Asobo condivide alcune immagini di Resonance: A Plague Tale Legacy

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Considerando il finale di A Plague Tale: Requiem, non è chiaro cosa riserverà il futuro della serie principale e se potremo tornare al più ampio percorso di Amicia. In passato, ci sono state offerte di lavoro che suggeriscono che un terzo gioco fosse in cantiere, ma è più probabile che queste offerte si applicassero all'avventura spin-off in arrivo dello sviluppatore Asobo.

Conosciuta come Resonance: A Plague Tale Legacy, questa è un'avventura prequel completamente indipendente rispetto alla storia principale. Seguiamo Sophia, una protagonista che deve vagare per le strade, i tetti e i canali di Venezia, tutto nel tentativo di raggiungere l'Isola del Minotaro e affrontare la creatura mitica che chiama la terra casa ed è la causa di una maledizione devastante.

Al momento, ci aspettiamo il lancio di Resonance: A Plague Tale Legacy nel 2026, ma una data precisa deve ancora essere comunicata. Quando arriverà il lancio, aspettatevi che il gioco sia giocabile su PC, PS5 e Xbox Series X/S, e per un assaggio fresco di ciò che offrirà, Asobo ha ora condiviso alcune nuove immagini del gameplay, tutte che potete vedere qui sotto.

Ognuno raffigura un paesaggio veneziano luminoso e suggestivo con una notevole assenza di pericoli, in particolare topi... Per ulteriori dettagli sul gioco, dovremo restare sintonizzati, ma speriamo che non passi molto prima che vengano comunque condivise informazioni più significative.