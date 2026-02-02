Ashes of Creation l'intero team di sviluppo licenziato, MMO cancellato definitivamente

HQ

Ashes of Creation, il Kickstarter MMO di maggior successo di sempre, sembra aver espresso l'ultimo respiro. A seguito di dispute tra gli sviluppatori senior e i dirigenti che controllavano l'azienda, si è verificato un licenziamento di massa, con gran parte dello staff che ora ha confermato che l'intero team di sviluppo è stato licenziato.

"Per quanto riguarda come è finito tutto questo... Non ho davvero le parole. Non era quello che mi aspettavo. Ma mi aggrappo al bene perché ce n'era così tanto," ha scritto Margaret Krohn (tramite PC Gamer).

Krohn ha confermato che "tutto" il team di sviluppo è stato licenziato e, in un post su DiscordAshes of Creation di Intrepid, Steven Sharif, ha fornito ulteriori chiarezza. "Il controllo della società si è allontanato da me, e il Consiglio ha iniziato a dirigere azioni con cui non potevo essere eticamente d'accordo o attuare. Di conseguenza, ho scelto di dimettermi in segno di protesta piuttosto che prestare il mio nome o la mia autorità a decisioni che non potevo sostenere eticamente. Dopo le mie dimissioni, gran parte del team dirigenziale senior si è dimise. A seguito di tali partenze, il Consiglio ha deciso di emettere avvisi WARN Act e procedere con un licenziamento di massa," ha spiegato.

Anche se la situazione era già evidente da tempo, con il Ashes of Creation che non faceva grandi progressi negli anni, alla fine della scorsa settimana c'era speranza, dopo una lettera che affrontava numerosi problemi del gioco e diceva che sarebbero stati affrontati. Purtroppo, sembra che quell'aggiornamento non arriverà presto.