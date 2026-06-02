Aspettatevi che Silent Hill: Townfall venga trasmesso stasera

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Sia i media che i fan sembrano concordare sul fatto che il ritorno di Konami alla serie Silent Hill sia stato un enorme successo, sia con il remake acclamato dalla critica di Silent Hill 2 sia con il leggermente più sperimentale Silent Hill f. E sembra che torneremo presto in quel mondo inquietante.

Bluesky ha riportato che Silent Hill: Townfall ha ricevuto una classificazione per età negli Stati Uniti giusto in tempo per l'evento Sony di stasera, che durerà un'ora. L'ESRB ha assegnato un punteggio 17+ (Maturo) e osserva nella sua giustificazione che il gioco offre di tutto, dalla violenza agli sparenti improvvisi e alle parolacce:

"Silent Hill: Townfall è classificato M per Maturi 17+ dall'ESRB con Sangue, Linguaggio Forte e Violenza. Questo è un gioco survival-horror in cui i giocatori tentano di fuggire da una città insulare immaginaria in Scozia. Da una prospettiva in prima persona, i giocatori esplorano luoghi, risolvono enigmi e usano varie armi (ad esempio, pistole, fucili a pompa, asce) per difendersi dalle creature ostili. Creature mutate a volte appaiono dal nulla, lanciandosi contro il personaggio dei giocatori (cioè con jumpscare). Il combattimento è caratterizzato da colpi di arma da fuoco realistici e grandi schizzi di sangue, che possono macchiare l'area circostante. Le cutscene includono ulteriori episodi di violenza e sangue: una rappresentazione ravvicinata di un personaggio che pugnala un corpo; un uomo mangiato da un mostro. La parola "f**k" si sente nel gioco."

Le classificazioni per età di solito indicano che l'uscita non è troppo lontana, e probabilmente possiamo contare di sentirne di più stasera alle 22:00 BST/23:00 CEST.