, il lavoro sia la prova più che la promessa. Matt ed io ci siamo dentro, ogni ora di ogni giorno di ogni notte, io sono completamente dentro questa cosa. Questa squadra l'ha già riportata in vita, e io sono qui per aiutarci a farlo di nuovo."

Consigliamo di dare un'occhiata all'intervista completa, che contiene diversi dettagli interessanti per chi vuole saperne di più su come si svilupperà il futuro di Xbox.