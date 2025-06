Aspettatevi che The Outer Worlds 2 sia meno sciocco del suo predecessore

HQ

The Outer Worlds è riuscito a differenziarsi da molti racconti di fantascienza più oscuri e grintosi là fuori con il suo tono più leggero e sciocco. Una satira sugli eccessi aziendali, un tono che non è piaciuto a tutti e uno stile che cambierà nel prossimo sequel.

Parlando con PCGamer, il direttore del gioco Brandon Adler ha rivelato che ci sarà un tono più oscuro in The Outer Worlds 2. Adler ha ammesso che la scrittura di The Outer Worlds potrebbe "a volte essere una nota" e che questo cambierà per il sequel. "Voglio dare ai giocatori qualcosa di nuovo, in modo che non si sentano come 'Oh, stiamo solo eseguendo gli stessi tipi di battute, lo stesso tipo di contenuto, lo stesso tipo di idee e temi più e più volte'", ha detto.

A quanto pare, le fazioni del nuovo gioco consentiranno l'ingresso di toni più scuri, dando al giocatore più potenziali nemici e possibili alleati. "Si sono sentiti un po' maldestri nella prima partita. In questo gioco, spero che sembrino molto più spietati e un po' più spaventosi con cui interagire".

Leonard Boyarsky, veterano di Fallout e uno dei due direttori creativi di The Outer Worlds, è considerato la fonte di ispirazione dietro questo tono più oscuro. "Noterete che c'è un tono un po' meno sciocco e più oscuro che viene fuori. Questo è principalmente a causa di Leonard", ha detto Adler. "Questo è il suo tipo di atmosfera, e quindi ha più di una spinta su quella roba. E quindi penso che anche la storia nel suo complesso sembri un po' più cupa di ciò che sta succedendo lì".

The Outer Worlds 2 verrà lanciato il 29 ottobre per Xbox Series X/S, PC e PS5.