Aspettatevi che Supergirl sia molto simile a Guardiani della Galassia

HQ

Ora che la stagione 2 di Peacemaker si è conclusa, i fan del DCU non vedono l'ora che arrivi il prossimo anno per ottenere di più dal nuovo universo cinematografico. Le lanterne verranno per prime, poi Supergirl sarà la nostra prossima avventura al botteghino. Mentre Supergirl e Superman potrebbero condividere poteri e abiti simili, James Gunn vuole farci sapere che sono film diversi.

Parlando con Rolling Stone, Gunn ha confermato che Supergirl sarà più simile ai film dei fumetti che hanno fatto risaltare il regista in primo luogo. "Supergirl in particolare è un'avventura spaziale. È come Guardians", ha detto.

"C'è solo un mondo più lungo, una sorta di mondo più grande che stiamo costruendo con tutti questi pezzi diversi e tutti si uniscono e si intersecano a volte in una storia e a volte solo in una moda, sai, 'ecco un altro pezzo del mondo'". Gunn ha spiegato, aggiungendo che anche le Lanterne saranno una cosa a sé stante, anche se Guy Gardener farà la sua apparizione.

Anche se molti di questi progetti sono una cosa a sé stante, ci sono temi e idee coerenti che influenzeranno altri progetti. La fine della seconda stagione di Peacemaker, ad esempio, sembra particolarmente importante in termini di creazione di una prigione per i metaumani e per chiunque il governo ritenga troppo pericoloso.