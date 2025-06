Aspettatevi Aston Martin e comode sedie da ufficio in 007 First Light

HQ

Non sarebbe James Bond senza Aston Martin, giusto? Mentre nel corso degli anni abbiamo visto l'agente più famoso in His Majesty's Secret Service guidare tutti i tipi di veicoli, Aston Martin è l'unica casa automobilistica che è sinonimo di agente. Dall'iconica DB5 di tanti anni fa alla DB10 di Spectre, le famose supercar sono considerate il veicolo preferito di Bond.

Questo si rifletterà nell'imminente avventura d'azione di IO Interactive, 007 First Light. In un nuovo post, ci viene detto di una lista di partner che sono stati coinvolti nel titolo per offrire la "nuovissima esperienza di gioco di James Bond" e sorpresa, sorpresa, Aston Martin è il numero uno sul foglio delle chiamate.

Ciò che forse è un po' più sorprendente sono alcuni dei partner aggiuntivi. Coca-Cola è il secondo in linea, seguito dal marchio di abbigliamento Orlebar Brown, dal produttore di sedie da ufficio Herman Miller e poi da alcuni marchi automobilistici iconici, vale a dire Jaguar, Range Rover e Land Rover Defender, tutti davanti all'orologiaio Omega, al produttore di fotocamere Leica e Nvidia GeForce RTX.

In sostanza, aspettati auto veloci e comode sedie da gioco in uno dei titoli più attesi del 2026.